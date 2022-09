LG STUDIO, la gamme d'électroménagers innovante et axée sur l'apparence, propose une série d'améliorations pour élever l'expérience des utilisateurs dans la cuisine et la buanderie.

TORONTO, le 1er sept. 2022 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG), chef de file de l'innovation dans le domaine des électroménagers, a annoncé aujourd'hui la mise en vente, à l'échelle nationale, de la collection redessinée d'électroménagers LG STUDIO, dont la concetion a été améliorée afin d'offrir une apparence raffinée et contemporaine et de répondre aux besoins de la famille moderne.

La collection LG STUDIO 2022 redessinée présente des lignes épurées et une esthétique contemporaine jusque dans les moindres détails pour répondre aux besoins des amateurs de décoration intérieure les plus exigeants. La nouvelle gamme comprend des réfrigérateurs à profondeur de comptoir, des cuisinières non encastrées électriques, à gaz et à induction, des surfaces de cuisson encastrées, des fours muraux ainsi que des lave-vaisselle prenant en charge le Wi-Fi, dont le style distinctif vise à mettre en valeur l'apparence de la cuisine contemporaine. Pour améliorer l'allure haut de gamme de ces appareils, LG a notamment fait appel à de nouvelles poignées de style professionnel, à des panneaux plats modernes et à une finition miroitante en acier inoxydable résistante aux taches, en plus de les doter d'une technologie intelligente et d'une efficacité durable.

La collection d'appareils LG STUDIO s'étend également à la buanderie. La nouvelle WashTowerMC LG STUDIO est une unité verticale dotée d'un panneau de commande central - une première dans l'industrie -, qui occupe deux fois moins d'espace au sol que les laveuses traditionnelles côte à côte. Cet appareil rend accessible l'intelligence intégrée et procure une solution de nettoyage avancée et novatrice.

Pour compléter la gamme d'appareils pour la lessive, LG lance également l'armoire à vapeur Styler LG STUDIO, un appareil qui rafraîchit, désodorise et assainit les vêtements grâce à la douce puissance de la vapeur. C'est la solution à domicile idéale pour préserver la durée de vie des vêtements et rafraîchir les tissus délicats, et ce, dans le confort de votre foyer. Elle est dotée d'un panneau avant au fini miroir qui allie commodité et élégance. Utilisés conjointement, les appareils pour la lessive de la gamme LG STUDIO peuvent élever votre expérience de lessive vers de nouveaux sommets.

Les appareils LG STUDIO offrent aux consommateurs des caractéristiques exclusives, notamment une capacité accrue et des éléments de conception haut de gamme qui rehausse tout espace. Ces appareils intelligents sont également dotés de fonctionnalités novatrices et propres à LG que les consommateurs connaissent et apprécient, comme la technologie de convection ProBakeMC, les modes de cuisson Air Fry et Air Sous Vide, la technologie exclusive Craft IceMC et la technologie TrueSteamMD. Tous les appareils LG STUDIO peuvent être jumelés à l'application LG ThinQ pour une commodité améliorée, en plus de bénéficier d'une garantie de 2 ans sur les pièces et la main-d'œuvre1.

La nouvelle gamme d'électroménagers LG STUDIO est maintenant offerte chez les principaux détaillants d'électroménagers au Canada. Pour obtenir plus de renseignements sur les produits LG STUDIO et connaître les points de vente, visitez le site Web https://www.lg.com/ca_fr/lgstudio.

