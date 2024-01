Les « solutions de vie intelligente » de l'entreprise offrent un aperçu de futures expériences qui permettront de « réinventer votre avenir » dans divers espaces au-delà de la maison.

LAS VEGAS, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Dans le cadre du CES 2024, LG Electronics (LG) présente ses solutions de vie intelligente qui s'étendent à divers espaces au-delà de la maison, y compris la mobilité et les environnements commerciaux. Sous le thème « Réinventer votre avenir », l'exposition de LG présente la manière dont l'entreprise va rehausser les expériences quotidiennes de ses clients grâce à ses dernières innovations, notamment le téléviseur transparent et sans fil OLED SIGNATURE 4K de LG; une maison intelligente alimentée par l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IdO) et les technologies de communication; et son concept de mobilité nommé Alpha-able.

L'expérience télévisuelle suprême avec une technologie innovante et un contenu infini

La vedette du kiosque de LG est le premier téléviseur OLED 4K transparent et sans fil au monde, l'OLED SIGNATURE T de LG. Les visiteurs sont accueillis par une immense installation d'art médiatique créée en combinant quinze téléviseurs OLED de 77 pouces, présentant des contenus vidéo captivants avec des niveaux de noir parfaits et des couleurs éclatantes. L'installation se transforme progressivement en téléviseurs OLED transparents, révélant une ère nouvelle marquée par l'arrivée de l'OLED T. L'aspect flottant des téléviseurs OLED met l'accent sur la transmission sans fil des signaux vidéo et audio et sur la connexion à des périphériques externes, pour simplifier l'installation et offrir une plus grande liberté en matière de décoration intérieure.

Une zone spécialisée met en avant la technologie transparente et sans fil de l'OLED SIGNATURE T de LG, qui permet au téléviseur de se libérer des contraintes d'espace et de se fondre dans la vie de tous les jours. L'OLED SIGNATURE T de LG est un téléviseur qui s'harmonise au décor intérieur de n'importe quel espace et offre une extension des expériences de vie futures. De plus, l'écran transparent améliore l'expérience de visionnement d'œuvres d'art médiatique grâce à une profondeur et à une dimensionnalité renforcées.

En passant à la zone suivante, les visiteurs découvrent un impressionnant tunnel composé de plus de 140 écrans OLED de 55 pouces. Cette zone d'expérience de webOS sert de plateforme visant à présenter un large éventail de contenus, sélectionnés en collaboration avec divers partenaires. La zone webOS invite à explorer le monde du divertissement propulsé par la plateforme webOS et propose aux visiteurs une vaste collection de clips vidéo de genres divers, y compris des séries, des jeux ou des événements sportifs très attendus. Cette expérience immersive invite les visiteurs à explorer le monde de webOS et à s'y plonger grâce à un voyage captivant et interactif.

La technologie d'IA améliore l'utilisation des « solutions de vie intelligente »

Dans la zone d'exposition consacrée à la maison intelligente, LG présente la manière dont la technologie d'IA peut améliorer ses solutions futures en matière de vie intelligente. La maison intelligente de LG, alimentée par l'IA, utilise plusieurs capteurs pour numériser la vie des gens ainsi que pour cerner les besoins de manière proactive et proposer des solutions sur mesure en fonction des paroles, des actions et même des émotions des clients.

Par exemple, les capteurs sans contact installés dans la maison peuvent mesurer et numériser la fréquence cardiaque et respiratoire des clients, analysant ainsi leur état de santé pour ajuster automatiquement la température et l'humidité intérieures.

Dans la future maison intelligente, l'application LG ThinQ connectera les capteurs et les dispositifs IdO installés dans toute la maison, agissant comme une plateforme de services qui contrôle de manière autonome les appareils pour assurer des réglages idéaux sans intervention du client.

Si, par exemple, un client ramène un nouveau chat à la maison, les microphones, les caméras et les capteurs mmWave intégrés aux appareils ménagers détectent la présence du petit compagnon et demandent automatiquement s'il faut télécharger le « mode animaux de compagnie » sur les appareils ménagers connectés à LG ThinQ UP ou recommandent des trousses d'accessoires spécialement conçues pour les animaux de compagnie. De plus, les capteurs donnent la priorité à l'efficacité énergétique en faisant passer les produits intelligents des pièces inoccupées en mode d'économie d'énergie ou en les éteignant lorsqu'il n'y a personne à la maison. Les capteurs peuvent même activer le mode de prévention de la criminalité, et envoyer des notifications sur l'application LG ThinQ si une activité inhabituelle est détectée.

