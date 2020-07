LG ouvre une nouvelle ère d'élégance mobile avec le nouveau LG VELVET (MC) 5G

Le LG VELVET 5G offre une expérience unique en matière de téléphone intelligent, où conception et fonctionnalité coexistent pour créer une utilisation mobile harmonieuse. Caractérisé par ses lignes fluides, ses coins courbes et ses bords avant et arrière symétriques, le LG VELVET 5G fait appel au nouveau type de conception léger 3D Arc, qui lui confère une esthétique saisissante, tout en minceur, qui tient parfaitement dans une main. Le LG VELVET 5G se reconnaît instantanément par ses surfaces lisses et polies, ses couleurs vives et ses caractéristiques élégantes, comme l'appareil photo « Waterdrop », dont l'aspect rappelle la forme d'une goutte d'eau, doté de trois objectifs de haute qualité et d'un flash à DEL.

« Le LG VELVET 5G inaugure une nouvelle façon de nommer les appareils mobiles au Canada et une élégance renouvelée pour ces produits », a déclaré Varun Kalia, chef de la division des communications mobiles chez LG Electronics Canada. « Il offre des fonctionnalités et des performances uniques, notamment la prise en charge de la technologie 5G, et ce, dans un appareil élégant. En plus d'avoir fière allure et d'offrir une prise agréable en main, il procure aux Canadiens esthétique et fonctionnalité. »

Idéal pour ceux qui ont un œil créatif et qui aiment partager leur vision sur les médias sociaux, le LG VELVET 5G est assorti d'une gamme de solutions innovantes permettant de capter le contenu et de tirer le meilleur parti de l'appareil photo principal de 48 Mpx, de même que d'autres logiciels et objectifs uniques. Les utilisateurs peuvent jouir d'une plus grande liberté de création grâce à des fonctionnalités telles que le contrôle de la vidéo accélérée, la caméra vidéo fixe ou l'enregistrement de contenu ASMR, qui utilise deux microphones à haute sensibilité pour rendre de façon très détaillée les sons les plus faibles. Le flou vocal minimise les bruits de fond dans les vidéos pour garder l'accent sur le sujet, tandis que l'autocollant 3D en RA et l'effet photo 3D vous font vivre une toute nouvelle expérience lorsque vous prenez vos amis et vos proches en photo.

La clé de la conception du plus léger LG VELVET 5G réside dans son profil mince de 7,9 mm, ce qui est possible uniquement grâce à son écran P-OLED FullVision cinématique de 6,8 po et à la plateforme mobile Snapdragon 765G de Qualcomm, la première de la société à intégrer un processeur d'applications et un modem 5G pour de superbes performances, dans un boîtier plus petit qui nécessite moins de puissance.

Grâce à son écran P-OLED FullVision cinématique de 6,8 po facile à tenir en main et à son format d'image de 20,5:9, le LG VELVET 5G offre une expérience de visionnement et de jeu mobile totalement immersive. Pour limiter les touchers accidentels sur l'écran lumineux et légèrement incurvé, LG a mis au point l'algorithme de suppression de la prise (Grip Suppression), qui distingue les touchers délibérés des touchers involontaires. Pour compléter son écran lumineux, le LG VELVET 5G est équipé de puissants haut-parleurs stéréo et du moteur de son 3D à intelligence artificielle de LG - la même technologie que celle des téléviseurs OLED de LG - qui diffusent chaque son avec une clarté précise, pour une expérience sonore totalement immersive. Idéal pour les audiophiles, le LG VELVET 5G dispose également d'une prise pour casque d'écoute, ce qui permet d'écouter de la musique et des baladodiffusions en déplacement.

Doté d'une batterie de grande capacité pour le contenu 5G, le LG VELVET 5G offre neuf heures d'utilisation multimédia continue en une seule charge et possède des capacités de recharge rapide qui lui permettent de passer de zéro à 50 % de charge en 40 minutes seulement.

