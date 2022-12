LG PRÉSENTE LE SPACIEUX, MAIS ÉLÉGANT, RÉFRIGÉRATEUR INSTAVIEW AU CES 2023

Le nouveau réfrigérateur à grande capacité et à profondeur de comptoir doté d'une porte à deux battants comprend un panneau miroir InstaViewMC et produit quatre types de glaçons

SÉOUL, South Korea, le 15 déc. 2022 /CNW/ - LG Electronics (LG) s'apprête à dévoiler son nouveau réfrigérateur InstaViewMC à porte à deux battants lors du CES 2023. En plus d'aider les utilisateurs à concevoir une cuisine plus élégante grâce à un réfrigérateur qui s'intègre parfaitement aux armoires, le nouveau modèle à profondeur de comptoir offre une grande capacité et une conception intégrée simple, mais élégante, avec un panneau miroir InstaView et des poignées dissimulées. Il produit également quatre types de glaçons différents et conserve les aliments frais plus longtemps grâce aux technologies de fraîcheur avancées de LG.

LG présente l’élégant réfrigérateur avec panneau miroir InstaViewMC au CES 2023 (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Le nouveau réfrigérateur de comptoir de 25,5 pieds cubes de LG offre une grande capacité, malgré une réduction de 9 % de la profondeur par rapport à un modèle à porte à deux battants traditionnel.1 Pour augmenter l'espace de rangement interne, LG a redessiné plusieurs des principaux composants du réfrigérateur, notamment en amincissant le conduit d'air froid et l'évaporateur, tout en réduisant l'épaisseur grâce à une meilleure isolation. Bien que son intérieur spacieux offre 25 % plus d'espace pour ranger les aliments et les boissons que les modèles à profondeur de comptoir précédents de LG2, le nouveau réfrigérateur à porte à deux battants peut encore aider à économiser de l'espace dans la cuisine grâce à sa plus petite taille.

Le nouveau modèle apporte également une esthétique à la fois simple et sophistiquée à la cuisine grâce à la conception unique du panneau miroir InstaView et de la porte plate de LG. Encastrée dans une porte en acier inoxydable élégant, la vitre sans bordure à revêtement miroir du panneau InstaView couvre la quasi-totalité de la porte droite du réfrigérateur. En cognant simplement deux fois sur le panneau, les utilisateurs peuvent vérifier le contenu du réfrigérateur sans avoir à ouvrir la porte; un gain de temps qui empêche l'air froid de s'échapper et l'énergie d'être gaspillée. La beauté subtile et minimaliste et les lignes nettes et modernes du tout dernier réfrigérateur InstaView de LG sont accentuées par les poignées dissimulées des portes plates.

De plus, le nouveau réfrigérateur à porte à deux battants peut produire quatre types de glaçons différents : des cubes, de la glace concassée, des glaçons sphériques à fonte lente Craft Ice (exclusifs à LG), et des nouveaux mini-cubes de glace. En aidant à garder les boissons fraîches, les mini-cubes de glace de LG sont un excellent complément aux jus, aux sodas ou aux cocktails. Avec quatre types de glaçons à leur disposition, les utilisateurs peuvent sélectionner celui qui convient le mieux à leurs besoins, à leur boisson ou à l'occasion.

Doté des technologies de pointe de LG, le nouveau réfrigérateur conserve la fraîcheur des ingrédients plus longtemps et aide à maintenir l'assainissement du distributeur d'eau intégré. La technologie exclusive LinearCoolingMC de LG réduit les fluctuations de température, permettant au réfrigérateur de conserver les aliments au maximum de leur fraîcheur jusqu'à sept jours.3 En plus, le système DoorCooling+MC fonctionne plus rapidement qu'un système de refroidissement traditionnel4, ce qui aide à garder les aliments plus frais, et les boissons plus froides, sur chaque étagère. En outre, la technologie UVnanoMC de LG garde le distributeur d'eau du réfrigérateur propre en réduisant jusqu'à 99,99 % la présence de bactéries sur la buse du distributeur.5

« Le nouveau réfrigérateur InstaView à porte à deux battants de LG constitue un ajout superbe et élégant à toute cuisine moderne, offrant aux consommateurs le dernier cri en matière de commodité, de conception et de fraîcheur des aliments », a mentionné Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics, société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air. « Nous continuerons à offrir une valeur et des expériences exceptionnelles à nos clients grâce à des solutions domestiques novatrices tirant parti d'une conception élégante et fonctionnelle et de nos technologies de pointe. »

LG présentera ses plus récents électroménagers, dont le nouveau réfrigérateur InstaView à porte à deux battants, à son kiosque d'exposition (no 15501, Las Vegas Convention Center) au CES 2023, à Las Vegas, du 5 au 8 janvier.

1 Modèle à profondeur standard (LFXS26596S).

2 Basé sur une étude interne utilisant des boîtes à conserve de taille moyenne pour quantifier l'espace de rangement disponible, réalisée en mars 2022, comparant les modèles LRFVC2406S et LRFOC2606S de LG.

3 La technologie LinearCooling envoie de l'air frais dans tout le réfrigérateur plus fréquemment qu'un système de refroidissement traditionnel, ce qui permet de réduire au minimum les fluctuations de température (±0,5 degré Celsius). Basé sur les résultats des tests de TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG, mesurant le temps nécessaire pour atteindre un taux de perte de poids de 5 % pour le pak-choi sur l'étagère dans le compartiment des produits frais du modèle LinearCooling de LG (GSXV91NSAE). Les résultats peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation réel.

4 Évalué par TÜV Rheinland selon la méthode de test interne de LG, qui compare, entre le modèle doté de la technologie DoorCooling+ et celui non doté de la technologie DoorCooling+, le temps nécessaire pour que la température du récipient d'eau placé dans le panier supérieur baisse entre 0,5 et 1,5 °C.

5 Évalué par TÜV Rheinland selon la méthode de test interne de LG pour mesurer la réduction de la solution de bactéries (Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa) dans des échantillons d'eau distillée après une exposition à la fonction UV à DEL du produit pendant 10 minutes chaque heure après un total de 24 heures selon une utilisation domestique normale. Les résultats peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation réel.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le bureau principal est à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site lg.ca.

