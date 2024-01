LG DÉVOILE SES DERNIÈRES SOLUTIONS DE CVC À L'EXPO AHR 2024

L'entreprise présente son offre de solutions durables, d'électrification de l'ensemble de la maison et d'innovations commerciales lors du plus grand salon mondial de l'industrie du CVC

SÉOUL, South Korea, le 22 janv. 2024 /CNW/ - LG Electronics (LG) dévoile ses plus récentes solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) à l'occasion de l'Expo AHR 2024, qui se tient à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis, du 22 au 24 janvier. Les gammes de systèmes de CVC résidentiels et commerciaux écoénergétiques de LG présentées cette année offrent des performances exceptionnelles et témoignent de l'engagement indéfectible de l'entreprise en matière de responsabilité environnementale.

LG présente son offre de solutions durables, d'électrification de l'ensemble de la maison et d'innovations commerciales lors du plus grand salon mondial de l'industrie du CVC.

Au kiosque des solutions relatives à la qualité de l'air, LG met en avant plusieurs de ses solutions de CVC de pointe. Celles-ci comprennent le système de thermopompe et chaudière air/eau R32 et la thermopompe Multi F, tous deux conçus pour les applications résidentielles, ainsi que la nouvelle solution de flux de réfrigérant variable (VRF) Multi VMC i pour une utilisation commerciale.

Les visiteurs de la zone réservée aux solutions d'électrification de la maison peuvent découvrir la thermopompe air/eau R32 de LG, qui utilise le réfrigérant à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP) R32. Répondant aux normes les plus récentes en matière de réfrigérant1, le R32 contribue à la capacité de la solution à fournir une performance de chauffage fiable à basse température. La zone présente également l'élégant climatiseur ARTCOOLMC Gallery. Dévoilé pour la première fois au CES 2023, l'unique climatiseur ARTCOOL Gallery est doté du compresseur à double onduleurMC de pointe de LG et d'un flux d'air indirect à trois voies.

De plus, la zone des solutions d'électrification de la maison met en évidence l'expertise de LG dans la conception de systèmes de CVC sur mesure à l'aide de solutions polyvalentes telles que la thermopompe Multi F. Compatible avec diverses unités intérieures et capable de s'adapter à une large gamme de bâtiments et d'appareils, la thermopompe Multi F assure un environnement intérieur confortable, même dans des climats extrêmes.

Présenté dans la zone des solutions air/eau pour la maison, le chauffe-eau à thermopompe à inversion de LG est une option écoénergétique aux chauffe-eau classiques fonctionnant à l'électricité ou au gaz2. Il peut chauffer jusqu'à 80 gallons d'eau à la fois tout en ne produisant que 42 décibels (dB), permettant de disposer d'une grande quantité d'eau chaude et offrant un fonctionnement silencieux et fiable. Le chauffe-eau novateur de LG améliore également le confort du consommateur grâce à sa télécommande conviviale et aux notifications d'entretien pratiques au moyen de l'application ThinQMC.

La thermopompe de traitement de l'air multipositions de l'entreprise offre aux propriétaires de maison un nouveau niveau de flexibilité et de confort, même dans les zones climatiques froides. La thermopompe permet un contrôle optimal de la température tout au long de l'année, en refroidissant l'espace l'été et en le chauffant l'hiver. Elle peut être configurée pour une installation verticale à flux ascendant, à flux descendant, ou pour une installation horizontale sur la gauche ou sur la droite, s'intégrant ainsi parfaitement à la configuration existante de votre maison.

Dans la zone commerciale, LG présente sa nouvelle solution VRF Multi VMC i, conçue pour être utilisée dans les bâtiments commerciaux de moyenne et grande hauteur. Équipée du moteur IA hautement évolué de LG, la nouvelle solution Multi V i analyse les données opérationnelles pour améliorer le confort, économiser de l'énergie et fournir des fonctions de diagnostic intelligentes.

Situé à côté du kiosque des solutions relatives à la qualité de l'air, le kiosque des composants illustre l'engagement continu de LG envers la durabilité et l'efficacité énergétique. Parmi les principaux produits exposés, on trouve les nouveaux compresseurs résidentiels de l'entreprise avec des réfrigérants à faible PRP, qui sont déjà conformes aux nouvelles réglementations des États-Unis sur l'utilisation des réfrigérants1. Le kiosque présente également les compresseurs à spirales de LG pour le marché commercial et la dernière gamme de moteurs de ventilateurs des systèmes de CVC de l'entreprise.

« Nos solutions de CVC de pointe présentées à l'Expo AHR 2024 montrent que LG joue un rôle de premier plan dans les progrès mondiaux vers l'"électrification" et dans la priorité donnée à la durabilité dans la conception de systèmes de CVC », a déclaré James Lee, responsable de l'unité opérationnelle des solutions en matière de qualité de l'air de LG Electronics, au sein de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air. « Nous continuerons à introduire des solutions de CVC à haut rendement énergétique et à haute performance qui renforcent notre solide position sur le marché mondial de la climatisation et soutiennent la stratégie mondiale de LG en tant que fournisseur de solutions pour maison intelligente. »

Visitez le kiosque de LG (no S8345, no 8349, McCormick Place) à l'Expo AHR 2024 pour explorer le portefeuille complet des solutions de CVC de LG.

1 L'État de la Californie a adopté une loi qui interdira l'utilisation de réfrigérants dont le PRP est supérieur à 750 à partir de 2025. 2 Le chauffe-eau à thermopompe à inversion de LG, qui utilise un compresseur à double onduleur, chauffe l'eau avec un facteur énergétique uniforme (UEF) de 3,93, alors qu'un chauffe-eau électrique classique atteint un UEF de 0,93 et un chauffe-eau à gaz classique un UEF de 0,70.

À propos de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics

La société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des solutions relatives aux maisons intelligentes, des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air ainsi que des produits visionnaires, dont l'IA ThinQ de LG. La société crée des solutions complètes pour la maison avec ses technologies fondamentales de pointe et est déterminée à améliorer la qualité de vie et la santé des consommateurs en créant avec discernement des appareils pour la cuisine, des électroménagers et des solutions de climatisation et de chauffage et de purification d'air. Combinés, ces produits offrent une commodité accrue, de superbes performances, un fonctionnement efficace et des avantages irréfutables pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le site www.LGnewsroom.com.

