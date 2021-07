Une nouvelle société combinera les forces de Magna et de LG dans l'électrification des groupes motopropulseurs pour accélérer la mise au point de systèmes de transmission électronique.

SÉOUL, Corée du Sud et AURORA, ON, le 28 juill. 2021 /CNW/ - LG Electronics (LG) et Magna International inc. (Magna) ont signé aujourd'hui l'accord de transaction qui établit une coentreprise entre les deux sociétés. La nouvelle société, qui s'appellera LG Magna e-Powertrain, a son siège social à Incheon, en Corée du Sud, et sera dirigée par une solide équipe de gestion.

La nouvelle société sera dirigée par le chef de la direction Cheong Won-suk, qui compte 20 ans d'expérience chez LG et qui était récemment vice-président et responsable des activités vertes de la société Vehicle Component Solutions de LG. Avant de rejoindre LG, M. Cheong a passé près de dix ans au service de R. et D. de Daewoo Motors.

Javier Perez, qui travaille chez Magna depuis 2016, sera le directeur de l'exploitation de la nouvelle société. Il sera responsable de la supervision des opérations quotidiennes de la coentreprise. M. Perez apporte à LG Magna e-Powertrain près de 25 ans d'expérience en matière de fabrication automobile et de contrôle de la qualité, dont 18 en Asie.

La création de la coentreprise permettra d'unir les forces de Magna dans les systèmes de transmission électronique et la fabrication automobile de classe mondiale à l'expertise de LG dans la mise au point de composants pour les moteurs électriques et les onduleurs. Le dévoilement de l'équipe de direction de LG Magna e-Powertrain marque une étape clé pour la coentreprise, qui fabriquera des moteurs électriques, des onduleurs, des chargeurs intégrés et, pour certains fabricants automobiles, des systèmes de propulsion électrique connexes.

Les synergies de conception, d'ingénierie et de fabrication créées par LG Magna e-Powertrain permettront aux deux entreprises de réagir rapidement aux tendances du marché et de tirer parti de la transition mondiale vers l'électrification des véhicules. La nouvelle société concevra des composants de groupe motopropulseur qui offriront aux constructeurs automobiles un portefeuille évolutif, allant de solutions complètes permettant l'électrification et la fonctionnalité en passant par l'intégration de logiciels et de commandes d'exploitation intelligents dans les nouveaux systèmes de propulsion électrique.

« Le partenariat avec Magna permet à LG d'augmenter sa production mondiale, de fournir des occasions commerciales supplémentaires et d'offrir des synergies en matière d'approvisionnement et d'innovation technologique, a déclaré le chef de la direction, M. Cheong. L'approche intégrée et collaborative adoptée devrait permettre de fournir rapidement des résultats aux clients et de tirer parti de la croissance rapide du marché mondial des groupes motopropulseurs électriques », a-t-il ajouté.

« Le marché des moteurs électriques, des onduleurs et des systèmes de transmission électrique devrait connaître une croissance importante d'ici 2030. Notre nouvelle coentreprise réunira des spécialistes de Magna et de LG pour offrir un portefeuille de solutions électriques de classe mondiale, a déclaré M. Perez, directeur de l'exploitation. En tirant parti des technologies, des capacités d'ingénierie et des empreintes mondiales existantes, LG Magna e-Powertrain réalisera des percées visant à aider les constructeurs automobiles à relever certains des plus grands défis à venir dans l'électrification de leurs gammes complètes de véhicules », a-t-il dit.

LG Magna e-Powertrain comptera plus de 1 000 employés répartis dans des installations aux États-Unis, en Corée du Sud et en Chine.

À propos de LG Electronics inc.

À l'échelle mondiale, LG Electronics est une société innovatrice dans le domaine de la technologie et des biens de consommation. Elle est présente dans la quasi-totalité des pays du monde et emploie une main-d'œuvre internationale de plus de 75 000 personnes. Les quatre entreprises de LG -- électroménagers et solutions relatives à la qualité de l'air, divertissement pour la maison, composants de véhicules et solutions d'affaires -- ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires mondial de plus de 56 milliards de dollars américains en 2020. LG est l'un des principaux fabricants de produits de consommation et commerciaux, notamment de téléviseurs, d'appareils ménagers, de solutions de climatisation, de moniteurs, de robots de service et de composants automobiles. Sa marque haut de gamme LG SIGNATURE et sa marque intelligente ThinQ sont des noms connus dans le monde entier. Visitez le www.LGnewsroom.com pour connaître les dernières nouveautés.

