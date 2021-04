LG s'engage à un maximum de trois mises à jour du système d'exploitation

La promesse rassure ses clients actuels et futurs

après avoir annoncé qu'elle quittera le secteur de la téléphonie mobile

SÉOUL, South Korea, le 9 avril 2021 /CNW/ - LG Electronics (LG) a annoncé aujourd'hui que les téléphones intelligents haut de gamme de LG actuellement utilisés recevront jusqu'à trois mises à jour du système d'exploitation (SE) Android.

Cette promesse fait suite à l'annonce que LG a faite lundi concernant son retrait du secteur de la téléphonie mobile d'ici la fin juillet. L'engagement de trois mises à jour du SE s'applique aux téléphones LG haut de gamme sortis en 2019 et après (séries G, V, VELVET au Canada), tandis que certains modèles de 2020, comme les séries K, recevront deux mises à jour du SE. (Les futures mises à jour dépendront du calendrier de distribution de Google, des exigences du fournisseur ainsi que d'autres facteurs, comme le rendement et la compatibilité des appareils.)

LG continuera à fabriquer des téléphones jusqu'au deuxième trimestre afin de respecter ses obligations contractuelles envers ses fournisseurs et ses partenaires. Cela signifie que les clients peuvent encore acheter des téléphones mobiles LG actuellement en stock et qu'une assistance technique et des mises à jour pour les logiciels de sécurité continueront d'être fournies pendant quelque temps pour certains appareils.

