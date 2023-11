LG A REÇU UN GRAND NOMBRE DE PRIX DE L'INNOVATION CES 2024

Des téléviseurs OLED au contenu webOS, LG remporte le plus grand nombre de prix de son histoire, soit 33, dont deux prix Best of Innovation.

TORONTO, le 17 nov. 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) a été reconnue pour l'excellence technologique et conceptuelle de ses dernières solutions de style de vie, remportant plus de 30 prix de l'innovation du CESMD 2024 dans les catégories Électroménagers, Divertissement pour la maison et Commerce interentreprises, y compris deux prix convoités Best of Innovation pour les téléviseurs OLED de LG.

Décerné chaque année par la Consumer Technology Association (CTA), l'organisation à l'origine du salon CES, le plus grand salon annuel de l'électronique grand public au monde, le prix de l'innovation du CES récompense les produits et les services de consommation innovants dans une multitude de catégories d'appareils et de technologies.

Sur les 33 prix de l'innovation du CES que LG recevra au CES 2024, 15 ont été décernés pour des téléviseurs de LG, dont 12 pour des téléviseurs OLED de LG. Cela fait donc 12 ans de suite que les téléviseurs autoéclairés de l'entreprise ont reçu les honneurs du prix de l'innovation du CES. En tant que chef de file de l'innovation en matière d'écrans OLED, LG a perfectionné ses téléviseurs haut de gamme année après année. Aujourd'hui, LG propose la plus large gamme de téléviseurs OLED, offrant des tailles d'écran qui varient de 42 à 97 pouces, ainsi que des formats de téléviseurs OLED uniques et novateurs. Partout au monde, les consommateurs adorent les téléviseurs OLED de LG pour leur qualité d'image exceptionnelle qui offre des couleurs vives et précises, des niveaux de noir parfaits et un contraste infini.

Les barres de son LG, les haut-parleurs portables XBOOM de LG et les applications webOS pour téléviseur Smart de LG figurent parmi les innovations de divertissement pour la maison de LG également récompensées. Les produits électroménagers de LG récompensés cette année comprennent les laveuses et sécheuses SIGNATURE de LG. Les produits de solutions professionnelles de LG récompensés cette année comprennent les moniteurs de jeu UltraGearMC de LG, un moniteur intelligent de LG, les ordinateurs portables LG gram et le ServeBot CLOi de LG.

La liste complète et les détails des produits de LG récompensés par le prix de l'innovation du CES 2024 seront annoncés au CES 2024, le 7 janvier.

