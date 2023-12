Cette innovation révolutionnaire de l'entreprise s'appuie sur les dernières technologies d'IA, de mobilité autonome et de services de conversation pour offrir à ses utilisateurs un quotidien plus intelligent à la maison

SÉOUL, South Korea, le 27 déc. 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) s'apprête à dévoiler son nouvel agent d'intelligence artificielle (IA) pour la maison lors du CES 2024. L'agent d'IA pour maison intelligente de LG est doté de technologies robotiques, d'IA et multimodales qui lui permettent de se déplacer, d'apprendre, de comprendre et de participer à des conversations complexes. Cette solution de vie intelligente de LG, qui sert à la fois de gestionnaire de la maison et de compagnon, améliore la vie quotidienne des utilisateurs et illustre l'engagement de l'entreprise à réaliser sa vision de « maison sans corvées ».

LG dévoile son agent d’intelligence artificielle (IA) innovant, une plateforme « mobile » pour maison intelligente. Cet agent d’IA se connecte aux appareils intelligents et dispositifs IdO de la maison pour les contrôler à l’aide de technologies robotiques, d’IA et multimodales qui lui permettent de se déplacer, d’apprendre, de comprendre et de participer à des conversations complexes. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Grâce à sa conception de roue sur « deux pattes », l'agent d'IA pour maison intelligente de LG est capable de se déplacer dans la maison de manière autonome. Cet appareil intelligent peut interagir verbalement avec les utilisateurs et exprimer des émotions grâce aux mouvements rendus possibles par les articulations de ses jambes. En outre, grâce à une technologie d'IA multimodale, qui combine la reconnaissance de la voix et de l'image avec le traitement du langage naturel, l'agent d'IA pour maison intelligente peut comprendre le contexte et les intentions, et communiquer activement avec les utilisateurs.

Cet agent d'IA exerce les fonctions d'une plateforme domestique intelligente « mobile » et se connecte aux appareils domestiques intelligents et aux dispositifs IdO domestiques pour les contrôler. Grâce à la dernière collaboration entre LG et Qualcomm Technologies, inc., l'agent d'IA est équipé de la plateforme QualcommMD, Robotics RB5, qui permet d'utiliser de puissantes fonctions d'intelligence artificielle intégrées, telles que la reconnaissance des visages et des utilisateurs. L'agent d'IA utilise sa caméra intégrée, son haut-parleur et divers capteurs pour recueillir des données environnementales en temps réel, comme la température, l'humidité et la qualité de l'air intérieur. Les technologies d'IA avancées de LG analysent ces données pour apprendre en permanence et les combinent avec des renseignements externes. L'agent d'IA peut même servir de surveillant des animaux de compagnie et de gardien de sécurité, en permettant aux utilisateurs de voir leurs animaux et de prendre soin d'eux à distance et en envoyant des alertes en cas d'activité inhabituelle détectée.

De plus, l'agent d'IA pour maison intelligente de LG offre une polyvalence et une évolutivité exceptionnelles. Par exemple, il peut patrouiller de manière autonome dans la maison lorsqu'il n'y a personne, en se déplaçant d'une pièce à l'autre et en envoyant des notifications au téléphone intelligent de l'utilisateur s'il trouve une fenêtre ouverte ou des lumières allumées. En outre, il peut contribuer à économiser l'énergie en se connectant à une prise intelligente et en éteignant les appareils inutilisés dans toute la maison.

Lorsque l'utilisateur rentre chez lui, l'agent d'IA l'accueille à la porte d'entrée, discerne ses émotions en analysant sa voix et ses expressions faciales, et sélectionne de la musique ou d'autres contenus en fonction de son humeur. Il aide également les utilisateurs dans leur quotidien en leur fournissant des renseignements sur les transports, des mises à jour sur la météo, des horaires personnels ou des rappels de prendre leurs médicaments.

Avec l'agent d'IA pour la maison intelligente et ses fonctions de plateforme active, LG vise à libérer les utilisateurs du fardeau des tâches ménagères et cherche à s'imposer comme un acteur dominant sur le marché de la maison intelligente.

« Notre agent d'IA révolutionnaire pour la maison intelligente combine des technologies de pointe en matière de mobilité autonome et d'intelligence artificielle avec des capacités de communication et des services avancés pour aider les clients à se libérer des corvées domestiques, a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics, société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air. En tant que société de solutions de vie intelligente, LG continuera à aider ses clients à vivre une vie plus intelligente et plus agréable à la maison. »

Du 9 au 12 janvier, les participants au CES 2024 pourront découvrir toutes les dernières solutions de vie intelligente de LG, y compris l'agent d'AI pour maison intelligente, au kiosque de LG (no 16008, au Centre des congrès de Las Vegas).

À propos de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics

La société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des solutions relatives aux maisons intelligentes, des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air ainsi que des produits visionnaires, dont l'IA ThinQ de LG. La société crée des solutions complètes pour la maison avec ses technologies fondamentales de pointe et est déterminée à améliorer la qualité de vie et la santé des consommateurs en créant avec discernement des appareils pour la cuisine, des électroménagers et des solutions de climatisation et de chauffage et de purification d'air. Combinés, ces produits offrent une commodité accrue, de superbes performances, un fonctionnement efficace et des avantages irréfutables pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le site www.LGnewsroom.com .

