QUÉBEC, le 4 juin 2024 /CNW/ - Levio, leader nord-américain en transformation numérique, est heureuse d'annoncer qu'elle est officiellement signataire du Code canadien de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés. Par ce fait, Levio renforce son rôle de pionnière et son engagement concret envers une IA responsable et éthique.

Levio signataire du Code de conduite volontaire sur l'IA. (Groupe CNW/Levio)

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a salué cette initiative : « L'intelligence artificielle est l'une des plus grandes transformations technologiques de notre époque, et notre gouvernement est déterminé à fournir aux Canadiens et aux entreprises canadiennes les outils et le financement dont ils ont besoin pour prospérer en cette ère numérique. Le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés, jumelé à notre récent ensemble de mesures de 2,4 milliards de dollars du budget 2024, permettra aux leaders canadiens, comme Levio, d'adopter des mesures responsables qui contribueront à renforcer la sécurité et la confiance à mesure que la technologie se développera à l'avenir. »

François Dion, président et fondateur de Levio, a ajouté : « En tant que signataire du Code de conduite, Levio est fière d'annoncer son engagement à développer et gérer l'intelligence artificielle de manière responsable, en plaçant l'éthique au cœur de nos décisions. Nous sommes pleinement conscients de l'impact potentiel de l'IA sur la société et nous nous engageons à mettre en œuvre des pratiques qui favorisent la transparence, la justice et le respect de la vie privée. Cet engagement reflète notre professionnalisme et notre dévouement continu envers l'innovation en IA, une expertise dont nos clients bénéficieront directement. »

Elaine Marin, co-lead de la ligne d'affaires Intelligence artificielle chez Levio, a précisé : « Levio est honorée de s'identifier en tant que signataire du code d'éthique, ce qui nous permet d'accompagner nos clients dans le développement responsable de l'IA générative. Cela signifie que, dans le développement de solutions d'IA générative, Levio s'engage à utiliser une approche et des outils qui réduisent les biais des modèles génératifs, évitant ainsi des conséquences potentiellement néfastes pour certains groupes et nos clients. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que nos IA génératives ne soient pas sujettes à des déviations imprévues. Également, par ce geste, Levio s'engage à maintenir les compétences de ses conseillers à la fine pointe des avancés en IA générative et à participer aux travaux des autorités entourant le développement de l'IA responsable. »

La signature de ce Code de conduite s'inscrit dans une démarche sérieuse et bien ancrée de l'organisation de respecter les règles les plus rigoureuses en matière d'intelligence artificielle. À cet effet, Levio s'est déjà engagée sur le plan municipal en signant la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle.

Levio est convaincue que la technologie doit être utilisée de manière responsable et éthique, et est déterminée à promouvoir une utilisation de l'IA qui soit bénéfique pour tous.

À propos du Code de conduite volontaire

Pour en savoir plus sur le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés, visitez le site web officiel (https://ised-isde.canada.ca/site/isde/fr/code-conduite-volontaire-visant-developpement-gestion-responsables-systemes-dia-generative-avances#wb-auto-4).

A propos de Levio

Levio est une firme de services-conseils couvrant tous les aspects de la transformation numérique, des stratégies d'affaires aux technologies de l'information (TI), en passant par la gestion organisationnelle. Depuis sa création en 2014, Levio démontre une croissance fulgurante, et elle a figuré en 2021 au palmarès America's Fastest-Growing Companies en raison de sa croissance durable. Qui plus est, pour une deuxième année consécutive, Glassdoor a classé Levio parmi les 25 meilleurs employeurs au Canada en 2023.

L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement de ses clients institutionnels et commerciaux lors de la mise en œuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d'envergure. Depuis 10 ans, Levio a bâti sa réputation sur une équipe de conseiller.ères hors pair qui fournit des solutions d'envergure tirant avantage des nouvelles technologies pour aider ses clients à gagner en efficacité et en rentabilité. Levio compte maintenant près de 2 000 conseiller.ères au Canada, aux États-Unis, au Maroc, en Inde et en France.

Pour en savoir plus sur Levio : www.levio.ca

