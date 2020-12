LG annonce le lancement d'un robot autonome avec désinfection par lumière ultraviolette pour diverses applications B2B

Le nouveau robot de LG, qui sera officiellement dévoilé au Digital CESMD 2021, devrait permettre d'établir une nouvelle norme en matière d'hygiène en contribuant à la désinfection des zones à forte fréquentation et à contact élevé. En raison de sa conception autonome, le robot pourra se déplacer facilement autour des tables, des chaises et d'autres meubles, irradiant généralement les surfaces tactiles d'une pièce en 15 à 30 minutes, et désinfectant plusieurs zones en une seule charge de batterie2.

Conçu pour être facile à utiliser, le robot de LG peut être intégré dans les routines de nettoyage établies sans nécessiter de spécialistes ni de formation poussée du personnel. Les employés pourront suivre le travail du robot grâce à des mises à jour à distance sur des téléphones mobiles ou des tablettes. L'exposition des employés aux rayons ultraviolets sera réduite au minimum grâce à un verrou de sécurité intégré activé par des capteurs de détection de mouvements des humains3, par un bouton d'arrêt d'urgence ou à l'aide de l'application mobile.

« Les clients s'attendront à un niveau d'hygiène plus élevé dans l'écosystème sans contact auquel nous sommes maintenant confrontés, a déclaré M. Kyu-chan. LG s'engage à tirer parti de ses diverses compétences en matière de robotique, d'intelligence artificielle et de conduite autonome afin de concevoir des solutions créatives pour relever les défis de demain. »

1 Couvre un spectre de longueurs d'onde entre 100 et 280 nm. 2 Le temps réel est basé sur la taille de la pièce. 3 Les détecteurs de mouvement sont efficaces dans un rayon de 5 mètres.

À propos de la société de solutions d'affaires de LG Electronics

La société de solutions d'affaires de LG Electronics est une partenaire de confiance qui offre des solutions et des produits novateurs à diverses industries à l'échelle mondiale. Grâce à son portefeuille d'offres uniques allant du meilleur affichage OLED et DEL de l'industrie aux solutions d'énergie solaire à haute efficacité, LG est un nom respecté par les clients du monde entier. Les solutions informatiques de LG incluent les moniteurs professionnels, les ordinateurs portables, les projecteurs, les appareils infonuagiques, les écrans médicaux et les robots commerciaux, qui sont tous conçus pour maximiser l'efficacité au travail et offrir à ses clients des produits de grande valeur. Pour en savoir davantage sur les solutions d'affaires de LG, veuillez visiter le site www.LG.com/b2b.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq unités d'affaires : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions d'affaires et climatisation commerciale. La société possède des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site http://www.lg.com/ca_fr .

SOURCE LG Electronics Canada

