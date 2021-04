LG inaugure l'ère des laveries hygiéniques et intelligentes de demain

Seulement 30 % des ménages philippins possèdent une laveuse (et encore moins une sécheuse). Dans bien des cas, elle est de petite taille, ce qui signifie que les familles nombreuses doivent faire des brassées à répétition. Les laveries sont par conséquent très populaires aux Philippines et sont considérées comme un bon investissement. Pas moins de 1 500 nouvelles laveries ouvrent leurs portes chaque année!

Mais la pandémie a fait de l'utilisation des laveries une expérience stressante pour beaucoup de gens.

Grâce au Laundry Lounge de LG, les propriétaires peuvent surveiller leur entreprise à distance, tandis que les clients peuvent vérifier la disponibilité des laveuses et des sécheuses et garder un œil sur la progression des cycles depuis n'importe quel endroit. Et puisque LG est un chef de file mondial en matière de solutions pour la lessive, les utilisateurs du Laundry Lounge sont rassurés de savoir que leurs vêtements reçoivent les meilleurs soins possibles dans une laveuse ou une sécheuse de LG.

L'application Laundry Lounge rend toute l'expérience de lavage en laverie plus hygiénique et plus facile. Compatible avec les appareils Android, l'application de LG permet aux clients d'effectuer un paiement sans contact, de réserver une laveuse ou une sécheuse et de surveiller la progression des cycles depuis leur domicile ou leur voiture, afin qu'ils n'aient pas à attendre en ligne. Les propriétaires de Laundry Lounge peuvent également entièrement exploiter leur entreprise à distance. Les recettes, les pannes de machines et tout autre problème sont communiqués par l'application, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'être constamment sur place.

Les laveuses et les sécheuses commerciales de LG sont dotées de nombreuses fonctionnalités novatrices pour nettoyer les vêtements en douceur. Chaque laveuse fait appel à une technologie d'hygiène efficace qui nettoie le tambour avant, pendant et après chaque cycle, tandis que la sécheuse commerciale de LG fait appel à de l'air à haute température pour éliminer les germes et les bactéries des vêtements. Pour une hygiène maximale, le Laundry Lounge comprend des garde-robes Styler de LG que les clients peuvent utiliser pour nettoyer à la vapeur des vêtements qui ne peuvent pas être lavés à l'eau, comme les manteaux, les tailleurs et les foulards.

« L'ouverture du premier Laundry Lounge numérique de LG à l'extérieur de son marché d'essai démontre l'engagement de LG à offrir aux exploitants et aux clients un moyen plus intelligent et plus sécuritaire de faire de la lessive une affaire sérieuse », a déclaré Don Kwack, vice-président principal et chef des ventes et du marketing à l'étranger de la société d'électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics. « Le Laundry Lounge de LG introduit des fonctionnalités à la fois intelligentes et pratiques dans l'environnement des laveries. Il s'agit de tendances qui, selon nous, plairont grandement aux consommateurs urbains. »