La zone présente également le tout nouvel agent d'IA pour maison intelligente, qui se déplace sur ses deux roues pour accueillir les visiteurs. Cet agent d'IA sert d'assistant ménager polyvalent et de plateforme intelligente, qui apporte une assistance complète dans la vie quotidienne des clients en connectant et en gérant les appareils ménagers et les dispositifs IdO de la maison. Équipé d'une caméra, d'un haut-parleur et d'une série de capteurs de surveillance de la maison, il peut recueillir des données en temps réel sur l'environnement de la maison afin de faciliter le contrôle des appareils. Son écran frontal affiche des expressions faciales, ce qui lui permet d'échanger et de communiquer activement avec les clients.

La zone commerciale présente une variété de services personnalisés liés au thème du voyage à Las Vegas. Un exemple notable est l'intégration de MAGNIT de LG, un écran à micro DEL doté de solutions publicitaires alimentées par l'IA et la reconnaissance faciale. Cette combinaison permet de diffuser des publicités personnalisées aux utilisateurs dans divers lieux tels que les hôtels, les espaces commerciaux et les zones de transport. Cette solution permet également aux clients de recevoir des conseils du GuideBot (robot guide) dans un hôtel ou d'effectuer des paiements par reconnaissance faciale dans un café.

Alpha-able, le concept de mobilité du futur de LG

Au-delà de la maison, LG a récemment redéfini les voitures du futur comme des « grottes numériques personnalisées ». Pour illustrer ce concept, l'entreprise a créé une zone dédiée à Alpha-able au sein de son espace d'exposition. Alpha-able est une représentation concrète de la vision de LG en matière de mobilité, qui offre aux passagers un aperçu des solutions innovantes qu'ils peuvent s'attendre à découvrir dans le futur environnement de mobilité.

Le concept de mobilité du futur vise à offrir à la clientèle des expériences uniques basées sur trois thèmes : la transformation, l'exploration et la relaxation. En transformant la voiture en des espaces similaires à la maison ou au bureau, les passagers peuvent se reposer ou travailler pendant leur trajet. Alpha-able utilise des technologies d'affichage de pointe, notamment des écrans enroulables, souples et transparents, ainsi que les technologies et solutions inégalées de LG en matière d'appareils ménagers pour offrir des expériences de transformation afin de s'adapter aux besoins des passagers. De plus, Alpha-able propose des expériences d'exploration en fournissant des renseignements et des contenus adaptés à des situations uniques, ainsi que des expériences de relaxation pour permettre aux passagers de se détendre et de prendre un peu de temps pour eux.

Outre Alpha-able, LG a également consacré une zone à la présentation de ses solutions de recharge pour véhicules électriques, un secteur de croissance clé pour l'entreprise. Cette zone présente la solution de recharge et de commande des VE de LG, appelée e-Centric.

Le projet expérimental et innovant LG Labs et des solutions durables au cœur de la vision ESG de l'entreprise

LG a également dévoilé une gamme de nouveaux produits développés par LG Labs, le projet expérimental et innovant de développement de produits et de services de l'entreprise, axé sur la création d'expériences uniques pour les clients.

La zone LG Labs met en vedette plusieurs produits innovants, notamment DukeBox de LG Labs, un appareil audio tout-en-un qui cherche à réinventer la profondeur de l'expérience audio et vidéo grâce à un concept de juke-box modernisé; DUOBO de LG Labs, une machine à café à capsules qui extrait deux saveurs à la fois; et Bon Voyage de LG Labs, un espace de vie personnalisé conçu pour prolonger la qualité de vie de la maison jusque dans la nature. En outre, cette zone présente des produits tels que le projecteur CineBeam Qube de LG et brid.zzz de LG Labs, qui offrent des approches audacieuses et innovantes pour améliorer l'expérience client.

L'entreprise a également créé une zone intitulée Better Life for All (une vie meilleure pour tous), destinée à mettre en valeur les efforts en matière d'initiatives environnementales, sociales et de gouvernance de LG. Dans cette zone, la laveuse pour gobelets mycup de LG, qui a fait ses débuts au CES, est un élément remarquable. De plus, LG a présenté sa solution de maison durable, qui exploite les capacités de la plateforme énergétique domestique de LG pour optimiser la gestion et l'utilisation de l'énergie. Cette solution complète offre aux clients une utilisation efficace, un contrôle facile et la possibilité de distribuer de l'énergie renouvelable.

En outre, LG a présenté sa « trousse universelle UP », une gamme d'accessoires conçus pour aider tous les clients à utiliser facilement les appareils ménagers de LG, indépendamment de leur genre, de leur âge ou de leur situation de handicap. Les visiteurs ont pu essayer ces accessoires directement. L'entreprise a également mis l'accent sur l'accessibilité pour tous en proposant des expériences d'accessibilité télévisuelle.

Les visiteurs peuvent découvrir les plus récentes innovations de l'entreprise lors du CES 2024, du 9 au 12 janvier, au kiosque de LG (no 16008, Centre des congrès de Las Vegas). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits LG dévoilés au CES 2024, veuillez consulter le dossier de presse du CES 2024.

