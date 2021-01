LG présente des électroménagers haut de gamme au CES 2021

La capacité de ces produits à s'intégrer naturellement à n'importe quel environnement est renforcée par la diversité des matériaux luxueux utilisés et des couleurs modernes et élégantes des électroménagers qui peuvent être mélangées et assorties. La gamme d'électroménagers haut de gamme de LG offre de multiples combinaisons de matériaux et de couleurs afin de permettre aux clients de personnaliser chaque produit en fonction de leurs goûts personnels et du décor de n'importe quelle pièce de leur maison.

L'aspect haut de gamme des électroménagers de type meuble est également attribuable aux diverses finitions utilisées, comme l'acier inoxydable, le verre, le métal et le FENIX, un matériau novateur doté d'une technologie de revêtement avancée, conçu par l'entreprise italienne Arpa Industriale. Opaque, résistant aux empreintes et agréable au toucher, le FENIX1 offre une excellente durabilité et présente un aspect intemporel, mais résolument moderne2.

Par l'entremise de la salle d'exposition virtuelle novatrice du CES 2021, LG offre aux visiteurs la possibilité de découvrir en ligne la remarquable polyvalence de la collection. Les invités pourront concevoir l'intérieur de leur rêve et y intégrer les électroménagers de type meuble de LG dans les couleurs et les finitions de leur choix.

« Les électroménagers de type meuble de LG sont des produits polyvalents qui offrent un style et un rendement impeccables, a déclaré Lyu Jae-cheol, président de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics. Proposant un amalgame élégant de meubles et de solutions domestiques performantes, cette collection a été conçue de façon à favoriser une maison plus unifiée dont l'intérieur a été soigneusement planifié. »

Visitez le kiosque d'exposition virtuel de LG au CES 2021 à partir du 11 janvier pour découvrir les électroménagers de type meuble de LG dans un espace de vie virtuel.

1 www.arpaindustriale.com/en/products

* Les produits et les couleurs offerts peuvent varier selon la région.

