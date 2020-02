LG annonce le lancement du V60 ThinQ 5G doté de l'écran Dual Screen[MC] de LG, conçu pour un avenir véritablement mobile

Appareils photo et qualité audio/vidéo de classe mondiale LG a doté son V60 ThinQ 5G des fonctionnalités et des technologies d'appareil photo les plus avancées au monde afin d'offrir des expériences de vidéographie incomparables. Le V60 ThinQ 5G de LG est équipé de deux appareils photo arrière, d'un capteur de temps de vol (ToF) et d'un objectif principal de 64 Mpx pour prendre des images plus claires et plus lumineuses, et ce, dans toutes les conditions d'éclairage. En outre, l'appareil est doté d'un objectif grand-angle de 13 Mpx pour permettre une prise de photos plus agile et des photos qui captent toute la scène. Le V60 ThinQ 5G est également le tout premier appareil de LG à prendre en charge l'enregistrement vidéo 8K pour capter d'incroyables vidéos en résolution 8K et des détails à couper le souffle.

Le plus récent téléphone intelligent de LG perpétue également la tradition de la société, qui consiste à tirer parti des meilleures technologies audio qui soient pour offrir une qualité sonore supérieure. Quatre nouveaux microphones hautement performants permettent aux utilisateurs d'enregistrer des sons provenant de différentes directions afin d'offrir une expérience audio réaliste, peu importe l'environnement. L'appareil est également doté de la technologie de flou vocal, une fonctionnalité qui sépare la voix de l'utilisateur du bruit ambiant pour permettre aux créateurs de contenu de mettre davantage l'accent sur le sujet tout en réduisant le bruit excessif. Et c'est sans compter le moteur de son 3D de LG, une technologie de traitement audio utilisée pour la première fois sur les téléviseurs OLED de LG. Cette innovation reconnaît le type de contenu pour optimiser la qualité sonore en conséquence et lui ajoute une qualité cinématographique.

La technologie 5G au quotidien

Conçu pour tirer pleinement parti de la 5G, le plus récent appareil de la série V de LG est équipé d'une batterie durable de 5 000 mAh pour permettre une utilisation prolongée de l'écran OLED de 6,8 po et de l'écran Dual Screen de LG, ce qui vous donne plus de temps pour profiter de jeux, de films et d'appels vidéo de haute qualité. Le V60 ThinQ de LG est également doté du processeur haut de gamme de Qualcomm - à savoir la plateforme mobile Snapdragon 865 et le modem Snapdragon X55 5G - pour garantir l'expérience 5G la plus rapide et la plus fluide qui soit.

Conception moderne et fonctionnelle

Le téléphone et le second écran amélioré sont dotés d'un écran P-OLED 20,5:9 pleine HD+ à l'image très nette qui mesure près d'un pouce de plus que sur le modèle précédent. Le poids du nouvel écran Dual Screen offre tout de même une portabilité exceptionnelle, tout comme son prédécesseur, grâce à son panneau OLED plus mince. Doté d'un boîtier arrière nervuré pour en améliorer la préhension et d'un panneau OLED de la même taille que celui qui se trouve sur le V60 ThinQ 5G, l'écran Dual Screen de LG double la surface d'écran offerte pour accroître l'efficacité du multitâche, des jeux et du divertissement. Les utilisateurs peuvent régler l'écran sur le boîtier de 2,1 po de l'écran Dual Screen de LG de façon à ce qu'il affiche toujours les renseignements les plus importants pour pouvoir les consulter en un coup d'œil. Ils peuvent même configurer l'écran pour qu'il s'éteigne au bout de 10 secondes.

La conception en métal et en verre du V60 ThinQ 5G de LG offre une prise en main haut de gamme. Offert dans deux nouvelles couleurs palpitantes et présentant des rebords biseautés et un vaste écran OLED de 6,8 po, le téléphone intelligent est prêt pour l'ère de la technologie 5G.

« Notre stratégie consiste à offrir différents appareils 5G pour répondre à la demande accrue des consommateurs à mesure que le marché mondial de la 5G prend de l'expansion, confie Morris Lee, président de la division des communications mobiles de LG. Avec son écran Dual Screen, le V60 ThinQ 5G de LG est l'appareil idéal pour les consommateurs qui aiment créer, consommer et partager du contenu à l'ère de la technologie 5G. »

Le V60 ThinQ 5G de LG sera lancé sur les principaux marchés d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie le mois prochain.

Principales caractéristiques :

V60 ThinQ 5G de LG

Jeu de puces : Plateforme mobile de Qualcomm MD dotée du processeur Snapdragon MC 865 et du modem Snapdragon X55 5G

puces : Plateforme mobile de Qualcomm dotée du processeur Snapdragon 865 et du modem Snapdragon X55 5G Écran : Écran P-OLED FullVision 20,5:9 pleine HD+ de 6,8 pouces (2 460 x 1 080, 395 ppp)

Mémoire : RAM de 8 Go/128 Go/microSD (jusqu'à 2 To)

Appareil photo :

Arrière :



64 Mpx avec objectif à angle normal (f/1.8/0,8 μm/78˚)





Compartimentage des pixels à 16 Mpx





13 Mpx avec objectif très grand angle (f/1.9/1 μm/117˚)





Appareil photo Z (récepteur/émetteur ToF)



Avant :



10 Mpx avec objectif à angle normal (f1.9/1,22 μm/72,5˚)

Batterie : 5 000 mAh

Système d'exploitation : Android 10

Dimensions : 169,3 x 77,6 x 8,9 mm

Poids : 214 g

Réseau : 5G/LTE/3G/2G

Connectivité : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, ax/Bluetooth 5,1/NFC/USB de type C (compatible USB 3.1)

Biométrie : Capteur d'empreintes digitales dissimulé dans l'écran

Couleurs : Bleu classique

Autres : Haut-parleur stéréo/microphones à 4 canaux/appareil photo IA/lentille Google/CNA Quad haute-fidélité de 32 bits/moteur de son 3D de LG/DHR10+/Technologie QuickChargeMC 4+ de Qualcomm/conforme à la norme MIL-STD 810G/à l'épreuve de l'eau et de la poussière IP68/radio FM

Écran Dual ScreenMC de LG

Écran : Écran P-OLED FullVision 20,5:9 pleine HD+ de 6,8 pouces (2 460 x 1 080, 395 ppp)

Écran sur le boîtier : Mono de 2,1 po

Dimensions : 175,9 x 86 x 14,9 mm

Poids : 134 g

Type de contact : Adaptateur de charge à connecteur Pogo à 10 broches (compatible avec USB de type C)

Type de pivot : Charnière réglable sur 360 degrés

Couleur : Noir

* La configuration mémoire peut varier en fonction du marché et de l'opérateur de télécommunications mobiles.

À propos de la compagnie de communications mobiles LG Electronics

La compagnie de communications mobiles de LG est un modèle d'innovation dans l'industrie des communications mobiles qui offre des avancées judicieuses qui amélioreront la vie des consommateurs. À titre de chef de file mondiale de la technologie sans fil, elle est l'un des premiers fabricants à lancer un téléphone intelligent 5G sur le marché de la consommation. Fidèle à son riche héritage en ce qui a trait au lancement d'appareils photo haute performance, de sons sophistiqués, d'écrans de qualité supérieure et d'interfaces utilisateurs intuitives dans l'industrie du téléphone intelligent, la compagnie de communications mobiles de LG continue d'offrir différents appareils mobiles aux consommateurs occupés d'aujourd'hui. Pour obtenir plus de renseignements sur les appareils mobiles de LG, visitez le www.LG.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

