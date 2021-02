LG lance le déploiement mondial de sa gamme de téléviseurs 2021 avec des téléviseurs OLED inégalés en tête d'affiche

Les téléviseurs OLED 2021 de LG (séries Z1, G1, C1, B1 et A1) sont dotés de panneaux autoéclairés qui produisent une qualité d'image ultranette et ultraréaliste ainsi que des mouvements fluides et naturels. Leur conception étonnamment mince s'intègre à n'importe quel décor. Tous les modèles de la série G1 sont dotés de la nouvelle technologie OLED evo, la prochaine étape dans l'évolution des téléviseurs OLED, qui offre une plus grande luminosité et produit des images époustouflantes avec une clarté incroyable, des détails précis et un réalisme à couper le souffle. La série C1, la gamme de téléviseurs OLED la plus populaire de LG, offre le plus grand nombre d'options de taille d'écran pour répondre aux divers besoins et espaces des utilisateurs, allant du modèle compact de 48 pouces jusqu'au grand écran de 83 pouces. Les séries B1 et A1 de LG offrent des options intéressantes aux consommateurs cherchant à se procurer un téléviseur OLED à un prix plus abordable.

Les téléviseurs QNED Mini DEL, un ajout captivant en 2021, font passer la qualité de l'image des téléviseurs ACL à un niveau supérieur. Offerts en résolution 8K (modèles QNED99 et QNED95) et 4K (modèles QNED90 et QNED85), ces modèles utilisent les technologies NanoCell et de points quantiques ainsi que le rétroéclairage à mini DEL pour obtenir des noirs plus profonds, des couleurs plus vives et plus précises et un contraste plus important que ce que les téléviseurs ACL traditionnels peuvent offrir.

Le téléviseur QNED Mini DEL de LG établit une nouvelle norme pour la catégorie des téléviseurs ACL, permettant aux utilisateurs de profiter d'une excellente qualité d'image HDR et d'une expérience de visionnement beaucoup plus immersive, grâce à la puissance combinée des nouvelles technologies NanoCell Plus et de points quantiques, qui permettent d'obtenir un rouge et un vert améliorés alors que la longueur d'onde bleue est émise par les DEL.

Parmi toutes les gammes de téléviseurs 2021 de LG, les nouveaux téléviseurs NanoCell offrent le plus grand nombre d'options avec une large sélection d'appareils 8K (modèles NANO99 et NANO95) et 4K (modèles NANO90, NANO85, NANO80, NANO77 et NANO75). Tous les modèles sont dotés de la technologie d'affichage NanoCell de LG, qui utilise des nanoparticules pour filtrer les couleurs ternes, ce qui donne des images réalistes qui immergent davantage l'utilisateur dans ses films, sports et émissions préférés.

Au-delà de la superbe qualité d'image, tous les téléviseurs haut de gamme 2021 de LG offrent une expérience de divertissement à domicile immersive grâce à leur compatibilité avec les normes et les formats de contenu les plus récents, ainsi qu'à leurs toutes nouvelles caractéristiques et fonctions qui les différencient de la concurrence. La prise en charge de Dolby Vision IQ, Dolby AtmosMD, HDR10 PRO et Filmmaker ModeMC permet aux téléviseurs de cette année de donner vie aux films, aux séries télévisées et aux documentaires les plus récents grâce à une image et à un son de la plus haute qualité.

De plus, l'organisme mondial d'essais de produits Intertek a certifié que les téléviseurs OLED de LG ont une fidélité des couleurs de 100 %, ce qui porte l'immersion des téléspectateurs à de nouveaux sommets¹. Et pour le confort suprême des téléspectateurs, les téléviseurs OLED de LG sont également agréables à regarder, grâce à la certification de faible lumière bleue de TÜV Rheinland et à la certification sans scintillement de Underwriters Laboratories.

Améliorant l'expérience de jeu de qualité supérieure pour laquelle les téléviseurs de LG sont connus, la nouvelle fonctionnalité Game Optimizer applique automatiquement les meilleurs paramètres d'image en fonction du type de jeu (p. ex. jeu de tir à la première personne, jeu de rôle, jeu de stratégie en temps réel). Pour leur part, les amateurs de sport trouveront plus facile que jamais de suivre leurs ligues et équipes préférées sur un téléviseur de LG grâce aux alertes sportives, alors que la technologie OLED Motion Pro affiche chaque moment exaltant et chaque moment clé avec une clarté incroyable. La prise en charge de l'ambiophonie Bluetooth permet aux téléviseurs de LG de se connecter sans fil à plusieurs haut-parleurs Bluetooth pour offrir un son puissant et nuancé qui reproduit fidèlement tous les sons du terrain afin de recréer la sensation d'être dans un stade.

Chaque modèle de la gamme de téléviseurs 2021 de LG prend en charge la fonction avancée HDMI 2.1 et le canal de retour audio amélioré (eARC) qui simplifient le processus de connexion du téléviseur à un système audio tout en optimisant le son. Le mode automatique à faible latence (ALLM) est également pris en charge pour offrir une expérience de jeu fluide et un visionnement virtuel sans décalage. Certains modèles de téléviseurs de LG prennent également en charge diverses autres fonctions HDMI 2.1.

La majorité des téléviseurs de cette année sont dotés du dernier processeur intelligent de LG, le α (Alpha) 9 de quatrième génération². Grâce à l'amélioration de l'apprentissage en profondeur, le nouveau processeur optimise la résolution, ce qui permet d'afficher les contenus de toute qualité de manière détaillée sur les écrans haute résolution des nouveaux téléviseurs. Le processeur α9 de quatrième génération optimise encore davantage le rendement visuel en effectuant des réglages précis en fonction de la quantité de lumière dans chaque scène, du genre de contenu diffusé et des conditions ambiantes dans l'environnement de visionnement.

La qualité de l'image est encore améliorée grâce à la technologie Image IA Pro de LG qui reconnaît les objets à l'écran et les traite de façon indépendante pour apporter un effet tridimensionnel et une profondeur à chaque scène. De plus, la technologie Son IA Pro transforme le son à 2.0 canaux en un son virtuel ambiophonique de 5.1.2 canaux, tandis que la mise à niveau sonore automatique assure un volume constant lors du passage d'une chaîne ou d'une application de diffusion en continu à une autre.

L'expérience utilisateur offerte par les nouveaux téléviseurs de LG est plus pratique que jamais grâce à webOS 6.0, la dernière version de la plateforme intuitive pour téléviseurs intelligents de l'entreprise. Remaniée et améliorée pour 2021, la nouvelle interface utilisateur de webOS offre un accès plus rapide aux applications ainsi qu'un processus plus simple de découverte de contenu grâce à des recommandations hautement personnalisées. De plus, une version repensée de la télécommande Magic offre des touches de raccourcis dédiées aux fournisseurs de contenu les plus populaires, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à leurs services préférés en appuyant simplement sur un bouton.

Certaines séries et tailles ainsi que certains modèles de téléviseurs seront lancés au Canada au printemps.

¹ Des essais réalisés par Intertek ont révélé que la fidélité des couleurs de l'écran est de 100 %, selon la mesure de différence de couleur CIE dE 2000 calculée pour 125 plages de couleur réparties sur l'ensemble du volume colorimétrique. La différence de couleur (Delta-E) était inférieure à 2 pour chacune des 125 plages de couleur.



² Le processeur est utilisé dans les séries de téléviseurs de LG suivantes : OLED Z1, OLED G1, OLED C1, QNED Mini DEL QNED99, QNED Mini DEL QNED95, NanoCell Nano99 et NanoCell Nano95.

