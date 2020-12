LG lauréate de prix de l'innovation au CES 2021

Pour la huitième année consécutive, les téléviseurs OLED de LG, les barres de son, les appareils électroménagers, les téléphones intelligents haut de gamme et bien d'autres produits reçoivent des prix de l'innovation du CES. Il s'agit de la reconnaissance officielle de l'industrie pour les produits les plus novateurs présentés à cet événement, la scène mondiale de l'innovation.

Meilleure innovation au CES : La technologie de téléviseur OLED de LG est à nouveau lauréate du prix « Meilleur de l'innovation » au CES 2021, cette fois dans la catégorie « jeu ». Chef de file mondial incontesté dans le domaine des téléviseurs OLED, LG a créé une expérience de divertissement pour la maison inégalée, grâce aux noirs les plus profonds, aux couleurs les plus réalistes et à un contraste infini. Pour la première fois, un prix « Meilleur de l'innovation » a été décerné aux électroménagers de LG pour la technologie avant-gardiste du réfrigérateur InstaView avec porte dans la porte, qui permet aux utilisateurs de regarder à l'intérieur tout en gardant les aliments frais. Cette technologie incarne l'équilibre parfait entre la forme et la fonction. Le réfrigérateur est également doté de la technologie novatrice de reconnaissance vocale de la société, de sorte qu'il suffit d'une commande vocale pour ouvrir la porte lorsque l'on a les bras pleins de provisions.

Divertissement pour la maison de LG : En 2021, les plus récents produits de divertissement de LG, notamment les téléviseurs OLED, NanoCell et de prochaine génération de LG ainsi que les écouteurs TONE Free, sont particulièrement remarquables. Plus de détails sur les produits de divertissement pour la maison de LG récompensés seront dévoilés au CES 2021 en janvier.

Électroménagers de LG : Les prix de l'innovation du CES 2021 décernés aux nouveaux appareils électroménagers de LG reposent sur plusieurs réfrigérateurs InstaView avec porte dans la porte, la solution pour la lessive à une seule unité WashTowerMD qui prend deux fois moins d'espace tout en ayant une ultra-grande capacité, l'aspirateur CordZeroThinQ de LG et d'autres solutions pour la lessive et le traitement de l'air, comme le purificateur d'air PuriCare qui doit être annoncé à l'événement.

Téléphones mobiles de LG : Le révolutionnaire LG WING, le premier téléphone intelligent 5G pivotant au monde, est en tête de plusieurs prix de l'innovation du CES décernés à LG dans la catégorie « appareils mobiles ». Doté d'un écran sans bordure P-OLED FullVision de 6,8 pouces qui pivote dans le sens des aiguilles d'une montre pour effectuer une rotation de 90 degrés et révéler un second écran OLED de 3,9 pouces, le premier téléphone intelligent du projet Explorer de LG offre une nouvelle expérience multiécran captivante sur les plus récents réseaux 5G. Le LG VELVET a également remporté un prix de l'innovation au CES 2021. Ce téléphone est doté d'un écran cinématique OLED FullVision de 6,8 pouces et d'appareils photo polyvalents, en plus d'offrir la vitesse fulgurante de la technologie 5G à un prix exceptionnel.

Les solutions d'affaires de LG : Les solutions d'affaires en TI novatrices de LG proposent des produits parfaits pour le travail et le divertissement, primés au CES 2021. Les populaires moniteurs de jeux UltraGear et UltraWide de LG sont les lauréats de prix de l'innovation du CES 2021, tout comme l'ordinateur portable LG gram de 17 po et le projecteur laser CineBeam 4K.

Prix de l'innovation du CES : Le programme des Prix de l'innovation du CES est un concours annuel de la CTA qui récompense la conception et l'ingénierie exceptionnelles de produits technologiques destinés aux consommateurs dans 28 catégories de produits. Il récompense les lauréats dans une multitude de catégories de produits technologiques destinés aux consommateurs et remet des distinctions aux produits les mieux notés dans chacune d'elles. Un jury d'experts de l'industrie, comprenant des membres des médias, des concepteurs, des ingénieurs et plus encore, a examiné les soumissions en fonction de leurs qualités techniques, de leur esthétique, de leur conception, de leur fonctionnalité et de leur attrait pour les consommateurs.

La liste complète des produits de LG lauréats des prix de l'innovation au CES 2021 sera annoncée lors de la conférence de presse de LG au CES, qui se tiendra à 8 h (HNE) le 11 janvier 2021, et sera diffusée sur le site Web du CES. En 2021, les chefs de file et les étoiles montantes de l'industrie se réuniront virtuellement du 11 au 14 janvier afin de lancer les innovations futures qui stimuleront l'industrie technologique en constante évolution. Entièrement numérique pour la toute première fois, le CES 2021 servira de plateforme pour lancer des produits, interagir avec les marques mondiales et définir l'avenir de l'industrie. L'événement permettra à la communauté technologique de partager des idées en toute sécurité et de présenter les produits qui façonneront notre avenir.

À propos de LG Electronics inc.

À l'échelle mondiale, LG Electronics est une société innovatrice dans le domaine de la technologie et des biens de consommation. Elle est présente dans la quasi-totalité des pays du monde et emploie une main-d'œuvre diversifiée de 74 000 personnes. LG est composée de cinq unités d'affaires : appareils électroménagers et solutions relatives à la qualité de l'air, divertissement pour la maison, communications mobiles, composants de véhicules et solutions d'affaires. Forte de ses ventes mondiales de 53 milliards de dollars US en 2019, LG est chef de file dans la fabrication d'une large gamme de produits, notamment des téléviseurs, des laveuses, des réfrigérateurs, des climatiseurs, des appareils mobiles, de l'affichage numérique et des composants automobiles. LG est également connue pour ses marques haut de gamme LG SIGNATURE et LG ThinQ, qui intègrent la technologie d'intelligence artificielle de l'entreprise. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le site www.LGnewsroom.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq unités d'affaires : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions d'affaires et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site http://www.lg.com/ca_fr.

