LG AMÉLIORE LE QUOTIDIEN CULINAIRE DE SES CLIENTS AVEC SES NOUVELLES SOLUTIONS DE CUISINE AU CES 2023

Équipés de technologies de pointe en matière de cuisson et de nettoyage, les appareils haut de gamme de la société offrent une expérience sans souci dans la cuisine.

SÉOUL, South Korea, le 21 déc. 2022 /CNW/ - LG Electronics (LG) présentera ses solutions pour améliorer le quotidien culinaire de ses clients lors du CESMD 2023. Il s'agit des derniers appareils de cuisine évolutifs de la société qui permettent d'offrir de meilleures expériences et une meilleure valeur aux clients. Le lave-vaisselle QuadWashMD Pro, le four mural double combiné InstaViewMD, la cuisinière électrique double encastrable et le micro-ondes four-hotte de LG offrent tous des performances puissantes et efficaces grâce aux technologies de pointe de l'entreprise, ainsi qu'une commodité exceptionnelle grâce à l'intégration facile de LG ThinQMC.

LG améliore le quotidien culinaire de ses clients avec de nouvelles solutions de cuisine intelligentes au CES 2023 (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Lave-vaisselle doté du système Quadwash Pro de LG

Pour un nettoyage rapide et facile après le repas, le lave-vaisselle QuadWash Pro de LG peut rendre la vaisselle impeccable en une heure seulement. QuadWash Pro offre une puissance de nettoyage accrue, en utilisant des jets d'eau à haute pression pour pulvériser la saleté sous plusieurs angles tout en l'immergeant dans plus d'un million de microbulles pour aider à éliminer les résidus alimentaires tenaces. Le lave-vaisselle de pointe de LG utilise également la technologie Dynamic Heat DryMC, qui fait circuler de l'air chaud dans tout le compartiment de lavage de la vaisselle pour un séchage plus rapide et des plats prêts pour la table dès la sortie du panier. Pour la touche finale, la technologie TrueSteamMD exclusive à LG aide à réduire l'apparition de taches d'eau et laisse chaque plat, verre et cuillère étincelants de propreté.1

Four mural double combiné InstaViewMD

Le fur mural double combiné InstaView de LG ajoute une touche d'élégance à votre cuisine et présente une conception épurée et sophistiquée qui comprend la porte InstaView exclusive de LG, permettant aux utilisateurs de voir la progression de leur plat sans jamais perturber la température de cuisson. Le nouveau four est également équipé du mode Vapeur Sous Vide, un mode de cuisson innovant qui utilise un contrôle précis de la température pour aider les utilisateurs à créer des repas de qualité restaurant à la maison. Pour ceux qui aiment le goût et la texture des aliments frits, le mode Air Fry permet d'obtenir des mets croustillants et savoureux avec moins de graisse et sans préchauffage.

Cuisinière électrique double encastrable InstaView de LG

Idéale pour les grandes familles ou les personnes qui aiment recevoir, la cuisinière électrique double encastrable InstaView de LG a une grande capacité qui permet de cuisiner plusieurs plats à la fois. La cuisinière tire parti de la technologie ProBake ConvectionMD de LG pour cuire rapidement et entièrement sans préchauffage, afin que les utilisateurs puissent déguster de délicieux repas cuits uniformément. La technologie UltraHeatMC de LG est une autre innovation qui permet de gagner du temps, offrant un chauffage rapide et un contrôle fin pour une ébullition rapide et un mijotage sans roussissement. La nouvelle gamme InstaView est également compatible avec le service de recettes de LG ThinQ. Lancé au début de l'année, ce service offre une expérience de cuisine à domicile plus pratique en proposant plus de 18 000 recettes à acheter.

Micro-ondes four-hotte de LG

Le micro-ondes four-hotte de LG facilite la cuisine grâce à de nouvelles fonctions intelligentes comme la cuisson à la vapeur et la cuisson mijotée. Idéale pour réchauffer les aliments sans les dessécher, la cuisson à la vapeur, si elle est utilisée avec le bol à vapeur fourni2, donne des résultats délicieusement succulents et peut contribuer à conserver les qualités naturelles des légumes. Pour ce qui est de la cuisson mijotée, elle utilise un feu modéré pour ramollir doucement les aliments. Le nouveau micro-ondes est également équipé de la technologie LG ThinQ, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent accéder à divers services de recettes intelligents et profiter d'une série de fonctions intelligentes - telles que le contrôle et la surveillance à distance et les notifications d'état - au moyen de l'application ThinQ pour téléphone intelligent. De plus, l'application permet également aux utilisateurs d'accéder facilement au service à la clientèle ThinQ de LG pour prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent.

« Ces solutions de cuisine haut de gamme intègrent nos dernières technologies innovantes pour une expérience de cuisson et de nettoyage plus rapide, plus intelligente et plus pratique », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics, société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air. « Nous continuerons à offrir des appareils de cuisine de pointe qui aident les consommateurs à rehausser leur quotidien culinaire à la maison. »

Les participants du CES 2023, qui se tiendra à Las Vegas du 5 au 8 janvier, pourront découvrir les solutions de cuisine intelligente de LG au kiosque LG (#15501, Las Vegas Convention Center).

1 Testé par les laboratoires de LG sur le cycle normal avec une tasse de verre transparent dans le modèle LG DFB415 sans vapeur et le modèle LG à vapeur (DFB325), selon les méthodes de test internes de LG. 2 Les bols à vapeur sont vendus séparément.

