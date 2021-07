LG accélère sa transformation numérique avec l'ouverture d'un nouveau centre d'appels basé dans le nuage

Une solution de service client efficace et réactive basée dans le nuage alimentée par Amazon Connect et Genesys Cloud.

SÉOUL, South Korea, le 8 juill. 2021 /CNW/ - LG Electronics (LG) a annoncé l'ouverture de son nouveau centre d'appels en nuage aux États-Unis, accélérant la transformation numérique rapide de l'entreprise tout en améliorant encore davantage la qualité et l'efficacité de son service à la clientèle. Après l'Amérique du Nord, LG prévoit d'ouvrir des centres d'appel en nuage cette année dans une douzaine d'autres pays, dont l'Australie, le Brésil, le Canada, la France, l'Italie et le Vietnam, ainsi que dans son marché d'origine, la Corée du Sud, en début 2022.

La mise en œuvre du système basé dans le nuage permettra d'améliorer l'expérience du client et d'obtenir des résultats supérieurs. Le système permet aux représentants du service à la clientèle de LG de travailler de façon collaborative et efficace à partir de différents endroits, éliminant ainsi le besoin de se trouver dans le même espace physique et réduisant les probabilités d'une situation de quarantaine. De plus, grâce à la nouvelle fonction de transcription automatique de la parole (TAP) qui convertit rapidement et précisément les appels vocaux en texte écrit, les représentants du service à la clientèle peuvent aisément et promptement rechercher les difficultés et les questions récurrentes et y répondre.

En cas d'un arriéré dû à un volume d'appels élevé, le centre d'appels en nuage suggère une autre option plus rapide, comme le clavardage avec un robot conversationnel sur le site du service à la clientèle de LG ou sur une autre plateforme de médias sociaux. Une estimation précise du temps d'attente sera disponible dans un avenir proche. Le système est alimenté par Amazon Connect ou Genesys Cloud.

« Le nouveau centre d'appels en nuage de LG améliore et affine activement notre prestation de services et nous aide à garantir les meilleurs résultats possible pour nos clients », a déclaré Yoo Kyu-Moon, directeur général du centre de gestion du service à la clientèle de LG Electronics. « Avec plus d'options utiles parmi lesquelles choisir, les clients de LG peuvent recevoir le soutien dont ils ont besoin de la manière dont ils le préfèrent », a-t-il ajouté.

À propos de LG Electronics inc.

LG Electronics est une société innovatrice dans le domaine de la technologie et des biens de consommation. Elle est présente dans la quasi-totalité des pays du monde et emploie une main-d'œuvre internationale de plus de 75 000 personnes. Les cinq entreprises de LG - Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle component Solutions et Business Solutions - ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires mondial de plus de 56 milliards de dollars américains en 2020. LG est l'un des principaux fabricants de produits de consommation et commerciaux, y compris de téléviseurs, d'appareils ménagers, de solutions d'air, d'appareils mobiles, d'écrans, de robots de service et de composants automobiles. Sa marque haut de gamme SIGNATURE et sa marque intelligente ThinQ sont des noms connus dans le monde entier. Consultez le site www.LGnewsroom.com pour connaître les dernières nouveautés.

