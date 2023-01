Le réputé directeur de la création et fondateur de STAPLE et Reed Art Department est à l'origine d'une exposition inspirante et interactive pourvue des plus récentes solutions en matière de style de vie de LG.

LAS VEGAS, le 5 janv. 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) s'associe à Jeff Staple, le réputé designer new-yorkais connu pour sa marque de vêtements de mode urbaine STAPLE, son agence de création Reed Art Department et ses nombreuses collaborations médiatisées avec des marques de chaussures et de mode, pour présenter la salle des créateurs du CES 2023. Conçue en collaboration avec Jeff et portant sa sensibilité particulière, la salle des créateurs constitue un « espace de vie » aménagé avec des objets élégants, des œuvres d'art ainsi que les plus récentes solutions en matière de style de vie de LG.

Située dans le kiosque de LG au CES, la salle des créateurs illustre parfaitement comment les électroménagers haut de gamme de LG peuvent s'intégrer à tout style de vie et l'améliorer. L'espace présente également le caractère unique de Jeff, qui en a fait le favori des amateurs de mode urbaine et de chaussures du monde entier, et comprend certains de ses articles les plus populaires, comme des chaussures en édition limitée, des figurines et des livres d'art.

Pour souligner la passion de Jeff pour les chaussures et rehausser l'ambiance jeune et branchée de l'exposition, l'installation comporte une double rangée (2 x 5) de LG StylerMC ShoeCase, une solution peu encombrante pour ranger, présenter et protéger les chaussures en édition limitée. Le LG Styler ShoeCare s'intègre parfaitement à l'espace. Il tire parti de la technologie TrueSteamMC de LG, qui contribue à améliorer l'hygiène, afin de préserver la fraîcheur et l'apparence des chaussures. En outre, ces deux produits créatifs et avant-gardistes reflètent l'engagement de LG en faveur d'une bonne gestion des questions environnementales, sociales et de gouvernance, puisque leur extérieur brillant est entièrement fabriqué à partir de plastiques recyclés.

Tous les appareils sophistiqués présentés dans la salle des créateurs sont compatibles avec l'application LG ThinQMC, qui donne accès à une série de fonctionnalités et de services personnalisés permettant de créer une expérience utilisateur plus pratique et adaptée. Par exemple, l'application peut être utilisée pour changer la couleur du réfrigérateur grâce à MoodUPMC, dont les panneaux de porte à DEL proposent aux utilisateurs plus de 190 000 combinaisons de couleurs possibles. L'application permet également de choisir et de modifier l'image affichée sur l'écran ACL intégré du climatiseur ARTCOOLMC Gallery, de sélectionner parmi les différentes couleurs et effets d'éclairage offerts pour le ShoeCase ou encore de commander à distance le ShoeCare.

« Conçue en partenariat avec le légendaire Jeff Staple, la salle des créateurs présente le style de vie sur mesure qu'il est maintenant possible d'obtenir grâce aux nouvelles solutions de LG, a déclaré Sookie Roh, vice-présidente et chef de la société d'électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics. Nous continuerons à créer des solutions sophistiquées en matière d'esthétisme et de technologie afin d'offrir une expérience utilisateur plus personnalisée et une meilleure vie à la maison. »

Les visiteurs du kiosque de LG au CES 2023 (no 15501, Centre des congrès de Las Vegas), qui se tiendra du 5 au 8 janvier, auront l'occasion de découvrir la collaboration exclusive entre LG et Jeff Staple dans la salle des créateurs ainsi que les plus récentes innovations de la société en matière de style de vie.

