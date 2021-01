LG et Element AI collaborent pour créer le rapport AI experience exchange

Des chercheurs, des décideurs politiques, des concepteurs et des entreprises de renommée mondiale expriment leurs points de vue variés sur des sujets ayant trait à la collaboration personne-machine et à la diversité

TORONTO, le 13 jan. 2021 /CNW/ - Lors du CESMD 2021, le président et directeur de la technologie de LG Electronics (LG), I.P. Park, Ph. D., et le PDG d'Element AI, Jean-François Gagné, dévoileront AIX Exchange: The Future of AI and Human Experience, un rapport numérique à multiples volets qui comprend des entretiens approfondis avec de grands spécialistes de l'IA, de la défense des intérêts des consommateurs, de la conception et des affaires. AIX Exchange s'appuie sur le cadre Levels of Artificial Intelligence Experience (AIX) (niveaux d'expérience de l'intelligence artificielle) lancé lors du CES 2020 et propose une définition commune des avancées technologiques en matière d'IA de masse tout en maintenant l'accent sur une conception centrée sur l'humain.

Le rapport multimédia explore la conception de l'AIX à travers six grands thèmes, soit Perception du public, Éthique, Transparence, Expérience de l'utilisateur, Contexte et Relations. Chacun de ces thèmes englobe plusieurs autres sous-thèmes qui s'entrecroisent, comme l'importance de l'interface utilisateur pour accroître la transparence et la façon dont l'objectif des produits d'IA peut favoriser l'adoption de ces derniers par les utilisateurs finaux. Pour qu'il plaise à toutes les parties prenantes, ce rapport contient également une section de type « Rudiments de l'IA », qui aidera le public à comprendre certains des aspects techniques de la discussion.

« Nous avions l'impression que les diverses parties prenantes du milieu de l'IA s'adonnaient à de nombreuses discussions différentes sur différentes plateformes et voulions créer un moyen accessible pour les membres de l'industrie de consulter ces sujets importants à un seul endroit, explique M. Park, Ph. D., de LG. Notre objectif ne consistait pas à trouver des réponses à des questions, mais à explorer l'IA du point de vue de l'utilisateur final. Nous espérons qu'en soulevant les questions et les possibilités présentées par l'IA, nous pourrons mieux comprendre les enjeux et contribuer à façonner l'avenir en collaborant. »

Ce rapport arrive à un moment important pour cette technologie qui se retrouve de plus en plus dans nos foyers, nos voitures et nos poches. L'entreprise McKinsey estime que les technologies d'IA ont le potentiel de générer des recettes annuelles de l'ordre de 3,5 à 5,8 billions de dollars US1, tandis que l'entreprise PwC estime que 30 % des emplois pourraient être menacés par l'automatisation d'ici le milieu des années 2030 2.

« Nous avons créé le rapport AIX Exchange pour regrouper un vaste éventail de perspectives d'experts sur l'avenir de l'IA et sa mise en œuvre dans les espaces humains, comme la maison, la voiture, le travail et les espaces publics, explique M. Gagné. De nombreux acteurs de l'industrie voient le potentiel énorme de la technologie, mais aussi les dangers et la nécessité de s'unir pour contribuer à façonner et à sauvegarder notre avenir. »

Les entretiens ont été réalisés sur Zoom entre septembre et novembre 2020, notamment avec les personnes suivantes :

Yoshua Bengio , directeur scientifique de Mila et récent lauréat du prix Turing

, directeur scientifique de Mila et récent lauréat du prix Turing Rodney Brooks , entrepreneur en robotique ayant fondé l'entreprise iRobot Corp, qui a inventé le robot aspirateur Roomba

, entrepreneur en robotique ayant fondé l'entreprise iRobot Corp, qui a inventé le robot aspirateur Roomba Christina J. Colclough , Ph. D., décideuse politique mondiale qui s'intéresse aux droits des travailleurs et aux répercussions de la technologie

, Ph. D., décideuse politique mondiale qui s'intéresse aux droits des travailleurs et aux répercussions de la technologie David Foster , responsable des transports en commun, des vélos et des trottinettes Lyft

, responsable des transports en commun, des vélos et des trottinettes Lyft Yuko Harayama , qui a participé à l'élaboration de la feuille de route de la société 5.0 du Japon en tant que membre de la direction du Conseil japonais pour la science, la technologie et l'innovation

, qui a participé à l'élaboration de la feuille de route de la société 5.0 du Japon en tant que membre de la direction du Conseil japonais pour la science, la technologie et l'innovation Charles Lee Isbell Jr , doyen de la faculté d'informatique à Georgia Tech

, doyen de la faculté d'informatique à Helena Leurent , directrice générale du groupe mondial de défense des droits des consommateurs Consumers International

, directrice générale du groupe mondial de défense des droits des consommateurs Consumers International Bo Peng , directeur de portefeuille de la célèbre agence de design IDEO

, directeur de portefeuille de la célèbre agence de design IDEO Jeff Poggi , co-PDG du groupe McIntosh

, co-PDG du groupe McIntosh Sri Shivananda , vice-président principal et directeur de la technologie chez PayPal

, vice-président principal et directeur de la technologie chez PayPal Max Welling , vice-président de la technologie chez Qualcomm Netherlands et titulaire d'une chaire de recherche en apprentissage automatique à l'Université d' Amsterdam

, vice-président de la technologie chez Qualcomm Netherlands et titulaire d'une chaire de recherche en apprentissage automatique à l'Université d' Alex Zafiroglu , directeur adjoint du 3A Institute (3Ai) à l'Université nationale australienne

Vous pouvez visionner ou écouter les entretiens sur la chaîne YouTube d'AIX Exchange ou dans le rapport lui-même, qui contient également des références aux récents développements dans le secteur, un contenu convivial à partager, comme une infographie sur l'histoire de l'IA, ainsi qu'un rapport de recherche conversationnel généré par l'IA qui fait appel au traitement du langage naturel et à l'apprentissage en profondeur pour observer les différentes façons dont les groupes d'intervenants parlent de l'IA.

Les clients et les chercheurs sont encouragés à visiter le site www.AIXexchange.com pour découvrir le point de vue d'experts et de leaders en IA œuvrant dans divers domaines, comme le design, l'anthropologie, la politique ainsi que la défense des consommateurs et des employés. Pour entendre le directeur de la technologie de LG discuter de l'importance de l'innovation et des partenariats ouverts dans le cadre de la présentation LG Future Talk, visitez le kiosque d'exposition virtuel de LG au CES 2021.

À propos de LG Electronics Canada Inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq unités d'affaires : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions d'affaires et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

À propos d'Element AI

Element AI est un développeur mondial de solutions logicielles fondées sur l'intelligence artificielle (IA). Créée à Montréal, plaque tournante de l'apprentissage en profondeur au Canada, l'entreprise a été lancée afin de :

démocratiser l'IA au moyen d'un modèle de commercialisation de l'IA désintéressé et totalement collaboratif;

mener des recherches de pointe pour rendre l'IA accessible, évolutive et fiable;

transformer le monde du travail en tirant parti de la collaboration personne-machine.

Employant 350 personnes réparties dans des bureaux situés dans cinq villes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, EAI permet aux entreprises les plus innovantes du monde de réinventer leur façon de faire des affaires.

