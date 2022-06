« LG est réputée pour sa capacité à créer des technologies en accord avec sa vision de marque "La vie est belle" ainsi que pour ses activités de recherche et de développement de caractéristiques spectaculaires qui continuent d'innover pour simplifier la vie, comme un réfrigérateur qui s'illumine lorsque l'on cogne sur la porte et qui ne laisse pas sortir l'air froid », souligne Robin Powell, vice-président et chef du marketing chez LG Electronics Canada. « Nous sommes ravis de faire équipe avec Kevin, qui a établi un véritable lien avec son public, continue-t-il. Grâce à ce partenariat, nous avons l'intention de raconter notre histoire, à savoir comment l'innovation par la technologie rend la vie belle pour tout le monde. »

La plupart des Canadiens connaissent Kevin comme le favori du public de Bachelor in Paradise. Il est cependant également pompier, père et créateur de contenu. Il donne à ses admirateurs un accès privilégié à sa vie de futur mari et de nouveau papa en les invitant dans son quotidien. Lorsqu'il est question de technologie, il aime faire des recherches et prendre des décisions motivées par les évaluations pour sa famille et pour lui-même. Il veut éviter à ses adeptes de jouer aux devinettes en établissant un lien entre les progrès technologiques et les besoins quotidiens des gens.

« Comme pompier, je compte sur l'équipement de sauvetage qui m'est fourni au travail, explique Kevin. Bien que la plupart des Canadiens ne sauvent pas de vies dans leur quotidien, je comprends l'importance d'avoir des produits et des technologies fiables à la maison. Je voulais m'associer à LG en raison de ses produits de qualité et de son engagement à concevoir des innovations qui offrent plus de commodité afin de rendre la vie plus belle, chaque jour. »

Au cours des prochains mois, Kevin collaborera étroitement avec LG Canada pour illustrer comment les investissements importants que réalise la société à l'échelle mondiale en fonction des commentaires de ses clients et ses activités de recherche et de développement influencent les produits que nous trouvons dans nos maisons aujourd'hui.

À l'échelle mondiale, LG Electronics est une société innovatrice dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public. Elle est présente dans la quasi-totalité des pays. En plus d'être l'un des plus importants fabricants de produits électroniques grand public dans le monde, LG innove dans les domaines de la robotique, de l'automobile et des soins de santé par l'entremise du LG Sciencepark à Séoul, en Corée du Sud. LG Sciencepark est le centre de recherche et développement du groupe LG, la société mère de LG Electronics. On y retrouve les plus grands esprits créatifs du groupe LG et du monde entier. Des investissements de ce type sont également réalisés au Canada. Le laboratoire d'intelligence artificielle de l'Université de Toronto a été fondé pour soutenir la recherche en IA visant à améliorer la fonctionnalité des produits LG.

Du Centre de recherche en sciences de l'air de LG à une récente gamme de robots de service qui apportent leur aide à l'ère de la distanciation sociale, LG Electronics s'emploie partout dans le monde à créer des innovations qui rendront la vie des consommateurs plus belle. Le nouveau partenariat entre LG Electronics Canada et Kevin mettra en lumière les innovations technologiques de LG, depuis le LG Sciencepark jusqu'aux produits LG dans les foyers canadiens.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur technologique et manufacturier mondial dont les ventes représentent 56 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., qui a des bureaux à Toronto et à Vancouver, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des appareils ménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs d'ordinateur et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: LG Electronics Canada inc., Shari Balga, +1 647 261-3603, [email protected]; LG-One, au nom de LG Electronics Canada, Amrinder Marwah, +1 437 332-2609, [email protected]