LG dévoile au ces 2020 un nouveau cadre pour faire progresser la technologie d'IA

Ce plan d'envergure crée une feuille de route claire pour l'IA, où la destination finale est un système cohérent comprenant des produits et des services qui permettent de se sentir chez soi n'importe où. Lors d'une conférence au Mandalay Bay Convention Center à Las Vegas, le Dr Park a expliqué que, à l'heure où déferle une vague d'idées et de concepts liés à l'IA, il est important de partager un cadre structuré pour son développement dans l'ensemble de l'industrie afin que nous puissions créer un impact significatif sur la vie des clients que nous servons.

Le Dr Park a été rejoint sur scène par Jean-François Gagné, cofondateur et chef de la direction d'Element AI, l'entreprise montréalaise qui a bâti sa réputation sur une mise en œuvre efficace de l'IA. Ils ont discuté de la façon dont le cadre a été élaboré ainsi que de la responsabilité de l'industrie dans le développement des technologies futures qui joueront un rôle transformateur. Ils ont également expliqué les quatre niveaux d'expérience en IA (AIX) : l'efficacité, la personnalisation, le raisonnement et l'exploration. Ces concepts sont ancrés dans des bonds importants au niveau de la capacité technique et de son application.

L'efficacité, le premier niveau, est celui où des fonctions précises d'un appareil et d'un système peuvent être automatisées par de simples commandes, ce qui est actuellement possible avec la plupart des produits avec reconnaissance vocale et IA sur le marché. À ce niveau, l'IA ajuste automatiquement les performances en fonction de paramètres d'entrée sensoriels préétablis, maximisant ainsi l'efficacité des interactions avec l'utilisateur. Un exemple d'IA de premier niveau est le climatiseur LG ThinQ, qui possède un capteur intelligent pour détecter la présence de personnes dans une pièce et qui ajuste la température et le débit d'air en conséquence, a expliqué le Dr Park.

Le niveau suivant, la personnalisation, est axé sur l'apprentissage de modèles afin d'optimiser et de personnaliser les fonctions de l'appareil. M. Gagné a expliqué qu'à ce niveau, les appareils et les services qui utilisent l'IA peuvent accumuler des données provenant des interactions avec l'environnement et les utilisateurs, reconnaître les modèles et les utiliser pour améliorer leur capacité à exécuter efficacement des tâches et simplifier les interactions avec les utilisateurs. Le Dr Park a décrit comment l'aspirateur robot R9 de prochaine génération de LG pourra apprendre de ses erreurs (comme se coincer dans les interstices et les coins) en se souvenant des modèles spatiaux.

Le troisième niveau, le raisonnement, envisage une IA qui utilise l'apprentissage par causalité grâce à l'intelligence collective d'un système composé de différents appareils et services. En percevant la cause de certains schémas et comportements, l'IA à ce niveau peut effectuer de meilleures prédictions et ainsi promouvoir des résultats positifs pour les utilisateurs. « Nous pouvons ici tirer parti de la diversité de notre portefeuille de produits, car nous aurons besoin de nombreux points de contact intelligents qui interagissent avec l'utilisateur pour recueillir des informations et, ainsi, pour comprendre le "pourquoi" et établir la causalité », a noté le Dr Park.

Bien qu'il se situe encore loin dans l'avenir, le niveau quatre, l'exploration, constitue « la destination ultime pour l'IA de LG », a conclu le Dr Park. En utilisant un concept appelé « apprentissage expérimental » fondé sur la méthode scientifique, les systèmes basés sur l'IA pourront développer de nouvelles capacités en formulant et en testant des hypothèses pour dévoiler de nouvelles inférences. Ils pourront ainsi apprendre et s'améliorer, ajoutant de la valeur à la vie des utilisateurs.

