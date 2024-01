LG PRÉSENTE SA VISION POUR « RÉINVENTER VOTRE AVENIR » AVEC DES INNOVATIONS ALIMENTÉES PAR L'IA LORS DE LA PREMIÈRE MONDIALE DE LG

Le président et chef de la direction de LG redéfinit l'IA comme une « intelligence affectueuse » et souligne le rôle clé de la technologie dans l'amélioration de l'expérience client et la création d'une vie meilleure pour tous.

LAS VEGAS, le 8 janv. 2024 /CNW/ - LG Electronics (LG) a tenu aujourd'hui sa conférence de presse Première mondiale de LG au Mandalay Bay Convention Center à Las Vegas (Nevada), aux États-Unis, pour présenter, à l'occasion du CES 2024, sa nouvelle vision et son thème d'exposition « Réinventer votre avenir ».

William Cho, président et chef de la direction, a ouvert la séance en rappelant l'objectif ambitieux de l'entreprise, annoncé pour la première fois l'année dernière : devenir une société de solutions de vie intelligente. Après avoir acquis une connaissance approfondie des consommateurs mondiaux et de leurs espaces de vie pendant près de soixante-dix ans, l'entreprise étend désormais ses activités à divers domaines au-delà de la maison, notamment la mobilité, le commerce et le virtuel. Dans tous les domaines, l'entreprise vise à améliorer l'expérience client en se concentrant sur cinq éléments clés : les soins, la connectivité, la personnalisation, la servitisation et la durabilité.

L'IA redéfinie comme une « intelligence affectueuse »

Dans sa quête d'innovation et d'amélioration de l'expérience client, LG a déterminé que l'IA compte parmi les facteurs de réussite les plus essentiels. Plutôt que de se concentrer sur l'évolution de la technologie en soi, LG s'attache à démontrer comment l'IA peut apporter des avantages concrets dans le monde réel.

L'entreprise a redéfini l'IA comme une « intelligence affectueuse », révélant ainsi sa conviction que l'IA peut favoriser une expérience client plus attentionnée, empathique et bienveillante.

L'intelligence de la vie en temps réel

Au cours de la conférence de presse, M. Cho a souligné les caractéristiques uniques des solutions d'IA de LG, à commencer par leur capacité à exploiter une multitude de données de haute qualité. Parmi les 500 à 700 millions de produits LG actuellement utilisés dans le monde, on trouve de nombreux appareils intelligents équipés de capteurs intelligents alimentés par l'IA et optimisés pour apprendre et analyser les tendances physiques et émotionnelles de la vie des utilisateurs.

Alors que de nombreuses entreprises s'appuient sur les données d'Internet pour former leur IA, LG a l'avantage de pouvoir exploiter des données réelles recueillies à partir de milliards d'appareils connectés, notamment des produits intelligents de LG et une large gamme de dispositifs IdO. Cet ensemble de données peut fournir des renseignements précieux sur les interactions entre les clients et les appareils, ainsi que sur les environnements, les comportements et les émotions des clients. Ces données diversifiées peuvent également aider l'entreprise à se faire une image plus complète de la vie de ses clients à la maison, ce qui lui permet de proposer des solutions de style de vie plus adaptées et plus intelligentes.

Intelligence orchestrée avec LG AI Brain

M. Cho a ensuite expliqué le rôle intégral que joue LG AI Brain, un puissant moteur de traitement piloté par le grand modèle de langage (GML) de LG. Grâce au vaste référentiel de données d'utilisateur de l'entreprise, le moteur de traitement AI Brain anticipe les besoins des clients en fonction des interactions utilisateur-produit et de l'apprentissage contextuel, exécute des processus de raisonnement avancés et génère des solutions optimales en orchestrant les actions des appareils physiques.

En fin de compte, cela permet à l'entreprise de fournir des expériences et des services intelligents et adaptés aux différents espaces de la vie des clients, le tout d'une manière plus intelligente et plus efficace, qui met en évidence l'attention intégrée au concept d'intelligence affectueuse de LG.

