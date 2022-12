Offrant une expérience client enrichie, les nouveaux électroménagers de LG peuvent être mis à niveau avec de nouvelles fonctions adaptées aux différents besoins et styles de vie.

SÉOUL, Corée du Sud, le 29 déc. 2022 /CNW/ - LG Electronics (LG) a annoncé le lancement mondial de ses électroménagers évolutifs LG ThinQMC UP, qui comprennent des réfrigérateurs, des laveuses, des sécheuses, des cuisinières et des lave-vaisselle. Capables de s'adapter aux besoins uniques et au mode de vie changeant de chaque consommateur, les électroménagers de LG permettent aux utilisateurs de profiter de nouvelles caractéristiques et fonctions sans avoir à faire d'achats supplémentaires. Lancée en Corée du Sud en janvier 2022, la gamme de produits ThinQ UP de LG sera distribuée à l'international à partir de mars 2023 aux États-Unis, et sera offerte dans d'autres marchés clés à une date ultérieure.

Les électroménagers ThinQ(MC) UP de LG, dont le lancement mondial a lieu au CES 2023, peuvent être mis à niveau avec de nouvelles fonctions adaptées aux différents besoins et styles de vie des consommateurs. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Ayant comme principe d'évoluer avec vous, LG a conçu ses appareils ThinQ UP pour qu'ils puissent intégrer de nouvelles fonctionnalités tout au long de leur vie, offrant ainsi plus de valeur aux utilisateurs au fil du temps. LG développera de façon continue des mises à jour logicielles et des ajouts matériels faciles à installer, afin d'offrir des options spécialisées et de nouvelles commodités basées sur les habitudes d'utilisation et les suggestions des propriétaires d'électroménagers ThinQ UP.

L'une des fonctions personnalisées offertes en 2023 sera le mode de préservation de la lessive, qui pourra être utilisé avec les modèles de sécheuses dotés de la technologie ThinQ UP. Extrêmement utile lorsque vous ne pouvez pas décharger immédiatement la sécheuse, le mode de préservation de la lessive maintient le tambour en marche après la fin du cycle (et jusqu'à l'ouverture de la porte de la sécheuse) pour éviter la formation de plis et les odeurs. Comme autre fonctionnalité proposée, notons le contrôle amélioré de la luminosité nocturne pour les réfrigérateurs dotés de ThinQ UP, qui adoucit l'éclairage intérieur pendant la nuit afin de ne pas éblouir les utilisateurs lorsqu'ils ouvrent la porte. Toutes les nouvelles fonctionnalités logicielles sont optionnelles et peuvent être facilement téléchargées à partir de l'application LG ThinQ1.

« Nouveau paradigme dans l'industrie des électroménagers, la solution innovante ThinQ UP de LG offre une valeur sans précédent et une expérience utilisateur distincte », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics, société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air. « Nous continuerons à proposer des solutions sophistiquées qui offrent des performances personnalisées, des fonctionnalités pratiques et des possibilités de mise à niveau personnalisables, afin de s'adapter au style de vie de chacun. »

Les visiteurs peuvent découvrir les plus récentes innovations de LG, y compris les nouveaux électroménagers ThinQ UP, au kiosque de la société (no 15501, Centre des congrès de Las Vegas) au CES 2023, qui se tiendra du 5 au 8 janvier.

1 Les fonctionnalités ThinQ UP sont offertes sur certains modèles lancés après le quatrième trimestre de 2022 aux États-Unis.



À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le bureau principal est à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.ca .

