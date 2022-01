LG SE JOINT À L'IBM QUANTUM NETWORK EN VUE DE FAIRE AVANCER LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE L'INFORMATIQUE QUANTIQUE

En faisant appel à la technologie Quantum d'IBM, LG vise à explorer les possibilités d'application de l'informatique quantique dans tous les domaines nécessitant le traitement d'une grande quantité de données, notamment l'intelligence artificielle, les voitures connectées, la transformation numérique, l'IdO et les applications robotiques. LG pourra tirer parti des avancées et des applications matérielles et logicielles de l'informatique quantique au fur et à mesure qu'elles voient le jour, conformément à la feuille de route quantique. En tirant parti de la technologie Quantum d'IBM, LG sera en mesure d'offrir des formations à ses employés, ce qui lui permettra d'étudier comment les percées potentielles peuvent être appliquées à son secteur.

L'informatique quantique est une évolution extraordinaire de l'informatique. Alors que les ordinateurs classiques calculent selon des bits représentant des 0 et des 1, les ordinateurs quantiques utilisent des bits quantiques qui tirent parti des phénomènes de mécanique quantique tels que l'interférence et l'intrication pour résoudre des problèmes fondamentalement insolubles pour les ordinateurs classiques. Par conséquent, l'informatique quantique est bien adaptée pour aider à explorer de nouvelles solutions à un vaste éventail de problèmes.

L'équipe d'IBM Quantum et LG mènent des recherches et explorent la façon dont l'informatique quantique aidera une variété de secteurs et de disciplines, notamment la finance, l'énergie, la chimie, la science des matériaux, l'optimisation et l'apprentissage automatique.

« Selon notre stratégie d'innovation ouverte, nous prévoyons d'utiliser IBM Quantum pour développer nos compétences en matière d'informatique quantique, a déclaré Kim Byoung-hoon, directeur technique et premier vice-président de LG Electronics. Nous voulons faire vivre aux clients une expérience qu'ils n'ont encore jamais vécue en faisant appel à la technologie de l'informatique quantique dans nos activités futures. »

« Nous sommes heureux d'accueillir LG Electronics dans un écosystème d'informatique quantique en pleine croissance en Corée, à un moment palpitant pour la région, a déclaré Jay Gambetta, associé et vice-président d'IBM, Quantum Computing à IBM. La relation entre IBM et LG Electronics permettra à LG d'explorer de nouveaux types de problèmes liés aux technologies émergentes et contribuera à renforcer les capacités quantiques en Corée. »

