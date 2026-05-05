MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - LGI Solutions Santé annonce la nomination de Kasra Moozar au poste de chef des affaires commerciales (CCO). À ce titre, il dirigera les activités de vente, de marketing, de relations gouvernementales et de partenariats stratégiques de l'entreprise. Cette nomination vise à faire progresser la stratégie de croissance de LGI, tout en poursuivant son approche centrée sur les clients.

Kasra Moozar cumule plus de 25 ans d'expérience en croissance et en transformation dans les secteurs des technologies, de la santé et de l'investissement. Il a occupé des postes de haute direction chez TELUS Santé, NantHealth, Morneau Shepell et Novacap. Il est reconnu pour sa connaissance approfondie des marchés de la santé, au Canada comme à l'international, ainsi que pour sa capacité à traduire les besoins du marché en orientations d'affaires concrètes. Son leadership allie performance, rigueur d'exécution et mobilisation d'équipes multidisciplinaires, avec un ancrage fort dans les réalités du marché et les besoins des clients.

Dans un contexte où les systèmes de santé évoluent rapidement, LGI continuera de s'appuyer sur une présence établie et sur des relations de confiance durables avec les organisations de santé afin de les accompagner dans leur transformation. Les organisations recherchent des partenaires fiables, capables de comprendre leurs enjeux et d'y répondre de manière adaptée. Kasra contribuera à renforcer les relations clients, à accroître la présence de LGI dans ses marchés clés et à développer des partenariats stratégiques avec des entreprises complémentaires, au bénéfice des établissements de santé.

« Kasra apporte une expérience unique alliant croissance, transformation et secteur de la santé. Sa connaissance du marché, son sens de l'exécution et sa capacité à bâtir des relations de confiance sont des atouts importants pour faire avancer notre stratégie de croissance et approfondir notre présence auprès des organisations que nous accompagnons », a déclaré Michel Desgagné, président et chef de la direction de LGI Solutions Santé.

Cette nomination, qui s'ajoute à la récente nomination du chef des technologies, traduit la volonté de LGI d'aligner étroitement ses leviers technologiques et commerciaux au service de sa stratégie. Elle renforce son positionnement comme partenaire stratégique contribuant à l'évolution de systèmes de santé plus performants.

À propos de LGI Solutions Santé

LGI Solutions Santé propose une gamme complète de solutions logicielles qui sont au cœur des infrastructures critiques des établissements de santé, et qui offrent un soutien fiable pour les opérations quotidiennes essentielles. Depuis plus de 40 ans, nous sommes au service d'établissements de santé à l'échelle internationale, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et en France.

SOURCE LGI Solutions Santé

Pour plus de renseignements: média:[email protected]