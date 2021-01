Le téléviseur OLED de LG, produit phare du marché, a reçu plus de 190 prix,

y compris une septième reconnaissance consécutive

TORONTO, le 22 janv. 2021 /CNW/ - LG Electronics (LG) a remporté le plus grand nombre de prix jamais décernés à l'occasion de l'édition entièrement numérique du CESMD 2021 - un moment crucial de l'histoire de l'industrie technologique - soit plus de 190 récompenses dans les catégories liées aux appareils électroménagers, au divertissement à domicile, à l'informatique et à la téléphonie mobile.

À la tête de cette reconnaissance se trouve le prix Meilleur du CES d'Engadget (le programme officiel de prix du CES) dans la catégorie des téléviseurs, qui a été décerné au téléviseur OLED de LG pour une septième année consécutive; en 2021, le téléviseur OLED de la série C1 de LG s'est démarqué des milliers de nouveaux téléviseurs présentés au CES 2021. Le téléphone intelligent enroulable de LG a également remporté le prix Meilleur du CES d'Engadget et le prix du meilleur téléphone/appareil mobile après avoir été présenté en avant-première lors de la conférence de presse de LG portant sur le CES 2021.

Les célèbres téléviseurs OLED de LG ont remporté les plus grands prix et récompenses du secteur, poursuivant ainsi leur domination au CES. Parmi les nouveaux modèles de téléviseurs LG récemment annoncés et grandement appréciés des experts du secteur se trouve le téléviseur evo OLED de la série G1 de LG, la prochaine étape dans l'évolution de la technologie télévisuelle OLED, qui a reçu plusieurs prix de The Verge, de Rolling Stone et de Gear Patrol. Le nouveau téléviseur OLED de la série A1 de LG a reçu le prix de la Meilleure technologie au CES 2021 : Meilleur produit de l'exposition de Digital Trends, qui le qualifie de « produit pragmatique » et de « manne tombée du ciel » en raison de sa grande qualité et de son prix intéressant pour le grand public.

Les nouveaux réfrigérateurs de type Porte dans la porteMD dotés de la technologie InstaViewMC de LG ont également remporté de grands honneurs dans la catégorie des électroménagers, recevant des prix de la part de magazines tels que Tom's Guide, WIRED, Newsweek et PCMag. La laveuse et sécheuse WashTowerMC de LG - l'élégante solution pour la lessive à une seule unité qui prend deux fois moins d'espace au sol tout en ayant une ultra-grande capacité - a été honorée par les principales publications de style de vie, comme House Beautiful et Best Products.

Rien que dans le cadre du programme officiel de prix de la CTA, LG a remporté 24 Prix de l'innovation du CES, dont deux prix Meilleur de l'innovation décernés au téléviseur OLED C1 de LG et au réfrigérateur InstaView ThinQ de LG doté de la reconnaissance vocale. Cette année, des experts en technologie des grands médias, tels que USA Today/Reviewed, CNET, CNN, The Wall Street Journal, The Verge, Women's Health, Business Insider et beaucoup d'autres, ont décerné des prix à LG.

Voici les meilleurs prix décernés à LG au CES 2021 :

Téléviseurs OLED 4K C1 de LG

Engadget : Le meilleur du CES 2021

CNET : Meilleurs téléviseurs du CES 2021

Gear Patrol : Meilleurs téléviseurs novateurs du CES 2021

Prix du choix de la rédaction du CES de USA Today/Reviewed.com

Techlicious : Prix des Meilleurs choix du CES 2021

Téléviseurs OLED 4K « evo » de la série G1 Gallery de LG

Business Insider : Meilleurs téléviseurs du CES 2021

CNET : Meilleurs téléviseurs du CES 2021

Digital Trends Meilleurs téléviseurs du CES 2021

HD Guru : Meilleur conception de téléviseur OLED

IGN : CES 2021 - Les plus grandes et les meilleures révélations

Téléviseurs OLED 4K A1 de LG

Digital Trends : Prix de la Meilleure technologie au CES 2021

Prix du choix de la rédaction du CES de USA Today/Reviewed.com

T3 : Meilleurs téléviseurs du CES 2021

Wirecutter : Ce que nous attendions le plus

TÉLÉVISEUR DEL Mini QNED de LG

CNET : Meilleurs téléviseurs du CES 2021

Prix TWICE Picks 2021

Tom's Guide : Meilleurs téléviseurs du CES 2021

Gizmodo : Tous les meilleurs nouveaux téléviseurs annoncés au CES 2021

Moniteur OLED Pro UltraFine de LG

Android Authority : Prix des meilleurs choix au CES 2021

Digital Trends : Meilleurs moniteurs du CES 2021

Gear Patrol : Les meilleures choses que nous avons vues au CES 2021

Newsweek : Le meilleur du CES 2021

Téléphone intelligent enroulable de LG

CNN : Les meilleures technologies du CES 2021

Digital Trends : Les 15 gadgets les plus cool du CES 2021

Engadget : Le meilleur du CES 2021

FOX News : Le meilleur du CES

Robb Report : Les 10 meilleurs gadgets et équipements du CES 2021

Wall Street Journal : Le meilleur du CES 2021

WashTower de LG

T3 : Meilleur ensemble intelligent pour la maison du CES 2021

House Beautiful : Le meilleur du CES

: Le meilleur du CES Prix de l'innovation de la CTA

l'innovation de la CTA Meilleurs produits : Le meilleur du CES 2021

Android Authority : Prix des meilleurs choix au CES 2021

Réfrigérateur Porte dans la porte avec technologie InstaView de LG

Prix du meilleur choix de système résidentiel

Tom's Guide : Prix du CES 2021

PCMag : Prix TechX

Newsweek : Meilleur du CES 2021

Business Insider : Les 15 meilleures nouveautés dévoilées au CES 2021

Cuisinière InstaView dotée de la technologie Air Sous Vide de LG

Reviewed.com : Prix du choix de la rédaction du CES 2021

T3 : Prix du Meilleur du CES 2021

Techlicious : Prix des Meilleurs choix du CES 2021

CordZeroThinQ A9 Kompressor+ de LG

Business Insider : 11 meilleurs électroménagers et accessoires pour la maison du CES 2021

Prix de l'innovation de la CTA

l'innovation de la CTA Reviewed.com : Prix du choix de la rédaction du CES 2021

Women's Health : La meilleure nouvelle technologie du CES 2021

Pour obtenir de plus amples détails sur les prix et récompenses obtenus par LG au CES 2021 et pour en savoir plus sur les produits de LG annoncés au CES, veuillez visiter le www.LGnewsroom.com.

À propos de LG Electronics Canada

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq unités d'affaires : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions d'affaires et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.lg.com/ca_fr.

À propos de LG Electronics inc.

À l'échelle mondiale, LG Electronics est une société innovatrice dans le domaine de la technologie et des biens de consommation. Elle est présente dans la quasi-totalité des pays du monde et emploie une main-d'œuvre diversifiée de 74 000 personnes. LG est composée de cinq unités d'affaires : appareils électroménagers et solutions relatives à la qualité de l'air, divertissement pour la maison, communications mobiles, composants de véhicules et solutions d'affaires. Forte de ses ventes mondiales de 53 milliards USD en 2019, LG est chef de file dans la fabrication d'une large gamme de produits, notamment des téléviseurs, des laveuses, des réfrigérateurs, des climatiseurs, des appareils mobiles, de l'affichage numérique et des composants automobiles. LG est également connue pour ses marques haut de gamme LG SIGNATURE et LG ThinQ, qui intègrent la technologie d'intelligence artificielle de l'entreprise. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le site www.LGnewsroom.com.

