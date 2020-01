LG dévoile sa gamme de téléviseurs 8K véritable dotés d'un processeur IA de prochaine génération lors du CES 2020

La gamme diversifiée de téléviseurs pour 2020 comprend des téléviseurs 8K OLED SIGNATURE de LG haut de gamme de 88 et de 77 po (modèles 88/77 OLED ZX) et des téléviseurs NanoCell de LG avancés (modèles 75/65 Nano99, 75/65 Nano97, 75/65 Nano95), et chaque modèle dépasse la nouvelle norme de définition Ultra HD 8K officielle de l'industrie établie par la Consumer Technology Association (CTA ). Des laboratoires indépendants de confiance, comme TÜV Rheinland, ont d'ailleurs déjà confirmé que la technologie 8K OLED SIGNATURE de LG et le téléviseur NanoCell 8K de LG dépassent cette norme * .

En plus d'offrir la technologie 8K véritable, les téléviseurs 8K de LG offrent une paix d'esprit aux clients, car leur conception intemporelle leur permettra de profiter de l'expérience 8K véritable de plusieurs façons. Les nouveaux modèles permettent de jouer du contenu 8K natif, car ils prennent en charge une vaste sélection de sources de contenu 8K, comme des entrées numériques HDMI et USB, y compris les codecs HEVC, VP9 et AV1 (le codec AV1 est d'ailleurs pris en charge par de grands fournisseurs de services de lecture en continu, comme YouTube). Les téléviseurs 8K de LG diffusent du contenu 8K en continu à une vitesse de 60 ips et sont homologués pour diffuser du contenu 8K à 60p par connexion HDMI.

Les plus récents téléviseurs 8K de LG offrent également un rendement amélioré grâce au nouveau processeur IA α (Alpha) 9 de troisième génération. En tirant parti de la technologie d'apprentissage en profondeur, la gamme de téléviseurs de 2020 offre une qualité d'image et du son optimisée pour tous les types de contenu grâce à la technologie de résolution 8K IA. Reposant sur un réseau d'apprentissage en profondeur intelligent, la technologie de résolution 8K IA offre des images 8K vives et précises en analysant le contenu, en réduisant le bruit en quatre étapes et en amplifiant la netteté selon la fréquence pour donner au contenu en faible résolution une résolution 8K presque parfaite.

La fonction Image IA Pro du processeur α9 de troisième génération peut reconnaître et peaufiner les visages et le texte à l'écran pour produire des teints plus naturels, des traits du visage bien définis et des caractères plus clairs et plus faciles à lire. La fonction de sélection automatique de type de contenu applique automatiquement les réglages d'image idéaux pour garantir la meilleure qualité d'image parmi quatre types de contenu, soit cinéma, sports, standard et animation.

Le Son IA Pro de LG analyse et classe le son du contenu selon cinq catégories (musique, cinéma, sports, feuilleton, nouvelles) pour offrir des voix plus claires et des bruits ambiants plus riches et mieux structurés. Les mots sont isolés et leur volume est augmenté, ce qui facilite la compréhension des dialogues. Les bruits ambiants, quant à eux, sont ciblés, et sont convertis en bruits ambiophoniques à 5.1 canaux pour une immersion sonore améliorée.

En plus d'offrir une expérience de visionnement exceptionnelle, les téléviseurs 8K de LG procurent un nouveau degré de confort rendu possible par la technologie d'IA. Les utilisateurs peuvent surveiller et commander les appareils rattachés à l'Internet des objets à partir tableau de bord d'accueil du téléviseur. La fonctionnalité de commande vocale mains libres, quant à elle, permet aux téléspectateurs de commander plusieurs appareils connectés avec leur voix, peu importe où ils se trouvent dans la pièce. Offerte dans 144 pays, la reconnaissance vocale ThinQ est intégrée à tous les téléviseurs 8K de LG. Et grâce à la populaire plateforme de télévision intelligente de LG, WebOS, les nouveaux téléviseurs prennent en charge Apple AirPlay 2 et HomeKit ainsi que l'Assistant Google et Alexa d'Amazon. La reconnaissance vocale en champ lointain d'Alexa d'Amazon haut de gamme sera même compatible avec les téléviseurs dans l'avenir.

« LG s'engage fortement à offrir aux consommateurs une expérience de visionnement extraordinaire, confie Park Hyoung-sei, président de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. Grâce aux téléviseurs 8K OLED et NanoCell de LG, les clients peuvent avoir l'assurance qu'ils obtiennent des produits intemporels qui offriront une qualité d'image envoûtante, peu importe le format du contenu. »

La gamme exhaustive de téléviseurs 8K de LG seront en vedette du 7 au 10 janvier au CES 2020, au kiosque no 11100 du hall central du Centre des congrès de Las Vegas. Suivez toutes les activités et annonces de LG au CES sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic #LGCES2020.

* Les tests pour les nouveaux téléviseurs 8K OLED SIGNATURE de LG de 77 po et 8K NanoCell de 65 po (série Nano97) réalisés par TÜV Rheinland ont permis de confirmer que ces produits dépassent les exigences minimales de modulation de contraste pour le véritable 8K.

