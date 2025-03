BARCELONE, Espagne, 4 mars 2025 /CNW/ -- Au salon MWC Barcelona 2025, Li Peng, vice-président principal de Huawei et président des ventes et services ICT, a prononcé un discours sur la façon dont les opérateurs peuvent tirer le meilleur parti de l'IA pour exploiter pleinement la valeur de leurs réseaux. M. Li prédit que la symbiose entre les technologies 5G-A et d'IA stimulera une croissance à deux chiffres de la DOU (données d'utilisation) et de l'ARPU (revenu moyen par utilisateur) des abonnés mobiles.

« Nous entrons rapidement dans un monde entièrement intelligent. « Les applications intelligentes se développent partout, ce qui impose de nouvelles exigences aux réseaux », a déclaré M. Li. « En adoptant et en faisant évoluer la 5G, nous pouvons libérer le potentiel infini des réseaux mobiles. Huawei est disposée et prête à travailler avec les opérateurs et les partenaires du secteur dans le monde entier pour promouvoir l'activation numérique, renforcer les bases du réseau et mettre l'IA à la portée de tous. Ensemble, nous pouvons façonner l'ADN pour un monde intelligent.

L'IA modifie l'interaction homme-machine, ce qui entraîne des exigences différentes en matière de latence

Avec les progrès de l'IA, l'IHM (interaction homme-machine) passe de la simple communication textuelle à la voix, aux gestes et à des interactions plus multimodales. En conséquence, l'IHM est plus que jamais disponible en temps réel et pratique, ce qui donne lieu au développement d'une nouvelle vague d'applications innovantes. Par exemple, les gens peuvent interagir plus naturellement avec leurs appareils à l'aide d'assistants vocaux alimentés par l'IA. Sur les téléphones infonuagiques, les avatars alimentés par l'IA peuvent également fournir un retour d'information visuel, créant ainsi une expérience plus personnelle pour des services tels que la surveillance de la santé, ce qui rend l'expérience mobile beaucoup plus accessible et productive pour différents groupes d'utilisateurs.

Toutefois, pour prendre en charge des applications comme celles-ci, les réseaux doivent être en mesure de fournir une latence garantie, ce qui nécessitera une évolution permanente du mode non autonome de la 5G au mode autonome de la 5G et, enfin, à la 5G-A. Les opérateurs peuvent également adopter des technologies innovantes telles que la CUPS (Control and User Plane Separation) et le GBR (Guaranteed Bit Rate) pour réduire la latence de base et garantir une latence différenciée et déterministe pour des scénarios spécifiques.

La production et la distribution de contenu basées sur l'IA relèvent la barre des vitesses de téléversement et de téléchargement

M. Li a poursuivi en indiquant que l'IA transformera la manière dont les contenus sont produits et distribués. Par exemple, grâce à la technologie AIGC, il est possible de générer des vidéos en 2D et en 3D d'une durée d'une heure en un seul clic. Entre-temps, les recommandations en matière d'IA sont plus ciblées que jamais, ce qui permet de distribuer des contenus plus personnalisés à des publics plus larges sur Internet. Ces deux tendances entraîneront une augmentation du trafic réseau au cours des cinq prochaines années, ce qui imposera des exigences sans précédent aux réseaux. Pour suivre le rythme, les opérateurs auront besoin de plus de spectre, d'une plus grande capacité de réseau et d'une bande passante montante et descendante beaucoup plus importante.

Les différents services d'IA nécessiteront une couverture réseau axée sur l'expérience

Le nuage et les appareils mobiles alimentés par l'IA rendent les services intelligents plus accessibles, et le secteur va connaître une demande croissante de couverture réseau centrée sur l'expérience. Selon les données de tiers, les téléphones et les lecteurs infonuagiques seront utilisés par plus d'un milliard de personnes d'ici 2030, et chacune d'entre elles aura besoin d'un accès rapide à la puissance informatique infonuagique. En outre, les applications embarquées intelligentes nécessiteront une couverture complète dans les villes, sur les autoroutes et à la campagne afin d'offrir une expérience de mobilité continue et fiable.

