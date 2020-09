Tous les réfrigérateurs intelligents de LG dotés de la technologie Craft Ice et connectés par Wi-Fi peuvent, dans un même laps de temps, produire deux fois plus de glaçons Craft Ice, pour des boissons personnalisées à domicile 1 . De plus, les consommateurs peuvent choisir parmi de nouveaux modèles regorgeant de nombreuses fonctionnalités parmi lesquelles le tiroir polyvalent Full-Convert MC (cinq températures personnalisées pour réfrigérer ou congeler) 2 , la technologie InstaView MD de LG (petits coups sur le panneau de verre) et les réfrigérateurs avec porte à deux battants offrant le plus grand espace de rangement sur le marché 3 .

« Le consommateur d'aujourd'hui recherche un réfrigérateur fiable offrant plus de possibilités de rangement et d'organisation, mais aussi de nouvelles manières de laisser libre cours à sa créativité dans sa cuisine puisqu'il passe plus de temps chez lui », a souligné Peggy Ang, responsable du marketing chez LG Electronics USA. « LG offre la plus grande capacité de sa catégorie et un rangement innovant ainsi que des fonctionnalités qui incitent les utilisateurs à s'amuser en testant des recettes de cocktail ou en préparant le parfait café glacé chez eux, et tout cela avec la tranquillité d'esprit que seule LG peut offrir à titre de marque d'appareils la plus primée au Canada en matière de satisfaction de la clientèle4. »

Doublez le plaisir avec Craft Ice+

Il est désormais plus facile de choisir des glaçons cubiques, broyés ou Craft Ice sphériques à la demande, les seuls à fondre lentement. Les réfrigérateurs intelligents 2020 de LG dotés de la technologie Craft Ice ont été mis à niveau et sont maintenant en mesure de doubler la production de glaçons sphériques Craft Ice (six au lieu de trois), dans le même laps de temps5. Les propriétaires des modèles 2019 peuvent également profiter de la nouvelle fonction Craft Ice+ en téléchargeant un logiciel au moment de connecter leur réfrigérateur à l'application LG ThinQMD. Combinée à la possibilité de stocker jusqu'à 25 glaçons sphériques dans le bac du tiroir du congélateur et au remplissage automatique, cette nouvelle fonctionnalité permet de toujours avoir suffisamment de glaçons Craft Ice pour tout le monde.

Les réfrigérateurs de LG dotés de la technologie Craft Ice sont les premiers de l'industrie à fabriquer automatiquement, dans le tiroir du congélateur, des glaçons sphériques (de deux pouces de diamètre) qui fondent lentement, sans les tracas ni le désordre des moules à remplir et à congeler. Cette innovation ouvre une nouvelle voie aux mixologues amateurs tout en permettant de maintenir plus longtemps la fraîcheur des boissons gazeuses, du café glacé et d'autres boissons. Les réfrigérateurs de LG dotés de la technologie Craft Ice sont également équipés de glace dans la porte et d'un distributeur d'eau qui mesure la quantité exacte (4, 8, 16 ou 32 onces) d'eau fraîche filtrée et qui s'éteint automatiquement lorsque vous avez terminé.

Relaxez aujourd'hui pour mieux congeler demain et disposer d'une plus grande capacité quand vous en avez besoin

Les réfrigérateurs InstaView les plus polyvalents à ce jour sont maintenant dotés de la technologie Craft Ice. Il s'agit des nouveaux modèles à 4 portes avec porte à deux battants équipés du premier tiroir Full-Convert de LG (modèles LRMVS3006 et LRMVC230 ). Une simple pression sur un bouton permet de régler la température du tiroir, ce qui permet aux utilisateurs d'augmenter l'espace utilisable du congélateur à 40 % ou la capacité du réfrigérateur de 10 %. Les cinq profils de température répondent à différents besoins : vin réfrigéré (5 °C), charcuteries et collations (3 °C), boissons froides (1 °C), viandes et fruits de mer (-1 °C) et congélation (-23 °C). Le tiroir Full-Convert répond aux besoins de toutes les familles et contient des séparateurs réglables qui permettent de rester organisé.

Voyez et attrapez vos favoris en un instant

Les utilisateurs des réfrigérateurs InstaViewMD de LG peuvent éclairer l'intérieur et voir facilement ce dont ils ont besoin, sans garder la porte ouverte trop longtemps, simplement en cognant deux fois sur la porte en verre teinté. Très populaire et offrant un accès rapide et facile aux aliments, aux collations des enfants, aux préparations pour cocktails et autres, le concept Porte dans la porteMD permet de rester organisé. Avec des options telles que les modèles côte à côte et porte à deux battants (3 et 4 portes) ainsi que des options de profondeur de comptoir et de profondeur standard, les consommateurs peuvent trouver le réfrigérateur InstaView avec système Porte dans la porte qui convient parfaitement à leur cuisine et à leur mode de vie.

Homologués ENERGY STARMD, ces réfrigérateurs de LG sont écoénergétiques tout en restant performants.

Pour obtenir plus de renseignements sur les réfrigérateurs de LG, visitez le site https://www.lg.com/ca_fr/refrigerateurs.

1 Une mise à jour pour les réfrigérateurs 2019 de LG dotés de la technologie Craft Ice est disponible pour téléchargement depuis le 15 septembre 2020 par l'entremise de l'application LG ThinQ.

2 Le tiroir Full-Convert est offert sur les modèles LRMVS3006, LRMVC230, LRMDC2306 et LRMDS3006.

3 Parmi les réfrigérateurs de profondeur standard basés sur les modèles LRFVS3006S et LRMV3006S.

4 Selon l'enquête de l'American Customer Satisfaction Index (ACSI) de 2019 sur l'évaluation des fabricants d'appareils électroménagers par leurs clients. Cet indice américain de satisfaction de la clientèle est la seule mesure intersectorielle nationale de la satisfaction de la clientèle aux États-Unis. Chaque année, l'ACSI utilise des données issues d'entretiens avec environ 250 000 clients comme éléments d'un modèle économétrique pour analyser la satisfaction des clients de plus de 380 entreprises dans 46 industries et 10 secteurs économiques. Pour en savoir plus sur l'American Customer Satisfaction Index, consultez le site www.theacsi.org. Selon l'enquête de l'American Customer Satisfaction Index (ACSI) de 2019 sur l'évaluation des fabricants d'appareils électroménagers par leurs clients, LG est sans égal en matière de qualité et de valeur des produits, et à égalité avec un autre fabricant dans le rapport de cette année.

5 La forme et la transparence de la glace changent lorsque l'option Craft Ice+ est activée; elles peuvent varier en fonction des paramètres, de l'approvisionnement en eau et des conditions d'utilisation à domicile.

