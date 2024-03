En s'appuyant sur les résultats d'un récent sondage concernant les défis que doivent constamment relever les cadres de LHH, l'International Center for Executive Options établira des liens entre les clients et d'anciens cadres supérieurs de toutes les industries afin d'aider les dirigeants d'aujourd'hui à composer avec les besoins opérationnels changeants, les défis liés à leur poste et plus encore.

NEW YORK, 29 février 2024 /CNW/ - LHH, un fournisseur chef de file dans le domaine des solutions de talents intégrées, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'International Center for Executive Options (ICEO) Executive Mentoring, un programme novateur de mentorat par les pairs qui met en relation les cadres actuels et d'anciens chefs de file de l'industrie afin d'améliorer le leadership et le rendement organisationnel dans le contexte commercial complexe d'aujourd'hui.

Les dirigeants d'aujourd'hui doivent composer avec une révolution numérique, l'évolution des normes en milieu de travail et une économie imprévisible, et le programme de mentorat des cadres d'ICEO offrira un soutien personnalisé aux nouveaux cadres supérieurs et aux anciens dans les moments cruciaux de leur carrière. Le programme établit des liens entre les clients de LHH et des experts-conseils de l'ICEO, qui sont des dirigeants, des cadres supérieurs et des membres de conseils d'administration possédant une vaste expérience de l'industrie ou de la situation correspondant aux besoins professionnels des mentorés. Ces mentors agissent en tant que partenaires de réflexion pratiques, offrant des idées précieuses pour guider les cadres dans les défis opérationnels stratégiques et renforcer leurs compétences en tant que cadres supérieurs.

Les services de mentorat sur mesure offerts par le programme de mentorat d'ICEO repèrent et traitent les occasions, établissent des objectifs alignés avec ceux de l'entreprise et soutiennent les cadres supérieurs dans toutes les situations qui surviennent pendant la collaboration, y compris les promotions, les fusions-acquisitions et la transformation de l'entreprise. Les cadres supérieurs recevront un soutien personnalisé au moment d'aborder ces points d'inflexion critiques, ce qui leur permettra d'atteindre les objectifs opérationnels et d'améliorer le rendement de leur leadership selon des résultats mesurables.

« Le pouvoir d'innovation de l'IA et les progrès technologiques amènent un nouvel ensemble de défis commerciaux complexes, et il est clair que les dirigeants d'aujourd'hui ont du mal à prendre des décisions rapides dans les moments charnières », a déclaré Juan-Luis Goujon, premier vice-président et chef mondial de l'ICEO. « Le sondage mondial mené auprès des cadres par LHH a fait écho à ces observations, révélant qu'au milieu des défis et des préoccupations énormes auxquels font face les cadres supérieurs, il y a un désir retentissant de soutien à la carrière. Le programme de mentorat des cadres de l'ICEO répond à ce besoin et représente l'engagement de LHH à soutenir les cadres supérieurs grâce à des directives personnalisées et de premier ordre alors qu'ils naviguent dans cet environnement d'affaires en évolution. »

« Les mentors de LHH ont apporté une expertise inestimable et des consultations stimulantes à notre équipe de direction. Nos dirigeants ont été en mesure d'utiliser leur point de vue impartial comme source de rétroaction pour relever leurs propres défis professionnels », a déclaré Jonathan W Roberts, président et chef de la direction de la Hudson Valley Credit Union. « Ces conversations confidentielles font appel à l'expertise de praticiens qui ont déjà vécu des situations semblables. Mon propre mentor est devenu un conseiller de confiance que j'utilise pour orienter ma réflexion sur un large éventail de sujets qui sont souvent négligés par les programmes d'études habituels ou les ressources typiques du monde des affaires. »

Le lancement du programme de mentorat des cadres de l'ICEO est appuyé par les principales conclusions du récent rapport de recherche de LHH intitulé View from the C-Suite : Bridging the Executive Gap, qui a sondé 2 282 cadres supérieurs d'organisations implantées en Australie, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis pour dresser un portrait de l'état du leadership des cadres. Voici les principaux thèmes abordés :

Défis technologiques : Les cadres supérieurs conviennent que les avancées technologiques sont un facteur important dans les défis auxquels leur organisation est confrontée, compte tenu de la transformation numérique et des perturbations causées par l'IA, qui sont des sujets de préoccupation particuliers.

: Les cadres supérieurs conviennent que les avancées technologiques sont un facteur important dans les défis auxquels leur organisation est confrontée, compte tenu de la transformation numérique et des perturbations causées par l'IA, qui sont des sujets de préoccupation particuliers. Épuisement professionnel des cadres : Plus de la moitié (52 %) des cadres supérieurs du monde entier sont préoccupés par l'épuisement professionnel au sein des équipes de direction, bien qu'il existe des variations géographiques importantes. Les reconversions de cadres supérieurs étaient fréquentes en 2023, mais il est possible d'éviter un roulement coûteux des cadres supérieurs en mettant l'accent sur la planification de la carrière et de la relève.

: Plus de la moitié (52 %) des cadres supérieurs du monde entier sont préoccupés par l'épuisement professionnel au sein des équipes de direction, bien qu'il existe des variations géographiques importantes. Les reconversions de cadres supérieurs étaient fréquentes en 2023, mais il est possible d'éviter un roulement coûteux des cadres supérieurs en mettant l'accent sur la planification de la carrière et de la relève. Lacunes en matière de compétences : Les cadres supérieurs conviennent presque à l'unanimité qu'il existe des lacunes dans leurs équipes de direction et ont relevé un large éventail d'exemples; ceci dit, la capacité de prendre des décisions est une préoccupation clé.

: Les cadres supérieurs conviennent presque à l'unanimité qu'il existe des lacunes dans leurs équipes de direction et ont relevé un large éventail d'exemples; ceci dit, la capacité de prendre des décisions est une préoccupation clé. Désir de soutien professionnel : 60 % des cadres supérieurs souhaitent avoir accès à une gamme plus vaste d'options de soutien à la carrière, notamment du soutien personnalisé en matière de prise de décisions, le mentorat et l'encadrement par les pairs étant le service de soutien le plus réclamé.

Le programme de mentorat des cadres de l'ICEO est maintenant offert en Amérique du Nord, et il est prévu qu'il soit étendu à d'autres régions tout au long de 2024. Pour en savoir plus sur le programme mentorat des cadres de l'ICEO et les solutions de LHH en matière de talents, visitez https://www.lhh.com/us/en/executives/iceo/ .