Pour répondre à ces demandes, il faudra réaliser des progrès continus dans le déploiement des réseaux, de l'expansion rapide des réseaux 5G non autonomes aux réseaux 5G autonomes pour une expérience plus transparente à l'intérieur et à l'extérieur, et enfin aux réseaux 5G-A centrés sur l'expérience. Cela aidera les opérateurs à étendre la couverture du réseau et à garantir une expérience fluide pour des dizaines de milliards de nouvelles connexions pour les personnes, et des centaines de milliards de nouvelles connexions IdO entre les objets.

La complexité croissante des réseaux favorisera l'évolution vers une exploitation et un entretien axés sur les applications

L'IA apportera des scénarios d'application plus complexes et une gamme plus diversifiée d'exigences en matière d'expérience. Du point de vue de la mise en réseau, cela entraînera le passage d'une approche traditionnelle de l'exploitation et de l'entretien axée sur les ressources, à une approche davantage axée sur les applications.

Certains opérateurs développent déjà des systèmes d'exploitation et d'entretien basés sur des agents d'intelligence artificielle. Pour l'activation des opérations, ces agents d'IA peuvent utiliser des jumeaux numériques pour prévoir les besoins personnalisés de chaque utilisateur, ce qui permet de réduire les délais de mise sur le marché des services de quelques jours à quelques minutes. Pour la maintenance des réseaux, les agents d'IA dotés de capacités d'auto-apprentissage peuvent prédire et localiser les pannes en quelques secondes, ce qui améliore l'efficacité du dépannage de 30 %. Et pour l'optimisation des réseaux, les bacs à sable numériques peuvent simuler le trafic d'applications réelles, ce qui permet aux agents d'IA d'analyser les tendances du trafic et d'optimiser les réseaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en fonction des besoins des applications.

Les pionniers accélèrent le déploiement de la 5G-A pour stimuler la monétisation à l'ère de l'IA

« Les nouvelles capacités des réseaux donneront naissance à de nouveaux modèles commerciaux », a poursuivi M. Li. « Les entreprises de télécommunications peuvent aller au-delà de la monétisation du trafic et commencer à monétiser l'expérience elle-même.

À l'heure actuelle, les entreprises de télécommunications du monde entier explorent activement de nouveaux moyens de monétiser l'expérience sur la base de multiples facteurs tels que la vitesse, la latence et les avantages VIP. Elles ont lancé des services personnalisés pour les voyageurs d'affaires, les diffuseurs en direct et les utilisateurs de téléphones infonuagiques alimentés par l'IA. Et certains se développent déjà sur le marché B2B2C en exposant les capacités du réseau par le biais d'API ouvertes.

Par exemple, les opérateurs chinois collaborent avec plus de 100 entreprises, dont des compagnies d'assurance et de restauration, pour fournir des services New Calling basés sur l'IA par le biais d'API ouvertes. Cela leur a permis de multiplier par 10 le chiffre d'affaires réalisé avec les clients de l'industrie.

« Les possibilités sont immenses, a conclu M. Li. « Et c'est maintenant qu'il faut agir. Les pionniers sont déjà en train de passer rapidement à l'échelle supérieure dans plus de 200 villes à travers le monde. Ils avancent à grands pas et dégagent une nouvelle valeur incroyable. »

Le salon MWC Barcelona 2025 se tient du 3 au 6 mars à Barcelone, en Espagne. Pendant l'événement, Huawei présentera ses derniers produits et solutions au kiosque 1H50 dans le Hall 1, Fira Gran.

En 2025, le déploiement commercial de la 5G avancée s'accélérera, et l'IA aidera les opérateurs à remodeler leurs activités, leurs infrastructures, ainsi que les opérations d'exploitation et d'entretien. Actuellement, Huawei travaille activement avec des opérateurs et des partenaires du monde entier pour accélérer la transition vers un monde intelligent.

