Grâce à sa conception élégante, à son contenu personnalisé et au célèbre double onduleur de LG, le nouveau climatiseur résidentiel procure un environnement de vie raffiné et confortable.

SÉOUL, le 16 déc. 2022 /CNW/ - LG Electronics (LG) s'apprête à dévoiler son nouveau climatiseur ARTCOOL Gallery lors du CES 2023. Doté d'un écran ACL de 27 pouces et des options évolutives de LG, ce nouveau modèle peut afficher un contenu personnalisé qui s'adapte à toutes les saisons, ou rafraîchir instantanément la pièce grâce à l'application ThinQ de LG. De plus, il fournit un refroidissement et un chauffage écoénergétiques au moyen du compresseur à double onduleurMC de LG et d'un flux d'air indirect à trois voies. Il offre des performances plus hygiéniques grâce à la technologie Séchage IAMC et propose une gamme de fonctions conviviales, notamment une application mobile intuitive.

LG annonce le nouveau climatiseur résidentiel ARTCOOLMC Gallery au CES 2023 (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Présentant un contenu exclusif sur un écran ACL lumineux bordé d'un cadre simple, mais élégant, l'ARTCOOL Gallery donne l'impression de regarder une œuvre d'art encadrée plutôt qu'un climatiseur perfectionné de LG. Grâce à l'application ThinQ, les utilisateurs peuvent choisir parmi un éventail toujours plus vaste de superbes images statiques ou animées - ou encore leurs photos de famille préférées - et afficher une toute nouvelle image à tout moment. Le nouveau modèle peut être facilement géré à l'aide de la télécommande intelligente incluse ou de l'application mobile1 qui permet aux utilisateurs de choisir les paramètres et les fonctions, et de surveiller l'état de l'appareil en temps réel, depuis n'importe quel endroit.

Doté du compresseur à double onduleur de LG, le nouveau climatiseur ARTCOOL Gallery offre un refroidissement écoénergétique, utilisant jusqu'à 70 % moins d'énergie qu'un climatiseur résidentiel classique 2. Le débit d'air à trois voies du nouveau modèle fournit des flux d'air indirects adaptés à l'espace. Le tout dernier climatiseur ARTCOOL Gallery de LG contribue également à créer un environnement intérieur aussi paisible que confortable, en fonctionnant à des niveaux de bruit aussi bas que 20 décibels, et en offrant l'option de fermer son ailette inférieure « dissimulée » en mode veille afin de préserver le repos des utilisateurs 3.

De plus, l'étonnant climatiseur ARTCOOL Gallery fournit un flux d'air agréablement frais grâce à la fonction Séchage IA de LG. En réglant automatiquement le temps de séchage optimal en fonction de la durée de fonctionnement et du mode sélectionné, la fonction Séchage IA élimine efficacement l'humidité formée à l'intérieur du climatiseur. En outre, le nouveau modèle est doté d'une grille inférieure qui peut être facilement détachée et nettoyée4 et d'un couvercle qui facilite l'installation.

« Grâce à des performances exceptionnelles et à des thèmes artistiques adaptés à tous les goûts et à toutes les saisons, notre plus récent climatiseur ARTCOOL Gallery offre confort et élégance, tout au long de l'année », explique Lyu Jae-cheol, président de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics. « Grâce à la combinaison unique de contenu personnalisé et de technologies de pointe, la nouvelle solution novatrice en matière de climatisation de LG est conçue pour contribuer à offrir aux consommateurs une meilleure vie à la maison. »

Les visiteurs du kiosque d'exposition de LG (no 15501, Las Vegas Convention Center) au CES 2023 pourront voir toutes les dernières innovations de LG, y compris le nouveau climatiseur ARTCOOL Gallery, du 5 au 8 janvier.

1 Actuellement compatible uniquement avec les appareils utilisant le système d'exploitation Android. 2 Basé sur des tests de TÜV Rheinland réalisés selon les méthodes de test internes de LG, comparant le temps de refroidissement et la consommation d'énergie. Test réalisé dans une pièce de 69 mètres3 (4,3 m x 7 m x 2,3 m), à une température de 33 °C avec un taux d'humidité relative de 60 % en utilisant un climatiseur avec compresseur à double onduleur de LG (modèle US-Q242Kxy0, US-Q122Jxy0) et un climatiseur avec compresseur à vitesse constante de LG (modèles TS-H2465DA0, TS-H122TDA) à une température de 26 °C. Les économies d'énergie sont mesurées en comparant la consommation électrique des deux modèles pendant huit (8) heures de fonctionnement. 3 Testé par le laboratoire interne de LG qui a mesuré le niveau sonore moyen du produit en mode « veille » (19,6 décibels). Les résultats peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation réel. 4 Les utilisateurs peuvent accéder au ventilateur du climatiseur ARTCOOL Gallery et le nettoyer après avoir retiré la grille inférieure.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes mondiales représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le bureau principal est à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lg.ca.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, Cell. : 647 261-3603, [email protected]