LG PRÉSENTE LES MONITEURS DE JEU ULTRAGEAR DOTÉS DU PREMIER PANNEAU OLED DE 240 HZ AU MONDE

Proposant les performances OLED les plus rapides de tous les modèles UltraGear, les nouveaux moniteurs de 27 et 45 pouces de LG offrent une immersion de jeu de haut niveau.

SÉOUL, Corée du Sud, le 12 déc. 2022 /CNW/ - LG Electronics (LG) expose sa plus récente gamme de moniteurs de jeu OLED UltraGearMC haut de gamme (modèles 27GR95QE et 45GR95QE) au CES 2023. Les nouveaux moniteurs UltraGear démontrent le leadership de LG dans la catégorie OLED, qui connaît une croissance rapide, et attestent de sa force constante sur le marché mondial des écrans de jeu.

Au CES 2023, les moniteurs de jeu OLED UltraGearMC haut de gamme démontrent le leadership de LG dans la catégorie OLED, qui connaît une croissance rapide (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Équipés du tout premier panneau OLED de 240 Hz* au monde, fabriqué exclusivement par LG, les nouveaux modèles de 27 et 45 pouces assurent un temps de réponse record de moins de 0,03 milliseconde de gris à gris (GàG), sans oublier une qualité d'image supérieure avec autoéclairage, des couleurs précises et réalistes ainsi qu'un contraste infini. Grâce à ces technologies d'affichage de pointe, les plus récents modèles répondent à l'ensemble des attentes des consommateurs en matière de moniteurs de jeu.

Moniteur de jeu OLED de 27 pouces avec une vitesse sans précédent

Le moniteur de jeu OLED UltraGear de LG (modèle 27GR95QE) offre le niveau de performance dont vous avez besoin pour profiter pleinement des jeux vidéo. Son écran OLED à résolution QHD (2 560 x 1 440) atteint un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse stupéfiant de 0,03 ms (GàG) pour des jeux délicieusement fluides et à faible latence. Il couvre également 98,5 % de la gamme de couleurs DCI-P3, ce qui garantit des graphismes éclatants qui reflètent parfaitement la vision des concepteurs de jeux et des artistes numériques qui les ont créés. En outre, le panneau antireflet et à faible réflexion (AGLR) du moniteur facilite la visualisation afin que les utilisateurs puissent profiter d'une expérience de jeu sans distraction, quelles que soient les conditions de lumière ambiante.

Grâce à la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (TRV), de NVIDIA G-SYNC, de FreeSync Premium et de la synchronisation adaptative VESA, le moniteur UltraGear de 27 pouces de LG offre des images fluides avec un minimum d'effets de déchirure ou de sautillement. Il prend également en charge les spécifications HDMI 2.1 et la connectivité DisplayPort 1.4, et intègre une prise pour casque d'écoute à quatre pôles qui permet aux utilisateurs de profiter du son spatial réaliste de DTS Headphone:X. La télécommande incluse permet de gérer rapidement et facilement l'écran, et comprend des touches de raccourci programmables pratiques.

Immersion de niveau supérieur avec l'écran OLED incurvé de 45 pouces

Lauréat du prix de l'innovation du CES 2023, le modèle 45GR95QE est le tout premier moniteur de jeu OLED incurvé de 45 pouces de LG. Il est doté d'un format d'image de 21:9 et d'une résolution WQHD (3 440 x 1 440). Il s'agit également du tout premier écran de 45 pouces qui présente une courbure de 800R, qui est un nouveau facteur de forme attrayant, conçu pour offrir des expériences de jeu de haut niveau. Certifié en tant que produit à faible lumière bleue par les organismes de test internationaux TÜV Rheinland et UL Solutions, le panneau OLED mat antireflet et à faible réflexion du moniteur UltraGear incurvé est plus agréable pour les yeux qu'un panneau à DEL conventionnel, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent jouer plus longtemps avec moins de gêne oculaire.

Le remarquable panneau OLED incurvé du modèle 45GR95QE offre un rapport de contraste de 1 500 000:1 et une couverture de 98,5 % de la gamme de couleurs DCI-P3, produisant des couleurs vives, des noirs profonds et des images nettes qui donnent vie à l'action et renforcent la concentration du joueur. Comme son homologue de 27 pouces, le modèle de 45 pouces affiche un temps de réponse inférieur à 0,03 ms (GàG) et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Exploitant l'immense potentiel de l'OLED, le modèle 45GR95QE offre une immersion totale dans les jeux.

« Grâce à nos technologies d'affichage de pointe, ces moniteurs spécialisés sont dotés de la vitesse requise pour jouer de façon compétitive ainsi que d'une qualité d'image qui confère un aspect plus réel à tous les éléments », a déclaré Seo Young-jae, vice-président directeur et responsable des TI de la société de solutions d'affaires de LG Electronics. « En tant que pionnier de l'espace de jeu, LG continuera d'inventer des expériences client totalement nouvelles grâce à ses moniteurs de jeu UltraGear haute performance, offerts en différentes tailles et formes pour satisfaire tous les types de joueurs. »

Les visiteurs du CES 2023, qui se tiendra du 5 au 8 janvier, sont invités à s'arrêter au kiosque n° 15501 du Centre des congrès de Las Vegas pour découvrir les plus récents moniteurs de jeu UltraGear OLED. Offerts en précommande aux États-Unis et au Canada à partir du 12 décembre, ces moniteurs de jeu OLED de LG seront lancés sur les principaux marchés d'Amérique du Nord et d'Asie en janvier, en Europe à partir de février, et au Moyen-Orient et en Amérique latine au cours des mois suivants.

Caractéristiques techniques :



Moniteur de jeu UltraGear de LG (27GR95QE) Moniteur de jeu incurvé UltraGear OLED de LG (45GR95QE) Type d'affichage OLED (AGLR) OLED (AGLR) Taille de l'écran 27 po 45 po Résolution QHD (2 560 x 1 440) WQHD (3 440 x 1 440) Gamme de couleurs DCI-P3 à 98,5 % DCI-P3 à 98,5 % Rapport de contraste 1 500 000:1 1 500 000:1 Taux de rafraîchissement 240 Hz 240 Hz Temps de réponse 0,03 ms (GàG) 0,03 ms (GàG) Courbure - 800R HDR HDR10 HDR10 Connectivité 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 x port USB 3.0 d'entrée 2 x ports USB 3.0 de sortie Sortie pour écouteurs à quatre pôles (DTS HP:X) 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 x port USB 3.0 d'entrée 2 x ports USB 3.0 de sortie Sortie pour écouteurs à quatre pôles (DTS HP:X) Haut-parleur S. O. S. O. Télécommande Oui Oui Socle Inclinaison : -5º à +15º (manuel) Hauteur : 110 mm (automatique) Rotation ±10º Pivotement non offert Inclinaison : -5º à +15º (manuel) Hauteur : 110 mm (automatique) Rotation ±10º Pivotement non offert

* En date du 12 décembre 2022, il n'existe pas d'autres moniteurs OLED offerts sur le marché avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur technologique et manufacturier mondial dont les ventes représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social est situé à Toronto (Ontario), est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.com/ca_fr.

