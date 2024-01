Les capacités novatrices de LG en matière d'infodivertissement automobile se marient aux technologies d'aide à la conduite et de conduite automatisée de pointe de Magna dans le cadre de la plus récente collaboration entre les deux entreprises.

SÉOUL, South Korea, le 3 janv. 2024 /CNW/ - LG Electronics (LG) organisera une démonstration privée pour les principaux constructeurs automobiles dans le cadre du CES 2024. Elle présentera une nouvelle plateforme multidomaine intégrant les technologies de système avancé d'aide à la conduite (ADAS), de conduite automatisée (AD) et d'infodivertissement automobile (IVI). Développée par LG en collaboration avec Magna, une entreprise mondiale spécialisée dans les technologies de mobilité, cette plateforme de mobilité du futur fera son entrée sur le marché dans un avenir proche.

En collaboration avec Magna, LG présente une nouvelle plateforme multidomaine intégrant les technologies de système avancé d’aide à la conduite (ADAS), de conduite automatisée (AD) et d’infodivertissement automobile (IVI). (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Établie en 2023, cette collaboration s'appuie sur le mariage des prouesses technologiques de LG et de Magna pour aider à offrir une expérience utilisateur unique dans le véhicule. Les deux entreprises ont réussi à intégrer un système informatique d'habitacle multidomaine dans un seul système sur puce, ce qui en fait une solution flexible et rentable pour les fabricants d'équipement d'origine.

Le module électronique unique prend en charge plusieurs systèmes IVI et permet d'intégrer les technologies ADAS et AD. En outre, il peut répondre efficacement à diverses exigences en matière de niveau d'intégrité de sécurité automobile, tout en utilisant moins de modules de commande électronique et en occupant moins d'espace. Cette solution évolutive est idéale pour la transition à venir vers les véhicules programmables et pour la consolidation de son architecture électrique et électronique. L'intégration des fonctionnalités dans un seul module permet la communication en temps réel de données riches entre les systèmes.

À l'aide d'une interface personne-machine dédiée, la plateforme de LG peut offrir aux conducteurs et aux passagers de nouvelles expériences intéressantes et plus intuitives lors de l'utilisation d'écrans automobiles avancés, de tableaux de bord numériques, d'affichages tête haute à réalité augmentée (ATH-RA) et de logiciels de visualisation. En outre, la solution peut être personnalisée pour répondre aux besoins de tout fabricant d'équipement d'origine en matière de communications intégrées et de système IVI. Les véhicules de l'année 2027 devraient être les premiers à bénéficier de cette technologie avancée.

« Nous sommes extrêmement satisfaits des progrès que nous avons réalisés avec cette technologie de mobilité du futur », déclare Eun Seok-hyun, président de l'unité Composants de véhicules de LG Electronics. « Les efforts communs de LG et de Magna contribueront à faire avancer l'industrie, en facilitant l'adoption rapide de technologies essentielles qui améliorent la sécurité et l'expérience sur la route. »

Autre collaboration fructueuse entre les deux entreprises, la coentreprise LG Magna e-Powertrain réunit l'expertise de Magna en matière de systèmes de groupes motopropulseurs électriques et les capacités de LG en matière de développement de composants pour les moteurs électriques, les onduleurs et les chargeurs intégrés. Annoncée en 2021, cette coentreprise, qui englobe l'ingénierie, la conception et la fabrication, permet à LG et à Magna de répondre de manière proactive aux tendances du marché et de fournir des solutions novatrices pour répondre aux besoins en constante évolution des clients.

À propos de l'unité Composants de véhicules de LG Electronics

L'unité Composants de véhicules de LG Electronics apporte des innovations centrées sur l'humain à l'industrie automobile. Fort de sa réputation de partenaire fiable et novateur, l'entreprise poursuit sa mission de fournir des solutions intelligentes et respectueuses de l'environnement, notamment des systèmes d'infodivertissement, de connectivité et de vision automobile. En tant que partenaire innovateur pour la mobilité future, LG est déterminée à diversifier son portefeuille pour renforcer ses capacités grâce à des acquisitions, notamment celle du ZKW Group, fournisseur de systèmes d'éclairage automobile, celle de la société de cybersécurité des véhicules Cybellum, ainsi que la création de la coentreprise LG Magna e-Powertrain. Pour obtenir plus de renseignements sur LG, veuillez consulter le site www.LG.com./global/mobility.

