Partie intégrante de l'écosystème du divertissement pour la maison de LG, le webOS offre depuis 2014 une facilité d'utilisation exceptionnelle aux propriétaires de téléviseurs LG grâce à son interface intuitive. Les propriétaires de téléviseurs dotés du webOS bénéficient de l'expérience utilisateur désormais bien connue et accueillie, ainsi que d'un riche ensemble de fonctionnalités telles que la recherche et la commande vocales, les algorithmes intégrés d'IA et la connectivité simplifiée, qui ont valu au webOS des éloges de la part de l'industrie et des consommateurs. Avec les téléviseurs webOS de LG, les partenaires disposent également d'options de contenu variées, notamment l'accès à des applications mondiales de services de diffusion en continu comme Netflix, YouTube, Amazon Prime Video et le service de diffusion en continu de sports DAZN, ainsi que l'accès à LG Channels, le service gratuit de diffusion en continu de contenu de qualité supérieure de LG. * Les modèles de téléviseurs compatibles sont également équipés de la télécommande Magic Motion.

Plus de vingt fabricants de téléviseurs du monde entier se sont déjà engagés à établir ce partenariat webOS, notamment des marques telles que RCA, Ayonz et Konka; d'autres partenaires devraient également se joindre à la liste ultérieurement. L'écosystème webOS est pris en charge par des partenaires technologiques tels que Realtek, Nuance, Gracenote, CEVA et Universal Electronics, parmi beaucoup d'autres.

« La plateforme webOS est l'un des moyens les plus simples et les plus pratiques d'accéder à des millions d'heures de films et d'émissions de télévision », a souligné Park Hyoung-sei, président de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. « En accueillant d'autres fabricants dans l'écosystème télévisuel webOS, nous nous engageons sur une nouvelle voie qui permet à de nombreux nouveaux propriétaires de téléviseurs de faire l'expérience de l'excellente expérience utilisateur et des remarquables fonctionnalités qu'offrent les téléviseurs de LG. Nous sommes impatients de faire entrer ces nouveaux clients dans le monde incroyable de la télévision webOS. »

* L'offre d'applications de contenu varie selon les régions.