Engagement envers une intelligence responsable

LG a parfaitement conscience de sa responsabilité d'utiliser l'IA de manière éthique et s'engage à rendre compte des répercussions et des conséquences de ses décisions et de ses actions. L'entreprise vise à mettre au point des systèmes d'IA qui profitent à tous les utilisateurs, favorisent un comportement sécuritaire et garantissent la sécurité de toutes les données personnelles recueillies.

Cet engagement est souligné par le solide système de sécurité des données de l'entreprise, LG Shield, conçu pour protéger les données et les renseignements personnels à chaque étape du processus, de la collecte à l'utilisation en passant par le stockage. Dans son engagement envers l'intelligence responsable, LG vise à surpasser les critères requis par l'industrie pour la mise en œuvre de l'IA.

Dans ses remarques finales lors de la Première mondiale de LG, William Cho a souligné que l'approche de LG en matière d'IA s'appuie fermement sur la conviction que les clients doivent avoir un contrôle total. Il a également ajouté : « La vie est belle. C'est notre promesse ferme et sans compromis qui nous motive à offrir une vie meilleure à nos clients, même à l'ère de l'IA. »

Lors de l'événement, William Cho a été rejoint sur scène par Jung Ki-hyun, vice-président et directeur du Platform Business Center de LG, ainsi que par Eun Seok-hyun, président de l'unité des composants de véhicules de LG Electronics, qui ont présenté des technologies et des stratégies innovantes alimentées par l'IA.

En commençant par la maison, Jung Ki-hyun a présenté un plan de la maison intelligente de LG alimentée par l'IA. Conformément à sa vision de devenir une société de solutions de vie intelligente, LG intègre sa technologie unique « d'intelligence affectueuse » à la plateforme ThinQ. M. Jung a non seulement dévoilé de nouveaux services innovants, tels que « ChatThinQ », un robot conversationnel d'IA générative qui peut entretenir des conversations naturelles avec les clients, et « 3D Home View », une visualisation tridimensionnelle de la maison pour un contrôle intégré et intuitif des espaces, mais il a également révélé des projets de lancement d'une nouvelle plateforme pour la maison intelligente.

Dans le domaine de la mobilité, l'entreprise a fait part de sa vision des voitures en tant qu'« espace de vie sur roues » alimenté par des solutions de véhicules programmables (SDV). Conformément à cette vision, Eun Seok-hyun, président de l'unité des composants de véhicules de LG, a présenté AlphaWare de LG, la suite de solutions logicielles de l'entreprise pour véhicules programmables. AlphaWare de LG comprend des modules logiciels polyvalents pour améliorer les systèmes d'exploitation des véhicules existants et pour aider à concevoir de nouvelles plateformes; des solutions d'exploitation pour aider les développeurs de logiciels tout au long du processus de développement logiciel, de la conception au déploiement; des solutions de divertissement dans l'habitacle qui permettent de visualiser du contenu haute définition avec un son de haute qualité; et des solutions d'interface personne-machine qui utilisent les technologies de RA/RM et d'IA pour offrir une expérience immersive embarquée.

Visitez le site de LG consacré au CES (www.LG.com/CES2024) et la chaîne YouTube de LG Global pour obtenir de plus amples renseignements sur ce que l'entreprise a en réserve pour le CES 2024, et pour suivre les plus récentes nouvelles pendant l'événement (du 9 au 12 janvier).

À propos de LG Electronics inc.

À l'échelle mondiale, LG Electronics est une société innovatrice dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public. Elle est présente dans la quasi-totalité des pays et emploie une main-d'œuvre mondiale de plus de 74 000 personnes. Les quatre entreprises de LG - Appareils électroménagers pour la maison et systèmes d'amélioration de la qualité de l'air, Divertissement pour la maison, Composants de véhicules et Solutions d'affaires - ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires mondial de plus de 80 billions KRW en 2022. LG est l'un des principaux fabricants de produits de consommation et commerciaux allant des téléviseurs aux appareils ménagers, en passant par les solutions d'amélioration de la qualité de l'air, les moniteurs, les robots d'entretien et les composants automobiles. Ses marques haut de gamme LG SIGNATURE et LG ThinQ sont des noms bien connus dans le monde entier. Rendez-vous au www.LGnewsroom.com pour connaître les dernières nouvelles.

