« Les piles de vaisselle et de casseroles sales sont une réalité pour les Canadiens qui passent plus de temps à la maison et découvrent le chef qui sommeille en eux ou relèvent des défis culinaires passionnants et créatifs, explique Ashley Audisho, directrice principale du marketing, électroménagers, LG Electronics Canada. Nous avons misé sur nos technologies innovantes afin de proposer une solution de cuisine pour gérer le sale boulot. Même vos plats en sauce et vos verres à pied tachés de rouge à lèvres seront impeccables sans prélavage. Et vous pourrez avoir l'esprit tranquille et profiter davantage des moments de la vie grâce à la nouvelle fonction d'assainissement. »

Un nettoyage impeccable du premier coup

Avec quatre gicleurs puissants au lieu de deux, la technologie QuadWash exclusive de LG fait appel à des bras à mouvements multiples qui pivotent vers l'avant et l'arrière tout en tournant pour nettoyer la vaisselle en profondeur sous plusieurs angles. La technologie TrueSteam comprend quatre buses de vapeur puissantes situées au centre de la porte pour faire circuler la vapeur dans tout le lave-vaisselle. Puis, grâce au second jet de véritable vapeur pendant le cycle de séchage, la technologie TrueSteam permet d'éliminer jusqu'à 60 % des taches d'eau sur la vaisselle3. Le système de lavage de type « double zone » de LG permet aux utilisateurs de régler l'intensité du jet d'eau pour les paniers inférieur et supérieur pour une performance de nettoyage optimale. Nettoyez en douceur les articles délicats dans le panier supérieur tout en nettoyant avec puissance et intensité les chaudrons et les casseroles dans le panier inférieur au cours d'un même cycle.

De petites caractéristiques que vous utiliserez tous les jours

Le système EasyRackMC Plus, nouvellement amélioré, vous offre une flexibilité et une commodité qui s'adaptent à n'importe quel type de vaisselle, comme des plats de forme irrégulière, pour veiller à une performance de nettoyage optimale. Le troisième panier réglable en hauteur contient plus d'articles pour gagner du temps et réduire le nombre de nettoyages nécessaires. Il est idéal pour les couverts, les ustensiles à long manche et les articles difficiles à placer.

Fonctionnement silencieux

Le fonctionnement silencieux LoDecibelMC de LG ne dépasse pas 44 décibels; il est parmi les plus silencieux de sa catégorie. Faites fonctionner librement le lave-vaisselle sans vous soucier des bruits qu'il pourrait produire. Le novateur moteur à inversion Direct DriveMC de LG et le système de filtration à trois niveaux sont conçus pour offrir un fonctionnement silencieux, ce qui signifie que votre appareil n'interrompra pas les conversations d'après dîner, l'apprentissage virtuel ou la sieste.

Résiste aux taches pour renforcer l'éclat

La gamme de lave-vaisselle écoénergétiques 2021 de LG est offerte dans un plus grand nombre de styles et de finitions, notamment en acier inoxydable résistant aux taches, en acier inoxydable noir et en acier inoxydable noir mat. Ces finitions résistent aux empreintes et aux taches, ce qui vous permet de conserver leur magnifique apparence sans avoir recours à des nettoyants spéciaux. Les surfaces peuvent être nettoyées facilement avec un simple chiffon doux et sec.

Homologué pour l'assainissement*

L'assainissement étant une priorité, les lave-vaisselle de LG permettent aux utilisateurs de nettoyer et d'assainir leur vaisselle en toute confiance. Tous les modèles 2021 de LG sont homologués par la National Sanitization Foundation (NSF), éliminent 99,99 % des bactéries présentes sur la vaisselle et atteignent une température de rinçage final supérieure à 85 °C (185 °F) lorsqu'ils fonctionnent avec le cycle de vapeur des modèles TrueSteamMD ou le cycle haute température des autres lave-vaisselle de LG4.

Homologué ENERGY STARMD

Le QuadWash de LG doté de la technologie TrueSteam est homologué ENERGY STARMD par ENERGY STAR Canada, ce qui lui vaut une reconnaissance internationale en tant que produit à haut rendement énergétique. Afin d'aider les consommateurs à économiser tout en aidant la planète, les lave-vaisselle homologués ENERGY STAR consomment 25 % moins d'énergie et 33 % moins d'eau que les modèles classiques. LG a été nommée fabricant d'électroménagers Energy Star de l'année au Canada en 20205.

Dotée de nouvelles façons de commander votre maison et d'une plateforme ouverte prête pour l'avenir, ThinQMD, la gamme innovante d'appareils électroménagers connectés de LG comprend les modèles de lave-vaisselle QuadWash de LG avec TrueSteam. L'utilisation de l'application ThinQ permettra d'accomplir les tâches plus rapidement que jamais : recevez des notifications lorsqu'un cycle est terminé et faites fonctionner le lave-vaisselle avec des commandes vocales grâce à Alexa d'Amazon et à l'assistant Google.

Voici quelques-uns des modèles de la gamme de lave-vaisselle intelligents QuadWash de LG 2021 dotés des technologies ThinQ et TrueSteam :

Commandes sur le dessus avec poignée porte-serviette, LSDT9908SS (STUDIO), acier inoxydable résistant aux taches, PDSF de 1 999,99 $

Commandes sur le dessus avec poignée porte-serviette, LDT7808BD, acier inoxydable noir résistant aux taches, PDSF de 1 899,99 $

Commandes sur le dessus avec poignée porte-serviette, LDT7808SS, acier inoxydable résistant aux taches, PDSF de 1 799,99 $

Commandes sur le dessus avec poignée de porte dissimulée, LDP6810BM, noir mat, PDSF de 1 699,99 $

Commandes sur le dessus avec poignée de porte dissimulée, LDP6810SS, acier inoxydable résistant aux taches, PDSF de 1 599,99 $

Les lave-vaisselle QuadWash de LG dotés de la technologie TrueSteam sont offerts chez les détaillants canadiens partout au pays. Pour en savoir plus sur toute la gamme, visitez le https://www.lg.com/ca_fr/lave-vaisselle.

