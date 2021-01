En cette année de changements sans précédent, l'engagement de LG à rendre plus agréable la vie des consommateurs du monde entier est resté inébranlable, tout comme sa capacité à répondre à leurs besoins évolutifs. Pour illustrer ce point, M. Park a mis en avant des produits révolutionnaires, comme le purificateur d'air portable PuriCare et la caméra thermique intelligente de LG qui contribuent sans effort à veiller au bien-être et à la sécurité des consommateurs. LG adapte également ses robots CLOi à différents types d'environnements et de tâches, de la désinfection des zones très fréquentées dans les espaces publics et commerciaux à la livraison à domicile et au service des repas dans les restaurants, afin de renforcer les conditions d'hygiène et de réduire les risques sanitaires pour les employés et les clients.

La présentation d'aujourd'hui a principalement porté sur l'innovation ouverte. M. Park a été rejoint par Gary Shapiro, président et directeur général de la Consumer Technology Association, pour parler du pouvoir croissant des partenariats entre les disciplines et les industries pour offrir ce qui se fait de mieux aux consommateurs. Le Conseil de l'innovation de LG est un excellent exemple des nombreuses initiatives de collaboration de la société, puisqu'il réunit un groupe d'experts issus d'un large éventail d'entreprises du secteur technologique pour apprendre, coopérer, découvrir de nouvelles occasions et trouver de nouvelles façons d'améliorer la vie des gens.

« Les technologies et les disciplines se rencontrent pour faciliter une foule d'innovations numériques, comme l'IA, la connectivité 5G, l'IdO, l'infonuagique, les capteurs, la navigation et les batteries. Elles transforment la mobilité qui constitue une part importante de notre vie », a souligné M. Shapiro. « Nous constatons aussi ce genre de changement dans d'autres secteurs, comme les transports, la logistique, l'agriculture, les soins de santé et même l'alimentation. »

Cette approche ouverte de l'innovation est à la base de tout ce que LG s'efforce de réaliser, en particulier sous sa marque LG ThinQ, qui englobe les appareils compatibles avec l'IA et l'IdO. M. Park a présenté des plans passionnants de création d'un écosystème en reliant tous les produits et services de toutes les catégories en vue d'offrir aux consommateurs une expérience d'utilisation satisfaisante et une commodité inégalée. « Il ne s'agit pas seulement d'appareils et de dispositifs individuels dotés d'une capacité d'IA et d'une connectivité; il s'agit plutôt de créer un écosystème dans lequel LG et ses partenaires travaillent ensemble pour étendre, améliorer et enrichir son offre à ses clients », a déclaré M. Park.

Rejoint par David Rabie, le président et directeur général de Tovala, dont les ensembles de repas prêts à cuisiner seront bientôt offerts dans la boutique LG ThinQ, M. Park a imaginé une application ThinQ évoluée qui va au-delà des fonctionnalités de commande et de surveillance pour devenir une plateforme numérique complète axée sur le style de vie. Grâce à plusieurs partenariats et à l'intégration de nouvelles fonctionnalités, comme la fonction Scan-to-Cook (Balayage pour la cuisson) qui permet aux utilisateurs d'entrer instantanément les bons réglages du four pour certains plats préparés en balayant simplement le code à barres de l'emballage, LG facilite la gestion de la maison pour que les clients puissent se concentrer davantage sur ce qui compte vraiment.

M. Park a de nouveau été rejoint par Jean-François Gagné, le président et directeur général d'Element AI, qui l'avait aidé, l'année dernière, à annoncer le cadre de « niveaux d'expérience en IA » au CES 2020. Les deux sociétés, ainsi que d'autres partenaires, élaborent une nouvelle plateforme innovante appelée AIX Exchange qui permettra aux chefs de file de l'industrie, aux chercheurs, aux décideurs politiques et aux consommateurs d'entrer en contact directement les uns avec les autres pour discuter de la meilleure façon de mettre en œuvre l'IA dans l'intérêt de tous. M. Park a également révélé certaines des technologies intelligentes sur lesquelles LG travaille, notamment le Vision Pack, qui augmentera les capacités d'IA existantes des réfrigérateurs ThinQ et des miroirs intelligents de la société.

Un autre point clé de la discussion a porté sur la vision de LG pour créer une expérience utilisateur cohérente et connectée qui s'étend à tous les aspects de la vie des consommateurs. De concert avec Dmitry Loschinin, vice-président directeur de DXC Technology et président et directeur général de Luxoft, M. Park a dévoilé la nouvelle coentreprise de LG et de DXC Luxoft, nommée Alluto, qui réinventera l'expérience dans un véhicule, en tirant parti de la plateforme webOS Auto de LG, pour connecter de façon fluide la voiture à la maison et au bureau. Pour illustrer le potentiel de la plateforme webOS, M. Park a également présenté un nouveau concept de cabine intelligente qui offrira des expériences interactives immersives aux passagers, ainsi que la possibilité d'un écosystème de mobilité infonuagique adapté à diverses applications commerciales et publiques, notamment la gestion intelligente des parcs automobiles dans les villes intelligentes de demain.

« Nous revenons sur l'importance de la collaboration entre les industries, puisque la création et l'expansion de ce type d'écosystème sont nécessairement le fruit d'un effort multidisciplinaire », a insisté M. Park. « Le travail d'équipe, la collaboration et les partenariats sont au cœur de l'innovation pour une vie meilleure à l'ère de la transformation numérique. »

La présentation LG Future Talk et toutes les dernières innovations de LG sont présentées dans le kiosque d'exposition virtuel de la société au CES 2021.

