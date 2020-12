Comme l'OLED trône au sommet de l'offre télévisuelle de LG avec ses pixels auto-éclairés et son contrôle indépendant de la gradation, l'arrivée des téléviseurs QNED Mini Del de LG constitue une option attrayante pour les consommateurs. Grâce à une nouvelle structure de panneau améliorée par le rétroéclairage à Mini DEL de LG, ces téléviseurs offrent une expérience de visionnement réellement immersive dans l'espace ACL. Les téléviseurs QNED de LG sont les premiers à combiner les points quantiques et la technologie NanoCell dans un seul produit. Ils produisent des couleurs incroyablement précises, tandis que le rétroéclairage à DEL avancé offre un meilleur contraste et des noirs plus profonds pour des images d'une vivacité et d'un réalisme exceptionnels. Et avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, ces téléviseurs rendent le mouvement de façon fluide et plus naturelle.

Le rétroéclairage novateur à mini DEL de LG fait appel à près de 30 000 petites DEL qui produisent une luminosité de pointe incroyable et un rapport de contraste de 1 000 000:1 lorsqu'elles sont associées à près de 2 500 zones de gradation et à une technologie de gradation locale avancée*. Il en résulte une excellente qualité d'image HDR avec un contraste et des noirs exceptionnels, une vaste gamme de couleurs et une précision chromatique incroyable. Comme le téléviseur affiche des images étonnamment naturelles qui semblent sortir des limites de l'écran et entrer dans l'espace de l'utilisateur, on comprend facilement pourquoi le téléviseur QNED Mini DEL de LG est le nouveau téléviseur ACL à battre.

« Notre nouvelle série QNED est une option de divertissement à domicile haut de gamme qui accroît et améliore l'offre de téléviseurs ACL et qui permet aux consommateurs d'acquérir une solution de visionnement formidable, a déclaré Nam Ho-jun, vice-président principal de la recherche et du développement de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. Ces téléviseurs offrent une expérience qui les distingue des autres téléviseurs ACL et témoignent de notre engagement à innover et à repousser les limites. »

La gamme de téléviseurs haut de gamme QNED 8K de 86 po de LG sera présentée dans le stand d'exposition virtuel de LG au CES 2021, à partir du 11 janvier.

* Pour le téléviseur QNED 8K de 86 pouces.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq unités d'affaires : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions d'affaires et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le http://www.lg.com/ca_fr .

À propos de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG Electronics

L'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG est un leader mondial en matière de téléviseurs et de systèmes audiovisuels. La société est un chef de file novateur reconnu mondialement pour ses percées dans l'industrie des téléviseurs OLED, qui révolutionnent la catégorie des téléviseurs haut de gamme. LG est déterminée à améliorer la vie des consommateurs en mettant au point des produits de divertissement pour la maison novateurs, notamment ses téléviseurs OLED et ses téléviseurs NanoCell primés, dotés de capacités d'intelligence artificielle et de solutions sonores conçues en partenariat avec Meridian Audio. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le www.LGnewsroom.com.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Shari Balga, LG Electronics Canada inc., Tél. : 647 261-3603, [email protected] ; Cathryn Hurdle, LG-One Canada, C : 437 788-1755, [email protected]

Liens connexes

http://www.lg.com/ca_en