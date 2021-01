LG renforce sa position à titre de chef de file de l'industrie grâce à sa technologie télévisuelle de pointe

La gamme de téléviseurs OLED 2021 de LG constitue la gamme de téléviseurs OLED la plus complète de la société à ce jour et offre de nouveaux modèles de plus grands formats qui perpétuent l'héritage d'une marque qui se distingue par sa qualité d'image supérieure. La plus récente série G1 de LG est dotée de la technologie OLED evo, la prochaine étape dans l'évolution de la technologie télévisuelle OLED, qui offre une plus grande luminosité et produit des images époustouflantes avec une clarté incroyable, des détails précis et un réalisme à couper le souffle.

Et c'est sans compter que LG offre maintenant plus de choix que jamais en matière d'expérience de visionnement OLED. L'exceptionnelle série C1 de LG offre diverses tailles d'écran, comme l'écran de 48 po privilégié par les passionnés de jeux vidéo et le nouveau modèle de 83 po, qui permet aux consommateurs de créer le cinéma maison de leur rêve. Ceux qui souhaitent disposer d'une plus grande souplesse pour aménager leur intérieur peuvent maintenant opter pour le nouveau socle de type galerie2, qui constitue une solution de rechange attrayante à la fixation murale épurée de type galerie.

Le processeur intelligent le plus récent de LG, le processeur intelligent α (Alpha) 9 de quatrième génération, modernise le rendement des nouveaux modèles de téléviseurs OLED des séries Z1, G1 et C1 de LG, des modèles QNED99 et QNED95 de la gamme Mini DEL QNED de LG et des modèles NANO99 et NANO95 de la gamme des téléviseurs NanoCell de LG. Le processeur tire parti de l'apprentissage en profondeur pour améliorer la mise à l'échelle de tous les types de contenu, affichant ainsi des images parfaites sur les vastes écrans à affichage auto-émissif. Le plus récent processeur de LG est doté de la technologie Image IA Pro, qui reconnaît les objets à l'écran, comme les visages et les corps3, et fait une distinction entre les objets situés entre l'avant-plan et l'arrière-plan, traitant chaque objet de façon indépendante pour rendre les images plus tridimensionnelles. Capable de détecter le type de contenu, le processeur α9 de quatrième génération optimise davantage la qualité de l'image, la luminosité de la scène et les conditions ambiantes dans divers environnements de visionnement.

Le processeur est également doté d'une nouvelle version de la technologie Son IA Pro de LG, qui offre deux grandes nouveautés en 2021. La conversion sonore à 5.1.2 canaux virtuels offre une incroyable expérience audio immersive grâce aux haut-parleurs intégrés, tandis que le réglage automatique du son offre un niveau sonore constant lorsque le consommateur passe d'une chaîne ou d'une application de diffusion en continu à une autre, une solution que les téléspectateurs demandaient depuis longtemps.

Les plus récents téléviseurs OLED de LG offrent une expérience utilisateur exceptionnellement intuitive grâce à la plateforme télévisuelle intelligente webOS 6.0 mise à niveau de la société. Dotée d'un tout nouvel écran d'accueil et de fonctionnalités améliorées, la plateforme webOS 6.0 permet d'accéder plus rapidement aux applications et de découvrir du nouveau contenu en toute simplicité grâce à des recommandations encore plus personnalisées. Jumelée à une télécommande Magic améliorée dotée de touches de raccourci menant aux fournisseurs de contenu les plus populaires, la nouvelle plateforme webOS de LG permet aux utilisateurs de commander plus facilement les téléviseurs de prochaine génération et l'écosystème webOS croissant de LG.

Reconnus par les consommateurs, les experts en technologies et certains des joueurs les plus influents de l'industrie cinématographie comme les téléviseurs offrant les meilleurs écrans, les téléviseurs OLED de LG continuent d'élever la barre en matière de qualité d'image. Grâce à la technologie pixels auto-éclairés de la société, les panneaux faisant partie de la gamme 2021 créent des noirs parfaits et reproduisent à 100 % les couleurs originales, comme certifié par l'organisme mondial de test des produits Intertek. 4 En plus d'afficher des couleurs et un contraste inégalés, les téléviseurs de LG prennent en charge Dolby Vision IQ et Dolby AtmosMD pour favoriser encore plus l'immersion des spectateurs.