Offert en deux couleurs distinctes au Canada (Coucher de soleil et Aurore grise), le LG VELVET 5G assure une esthétique vibrante qui répond aux goûts variés des consommateurs. La couleur Coucher de soleil est particulièrement unique : c'est le premier téléphone de LG à utiliser un motif optique personnalisé répété à des intervalles de moins d'un micron, soit un centième de la largeur d'un cheveu humain, pour faire scintiller des tons corail, orange et jaunes qui semblent bouger et danser d'eux-mêmes.

Le LG VELVET 5G peut dès aujourd'hui être précommandé sur le site LG.ca et auprès des fournisseurs participants. Les personnes qui précommanderont l'appareil entre le 16 juillet et le 6 août recevront une carte cadeau Visa de 200 $ et une paire d'écouteurs sans fil LG TONE Free (FN6). Promotion offerte jusqu'à épuisement des stocks. Le LG VELVET 5G sera offert chez les détaillants partenaires canadiens suivants : Bell, Eastlink, Fido, Freedom Mobile, Koodo, Rogers, SaskTel, Telus, Vidéotron, Virgin, Best Buy, TBooth, SANS-FIL etc. (Costco), La Boutique Mobile, La Source, Visions, Walmart, WAVE SANS FIL, WOW! boutique mobile et Xplore Mobile.

Principales caractéristiques :

LG VELVETMC 5G

Jeu de puces 1 : Plateforme mobile Snapdragon MC 765G 5G de Qualcomm MD

puces : Plateforme mobile Snapdragon 765G 5G de Qualcomm Écran : P-OLED FullVision cinématique pleine HD+ de 6,8 po et de 20,5:9 (2 460 x 1 080 / 395 ppp)

Mémoire : RAM de 6 Go / ROM de 128 Go / microSD (jusqu'à 2 To)

Appareil photo :

Arrière : objectif à angle normal de 48 Mpx 2 (f/1.8 / 0,8 μm / 79˚) / objectif grand-angle de 8 Mpx (f/2.2 / 1,12 μm / 120˚) /

objectif de profondeur de 5 Mpx (f/2.4 / 1,12 μm / 81˚)

(f/1.8 / 0,8 μm / 79˚) / objectif grand-angle de 8 Mpx (f/2.2 / 1,12 μm / 120˚) / objectif de profondeur de 5 Mpx (f/2.4 / 1,12 μm / 81˚)

Avant : objectif à angle normal de 16 Mpx (f/1.9 / 1,0 μm / 73˚)

Batterie : 4 300 mAh

Système d'exploitation : Android 10

Dimensions 3 : 167,2 x 74,1 x 7,9 mm

: 167,2 x 74,1 x 7,9 mm Poids 3 : 180 g

: 180 g Réseau : 5G / LTE / 3G / 2G

Connectivité : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC /

USB de type C (compatible USB 3.1)

USB de type C (compatible USB 3.1) Biométrie : Capteur d'empreintes digitales dissimulé dans l'écran

Couleurs : Coucher de soleil / Aurore grise

Autres : Haut-parleurs stéréo / appareil photo IA / lentille Google / Assistant Google /

moteur de son 3D de LG / résistance à l'eau et à la poussière IP68 / HDR10 /

technologie Quick ChargeMC 4+ de Qualcomm / conformité à la norme MIL-STD 810G / radio FM

À propos de la compagnie de communications mobiles LG Electronics

Grâce à ses technologies révolutionnaires et à ses conceptions innovantes, LG Electronics s'impose en tant que chef de file mondial en matière de tendances dans l'industrie des appareils mobiles et portables en développant continuellement ses principales technologies hautement concurrentielles dans les domaines des écrans, des appareils photo, des appareils audio et des batteries. LG conçoit des appareils portables qui conviennent au mode de vie d'un large éventail de consommateurs, partout dans le monde. LG cherche à offrir une expérience mobile qui va bien au-delà de la portée des téléphones intelligents classiques. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.LG.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

