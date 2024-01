Avec sa zone d'exposition dédiée aux produits expérimentaux et innovants,

LG présente des idées créatives adaptées à différents styles de vie

SÉOUL, South Korea , le 1er janv. 2024 /CNW/ - LG Electronics (LG) s'apprête à présenter sa dernière gamme de produits innovants et pionniers lors du CES 2024, le plus grand salon mondial de l'électronique grand public et des technologies de l'information.

La DukeBox by LG Labs combine harmonieusement le charme du tube à vide et la technologie de pointe des panneaux OLED transparents. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

LG consacrera un espace d'exposition à LG Labs, sa plateforme de marketing axée sur les produits et services expérimentaux et innovants. Cette année, la zone LG Labs est deux fois plus grande que lors du CES 2023. Son objectif consiste à présenter des idées créatives adaptées à différents styles de vie qui offrent des expériences client variées.

L'un des temps forts de l'exposition sera la présentation du DukeBox by LG Labs, un produit audio innovant qui combine harmonieusement le charme du tube à vide et la technologie de pointe des panneaux OLED transparents. Ce produit vise à offrir une nouvelle expérience musicale en alliant une esthétique rétro et une technologie de pointe afin de réinventer la profondeur de l'expérience audio et vidéo dans un juke-box modernisé. Équipé de haut-parleurs inférieurs frontaux et d'un haut-parleur supérieur à 360 degrés, il offre une expérience audio immersive qui enveloppe l'utilisateur. La transparence de l'écran OLED peut être ajustée, créant un effet visuel captivant qui rappelle un système audio de tube à vide enfermé dans une boîte en verre transparente. De plus, le DukeBox est polyvalent et peut servir à écouter des contenus de haute qualité comme des films, ou même à créer une ambiance de cheminée confortable où le tube à vide est visible au milieu des flammes vacillantes.

LG dévoilera également une version mise à jour du Bon Voyage by LG Labs, un espace de vie personnalisé conçu pour profiter de la qualité de vie de votre maison jusque dans la nature. En tenant compte des commentaires de nos clients, nous avons redessiné le Bon Voyage aux dimensions d'une caravane de camping, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace et la mobilité du produit. Il mesure désormais 2 mètres de large, 3,8 mètres de long et 2,2 mètres de haut, et peut être équipé de divers meubles et électroménagers, notamment un lit, un réfrigérateur, une cuisinière électrique, un purificateur d'eau, un Styler et des produits d'entretien pour les chaussures. Sa polyvalence vous permet de profiter de son confort où que vous soyez : il peut facilement être stationné à l'intérieur ou attelé à une voiture.

Un autre produit passionnant sera présenté : la DUOBO by LG Labs, une machine à café à capsules qui extrait simultanément deux capsules de café différentes. Inspirée par l'exploration spatiale, la DUOBO a été développée grâce à une campagne de financement participatif aux États-Unis. L'espace d'exposition comportera un grand modèle de DUOBO accompagné de l'animal de compagnie spatial CUBO, créant ainsi une atmosphère invitante pour les clients du monde entier.

En outre, LG prévoit d'exposer d'autres produits tels que le projecteur CineBeam Qube, l'ordinateur LG Gram Fold, le haut-parleur XBOOM, l'écran StanbyMe Go, le tiiun mini et le brid.zzz by LG Labs, tous nés de l'approche intrépide de l'entreprise qui consiste à relever des défis audacieux.

Hyo-eun Kim, vice-présidente et directrice de la division de la gestion de la marque chez LG, a fait part de l'engagement de l'entreprise à fournir aux clients du monde entier une expérience concrète des produits et services innovants qui incarnent « l'ADN pionnier » de LG Electronics.

Du 9 au 12 janvier à Las Vegas, les participants au CES 2024 pourront découvrir les produits de LG Labs au kiosque de LG (no 16008 du hall central du Centre des congrès de Las Vegas). Ne manquez pas les nouveautés passionnantes de LG lors du CES, visitez le www.lg.com/ces2024 et la chaîne YouTube LG Global.

À propos de LG Electronics inc.

À l'échelle mondiale, LG Electronics est une société innovatrice dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public. Elle est présente dans la quasi-totalité des pays et emploie une main-d'œuvre mondiale de plus de 74 000 personnes. Les quatre entreprises de LG - Appareils électroménagers pour la maison et systèmes d'amélioration de la qualité de l'air, Divertissement pour la maison, Composants de véhicules et Solutions d'affaires - ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires mondial de plus de 80 billions KRW en 2022. LG est l'un des principaux fabricants de produits de consommation et commerciaux allant des téléviseurs aux appareils ménagers, en passant par les solutions d'amélioration de la qualité de l'air, les moniteurs, les robots d'entretien et les composants automobiles. Ses marques haut de gamme LG SIGNATURE et LG ThinQ sont des noms bien connus dans le monde entier. Rendez-vous au www.LGnewsroom.com pour connaître les dernières nouvelles.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : LG Electronics inc., Lea Lee, +82 2 3777 3981, [email protected], www.LGnewsroom.com; LG Electronics inc., Jenny Shin, +82 2 3777 3692, [email protected], www.LGnewsroom.com; Personne-ressource pour les médias au Canada : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, Cell. : 647 261-3603, [email protected]