Les téléviseurs OLED de LG sont également considérés comme les meilleurs téléviseurs pour les jeux vidéo sur console et sur PC. Les téléviseurs OLED 2021 de LG sont dotés de nouvelles fonctionnalités, comme l'option Game Optimizer, un temps de réponse d'une milliseconde, un faible retard d'affichage et quatre ports HDMI prenant en charge les normes les plus récentes. 5 En plus de permettre aux utilisateurs d'accéder à tous les paramètres liés aux jeux vidéo à un seul endroit, la fonctionnalité Game Optimizer, intégrée dans tous les téléviseurs webOS 2021 de LG y compris les téléviseurs Mini DEL QNED et NanoCell, applique automatiquement les réglages d'image idéaux en fonction du type de jeu, qu'il s'agisse d'un jeu de tir à la première personne, d'un jeu de rôle ou d'un jeu de stratégie en temps réel. Afin d'offrir une incroyable expérience de jeu sans effets de déchirement ni de sautillement d'image sur grand écran, les téléviseurs OLED de LG prennent en charge les technologies G-SYNC et FreeSync et présentent un taux de rafraîchissement variable (TRV)6, que la fonctionnalité Game Optimizer permet également de gérer.

De plus, LG a multiplié le nombre de modèles de téléviseurs qui prendront en charge les fonctions HDMI 2.1 en 2021, sans compter que le canal de retour audio amélioré (eARC) et le mode automatique à faible latence (ALLM) seront pris en charge par les modèles de l'ensemble de la gamme. Les téléviseurs Mini DEL QNED90 et les téléviseurs NanoCell NANO90 et NANO85 de LG prendront également en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) assurant ainsi une expérience exceptionnelle aux amateurs de jeux.

LG possède une excellente feuille de route en ce qui concerne la fabrication responsable de ses téléviseurs OLED. Les panneaux utilisés dans la gamme de téléviseurs OLED 2021 sont certifiés par la Société générale de surveillance (SGS) de Suisse, qui confirme qu'ils ont peu d'incidence sur l'environnement, produisent une quantité négligeable de polluants atmosphériques, utilisent moins de substances dangereuses et sont facilement recyclables. Selon les résultats de l'évaluation menée par la SGS, les panneaux des téléviseurs OLED de LG émettent moins de 50 % de composés organiques volatils que les panneaux de téléviseurs ACL de la même taille.

Les téléviseurs OLED de LG sont également agréables à regarder et ne font aucun compromis en matière de qualité d'image. En plus d'émettre peu de lumière bleue, comme le reconnaît TÜV Rheinland, et d'offrir un écran sans scintillement, comme certifié par Underwriters Laboratories, les téléviseurs OLED de LG font appel aux tout premiers panneaux télévisuels considérés comme sécuritaires pour les yeux, puisqu'ils respectent les exigences en matière d'émission de lumière bleue d'Eyesafe, un organisme de normes sanitaires des États-Unis. En fait, des tests ont démontré que les téléviseurs OLED de LG émettent environ 50 % moins de lumière bleue qu'un panneau de téléviseur ACL haut de gamme de taille semblable.

Conçues pour s'adapter parfaitement aux nouveaux modèles de téléviseurs OLED, les plus récentes barres de son de LG prouvent une fois de plus l'approche écologique de la société en matière de fabrication. L'extérieur des barres de son est fait de matériaux recyclés, tandis que la boîte dans laquelle elles sont emballées est conçue pour protéger le produit sans avoir recours à des blocs de mousse de polystyrène expansé.

« Notre volonté à élever la barre et à offrir une plus grande valeur aux consommateurs se traduit dans la gamme de téléviseurs OLED de LG 2021, confie Park Hyoung-sei, président de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. Dotés de la technologie evo OLED de LG, notre technologie de panneau la plus avancée à ce jour, nos plus récents téléviseurs OLED sont dans une classe à part et offrent une expérience de visionnement inégalée. »

La gamme de téléviseurs 2021 de LG qui comprend des téléviseurs OLED auto-éclairés, de nouveaux téléviseurs Mini DEL QNED haut de gamme et des téléviseurs NanoCell plus immersifs offerts dans différents formats d'écran ultra-large sera présentée dans le kiosque d'exposition virtuel de LG au CES 2021, à partir du 11 janvier.

1 Parmi les lauréats du Prix de l'innovation du CES 2021 se retrouvent les modèles 77Z1, 55G1, 65G1, 77G1, 83C1 et 86NANO90P.



2 Convient aux modèles de 55/65 po des séries G1, C1, B1 et A1.



3 La technologie d'analyse des corps et des visages est offerte sur les modèles Z1 OLED 8K, QNED99 8K, QNED95, NANO99P et NANO95P.



4 Des tests effectués par des tiers par Intertek ont démontré que la fidélité des couleurs à l'écran est de 100 %, selon la mesure de différence entre les couleurs CIE DE2000 sur 125 taches de couleur réparties sur l'ensemble du volume de couleur. La valeur de la différence de couleur (Delta-E) était inférieure à 2 pour chacun des 125 échantillons de couleur.



5 Fait référence à l'inclusion de quatre ports HDMI 2.1 et s'applique aux modèles des séries Z1, G1 et C1.



6 Compatible avec les technologies Nvidiamd G-SYNCmd, FreeSyncmc Premium et de TRV et s'applique aux modèles des séries Z1, G1, C1 et B1.