« En tant que pionniers dans le domaine de l'IA, il est de notre responsabilité de considérer l'importance de l'expérience humaine tout en repoussant les limites de la recherche et du développement de l'IA », a ajouté M. Gagné d'Element AI. « Avec LG Electronics, nous espérons que ce travail aidera à établir des normes et des principes qui guideront les praticiens de l'IA à considérer une approche centrée sur l'humain pour construire le futur. »

L'annonce des niveaux AIX a été saluée par une vingtaine de personnalités de premier plan dans le domaine, dans diverses industries ainsi que dans le milieu universitaire. « Nous sommes responsables d'orienter le développement de l'IA vers un avenir où la technologie sera exploitée d'une manière qui sera bénéfique à la fois aux individus et à la société dans son ensemble », a déclaré Yoshua Bengio, lauréat du prix Turing, fondateur et directeur scientifique de l'institut de recherche Mila, fruit d'une collaboration entre l'Université de Montréal et l'Université McGill, en lien étroit avec l'École Polytechnique de Montréal et HEC Montréal.

Le Dr Park a également présenté en avant-première des innovations convaincantes en matière d'IA, qui seront présentées dans l'immense espace d'exposition de LG au CES 2020, dès le 7 janvier. Incarnant le concept de l'entreprise qui veut que l'on se sente chez soi n'importe où, la zone LG ThinQ donnera corps à un style de vie vraiment branché qui va au-delà de la porte d'entrée, démontrant comment les produits et services d'IA de l'entreprise s'harmonisent avec différents aspects de la vie quotidienne pour offrir une valeur sans précédent aux clients.

L'expérience LG ThinQ pour la maison commence par la porte intelligente, qui vérifie les visiteurs grâce à la reconnaissance faciale et à l'authentification des veines avant de se déverrouiller. La biométrie est également requise pour accéder à l'entrepôt de produits frais, un espace sécurisé pour les articles d'épicerie livrés. En sortant, vous pouvez utiliser un écran à l'intérieur de la porte afin d'afficher des informations utiles telles que la météo et la circulation. Lorsqu'elle est réglée en mode de départ et une fois que tous les résidents ont quitté la maison, la porte intelligente demande aux appareils LG ThinQ de passer en mode de faible puissance.

Dans la zone des voitures branchées, LG fera la démonstration d'une expérience en voiture plus personnalisée qui permet aux conducteurs et aux passagers de se sentir chez soi sur la route. La solution de voiture connectée de LG se base sur sa plateforme webOS Auto et a été développée en partenariat avec le principal fabricant de sièges automobiles, Adient. À l'intérieur du véhicule se trouvent des écrans OLED que les utilisateurs peuvent utiliser pour continuer à écouter les émissions de télévision et les films qu'ils ont commencés à la maison. La zone sonore personnelle offre une expérience multimédia unique pour chaque conducteur, tandis que l'assistant personnel virtuel à commande vocale isole et reconnaît les commandes vocales même lorsque de la musique est diffusée et que les conversations sont bruyantes.

La zone ThinQ Fit permet aux visiteurs de vivre une expérience virtuelle de la mode sans avoir à entrer dans une cabine d'essayage. Le LG ThinQ FitMC, une évolution du concept original de miroir intelligent de LG, utilise des caméras 3D pour mesurer avec précision le corps de l'utilisateur afin de générer un avatar réaliste pour les essayages virtuels. La technologie peut utiliser des mégadonnées pour offrir des suggestions de style et des liens vers des plateformes qui permettent l'achat direct de vêtements.

Et que serait le CES sans les robots de LG? Les solutions robotiques de LG impressionneront les visiteurs du salon par leurs compétences culinaires, leur efficacité et leur hospitalité de première classe à la Table CLOi, un restaurant futuriste où les robots CLOi de LG gèrent l'ensemble des activités , de la prise de commande au nettoyage en passant par la cuisine et le service. Les clients potentiels peuvent réserver à distance à l'aide de l'application ThinQ et naviguer dans le menu avec un haut-parleur intelligent, un téléviseur intelligent ou un téléphone intelligent.

Découvrez tout cela et bien plus encore au kiosque no 11100 de LG au CES, dans le hall central du Centre des congrès de Las Vegas du 7 au 10 janvier. Suivez sur les médias sociaux toutes les annonces et activités passionnantes de LG au CES avec le mot-clic #LGCES2020.

