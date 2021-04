En laissant tomber la fabrication et la vente de téléphones, la société peut se concentrer sur les secteurs en croissance, dont les VE, l'IdO et les solutions C3E

SEOUL, Corée du Sud, le 5 avril 2021 /CNW/ - LG Electronics Inc. (LG) a annoncé qu'elle fermait son unité d'affaires liée à la téléphonie mobile. La décision a été approuvée par son conseil d'administration plus tôt aujourd'hui.

La décision stratégique de LG de quitter le secteur incroyablement concurrentiel de la téléphonie mobile permettra à la société de concentrer ses ressources sur des domaines en croissance comme les composants de véhicules électriques, les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l'intelligence artificielle et les solutions de commerce électronique interentreprises (C3E), ainsi que les plateformes et les services.

LG fournira un service de soutien et des mises à jour logicielles à ses clients possédant des produits mobiles existants pendant une période qui variera selon les régions. LG travaillera en collaboration avec les fournisseurs et les partenaires commerciaux pendant toute la fermeture de son activité liée à la téléphonie mobile. Les détails relatifs à l'emploi seront arrêtés à l'échelle locale.

À l'avenir, LG continuera de mettre à profit son expertise dans le secteur mobile et de concevoir des technologies liées à la mobilité comme la 6G pour renforcer sa compétitivité dans d'autres secteurs commerciaux. Les technologies de base conçues durant les deux décennies des activités mobiles de LG seront aussi conservées et appliquées à des produits existants et futurs.

La cessation des activités liées à la téléphonie mobile devrait être terminée d'ici au 31 juillet, même si des stocks de certains modèles existants pourraient encore être offerts après cette date.

