LG célèbre les dix ans d'existence de webOS en proposant des expériences immersives dans l'univers de la prochaine série d'Apple TV+ Masters of the Air et d'autres contenus passionnants.

LAS VEGAS, le 9 janv. 2024 /CNW/ - LG Electronics (LG) accueille les visiteurs du kiosque de l'entreprise au CES 2024 avec une multitude d'expériences divertissantes et éblouissantes dans sa zone webOS. L'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG perpétue sa tradition d'installations spectaculaires sur des écrans OLED autoéclairés et continue de se redéfinir comme une puissance du secteur des médias et du divertissement. La plateforme pour téléviseur intelligent webOS donne vie à des images immersives et à des récits inspirants, conformément à la transformation visionnaire de l'entreprise.

Grâce aux nombreux écrans OLED, l'installation webOS captive l'attention et plonge les visiteurs dans un monde de divertissement infini où chaque moment est animé par la qualité d'image inégalée et les formats uniques de l'OLED de LG. Cette expérience captivante illustre l'engagement de LG à repousser les limites de la technologie et à offrir l'expérience suprême en matière de divertissement.

La zone webOS invite à explorer le monde du divertissement propulsé par la plateforme webOS et propose aux visiteurs une vaste collection de clips vidéo de genres divers, fournis par des partenaires de contenu. Parmi les moments forts, une expérience exclusive de « Masters of the Air », la série d'action épique très attendue sur Apple TV+, produite par Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goetzman. L'avant-première captivante de la série attire les téléspectateurs avec des images à couper le souffle et une ambiance sonore explosive et dynamique. La série « Masters of the Air » sera diffusée en exclusivité sur Apple TV+ le 26 janvier et sera disponible sur les téléviseurs intelligents de LG par l'intermédiaire de l'application Apple TV.

Avec des images impressionnantes et une histoire envoûtante, le public sera enchanté par la nouvelle interprétation en prise de vue réelle de « La Petite Sirène » actuellement diffusée sur Disney+, qui raconte l'histoire d'une magnifique jeune sirène fougueuse et avide d'aventure à laquelle le cinéaste Rob Marshall a donné vie. Une superbe cinématographie sur des écrans OLED transporte les spectateurs au bord de la mer, avec les vagues qui clapotent doucement à leurs pieds et les sons apaisants de l'océan en arrière-plan.

Les participants peuvent s'attendre à une exploration fascinante de l'espace avec des extraits passionnants de la série Netflix « Rebel Moon », sortie en décembre dernier, et un aperçu de la série très attendue « Star Trek: Discovery » de Paramount+. Avec un aperçu captivant de planètes inexplorées et de paysages d'un autre monde, ces vidéos promettent des rencontres sans précédent avec des batailles spatiales complexes et la frontière cosmique.

La zone webOS présente également des histoires imaginatives qui ne manqueront pas de captiver les amateurs d'aventure. Des scènes de la série « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » invitent les spectateurs à pénétrer dans le paysage épique de la Terre du Milieu et à ressentir l'irrésistible appel d'une action d'envergure, de voyages éprouvants et de la montée en puissance de l'un des plus grands méchants de tous les temps : Sauron, le Seigneur des Ténèbres.

De plus, les amateurs de jeux de combat auront le plaisir de voir un extrait de Tekken 8 conçu par Bandai Namco Entertainment, qui sortira le 26 janvier 2024 et qui devrait compter parmi les meilleurs jeux du genre cette année.

Créée en 2014, la plateforme webOS de LG s'est imposée comme chef de file mondial en devenant l'une des plateformes de téléviseurs intelligents les plus utilisées au monde, avec une base d'utilisateurs en constante expansion. L'entreprise propose une vaste collection de contenus pour les téléviseurs intelligents de LG dans le monde entier, en entretenant des partenariats précieux avec plus de 3 500 fournisseurs de contenus. Depuis une dizaine d'années, l'engagement de LG à favoriser des relations solides avec ses partenaires de services de diffusion en continu améliore l'expérience de divertissement à domicile de millions de clients à travers le monde.

LG s'engage à maintenir sa position de chef de file dans le domaine de l'expérience de visionnement grâce à des avancées technologiques et à la sélection de contenus. Grâce à l'évolution continue de webOS, LG s'efforce d'enrichir la vie de ses clients en leur offrant un divertissement et une inspiration infinis.

L'époustouflante zone webOs de LG sera exposée au CES 2024, du 9 au 12 janvier, au kiosque de l'entreprise (no 16008, Centre des congrès de Las Vegas). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits LG dévoilés au CES 2024, veuillez consulter le dossier de presse du CES 2024.

À propos de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG Electronics

L'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG est un acteur novateur reconnu en matière de téléviseurs et de systèmes audiovisuels. LG offre une expérience de divertissement à domicile de haut niveau grâce à ses téléviseurs OLED primés, dont l'année 2023 marque le 10e anniversaire, et à ses téléviseurs QNED à DEL alimentés par la plateforme de télévision intelligente innovante webOS. Afin d'offrir aux consommateurs une expérience de premier ordre, tous les produits de divertissement à domicile de LG sont conçus dans le respect de l'environnement, de la production à la mise au rebut. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le site www.LGnewsroom.com .

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : LG Electronics inc., Léa Lee, +82 2 3777 3981, [email protected], www.LGnewsroom.com; LG Electronics inc., Jenny Shin, +82 2 3777 3692, [email protected], www.LGnewsroom.com; Personne-ressource pour les médias au Canada : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, Cell. : 647 261-3603, [email protected]