À propos de Magna

Magna est plus que l'un des plus grands fournisseurs mondiaux dans le domaine de l'automobile. Nous sommes une entreprise de technologie de la mobilité comptant une équipe mondiale de 158 000 employés à l'esprit d'entreprise et dotée d'une structure organisationnelle conçue pour innover comme une entreprise en démarrage. Faisant appel à une expertise acquise sur plus de 60 ans et à une approche systémique de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication touchant presque tous les aspects du véhicule, nous sommes en mesure de soutenir l'avancement de la mobilité dans une industrie en pleine transformation. Notre réseau mondial comprend 347 sites de fabrication et 84 centres de développement de produits, d'ingénierie et de vente répartis dans 28 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Magna (NYSE: MGA); (TSX: MG), consultez le site www.magna.com ou suivez-nous sur Twitter @MagnaInt.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

CERTAINES DÉCLARATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ CONSTITUENT DES « RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS » OU DES « ÉNONCÉS PROSPECTIFS » (COLLECTIVEMENT, « ÉNONCÉS PROSPECTIFS ») EN VERTU DES LOIS APPLICABLES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES. NOUS UTILISONS DES TERMES COMME DES VERBES CONJUGUÉS AU FUTUR SIMPLE ET LE VERBE « DEVOIR », AINSI QUE DES EXPRESSIONS SIMILAIRES SUGGÉRANT LA POSSIBILITÉ DE RÉSULTATS OU D'ÉVÉNEMENTS FUTURS, AFIN D'IDENTIFIER LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS. LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS CONTENUS DANS CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMPRENNENT, SANS S'Y LIMITER, LES DÉCLARATIONS RELATIVES À : LA CROISSANCE DES MARCHÉS DES ONDULEURS, DES MOTEURS ÉLECTRIQUES ET DES SOUS-SYSTÈMES DE TRANSMISSION ÉLECTRIQUE; NOTRE CAPACITÉ À TIRER PARTI DU MARCHÉ DES GROUPES MOTOPROPULSEURS ÉLECTRIQUES ET À EN ACCÉLÉRER LA CROISSANCE; ET L'ACCÉLÉRATION DE LA MISE EN MARCHÉ ET DE L'ÉCHELLE DE FABRICATION DES COMPOSANTS D'ÉLECTRIFICATION. LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS CONTENUS DANS CE COMMUNIQUÉ SONT ASSUJETTIS AUX AVERTISSEMENTS DE MISE EN GARDE QUI SONT ÉNONCÉS DANS LES DÉPÔTS RÉGLEMENTAIRES DE MAGNA ET SONT PRÉSENTÉS EXPRESSÉMENT SOUS RÉSERVE DE CEUX-CI. VEUILLEZ CONSULTER LE RAPPORT DE GESTION ET L'ANALYSE DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE LES PLUS RÉCENTS DE MAGNA, LA NOTICE ANNUELLE ET LE RAPPORT ANNUEL SUR LE FORMULAIRE 40-F, COMME REMPLACÉS OU MIS À JOUR PAR TOUT DÉPÔT RÉGLEMENTAIRE ULTÉRIEUR DE MAGNA, QUI ÉNONCENT LES AVERTISSEMENTS, Y COMPRIS LES FACTEURS DE RISQUE, QUI POURRAIENT FAIRE EN SORTE QUE LES ÉVÉNEMENTS RÉELS DIFFÈRENT DE MANIÈRE IMPORTANTE DE CEUX INDIQUÉS PAR CES ÉNONCÉS PROSPECTIFS. CES DOCUMENTS SE TROUVENT SUR LE SITE WEB DE MAGNA À L'ADRESSE WWW.MAGNA.COM.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES INVESTISSEURS : Louis Tonelli, vice-président, Relations avec les investisseurs de Magna, [email protected], 1 905 726-7035 ; Scott Sim, chef, Relations avec les investisseurs de LG, [email protected], +82 2 3777 3501 ; PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Tracy Fuerst, vice-présidente, Communications d'entreprise mondiales et relations avec la presse de Magna, [email protected], 1 248 761-7004 ; Ken Hong, chef, Communications d'entreprise mondiales de LG, [email protected], +82 2 3777 3626 ; Shari Balga, responsable des communiqués de presse, LG Electronics Canada, [email protected], 647 261 3603

Liens connexes

https://www.lg.com/ca_fr