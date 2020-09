Levio se positionne comme leader en acquérant deux entreprises

Des transactions notoires dans le domaine des technologies de l'information

MONTRÉAL, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Levio poursuit sa croissance fulgurante de la dernière année en faisant l'acquisition de deux entreprises : Logimethods et ERP Connex. Ces transactions, en plus d'élargir les compétences de la firme de services-conseils dans le domaine des technologies de l'information, portent à plus de 900 le nombre conseillers en son sein.

Consolider et affirmer son rôle incontournable dans les TI

L'ajout de ces nouvelles compétences au sein de Levio permettra de propulser ce leader en transformation numérique vers de nouveaux marchés.

Par ces deux acquisitions, Levio vient consolider et affirmer son rôle incontournable dans les TI. La firme québécoise se positionne désormais comme un acteur de premier plan dans le domaine des technologies de l'information au Québec et au Canada.

Être un moteur économique au temps de la COVID-19

Alors que de nombreuses entreprises vivent des défis multiples en lien avec la pandémie, Levio fait le pari d'un plan d'évolution et de positionnement parmi les plus grandes firmes de technologies de l'information au Québec. La demande toujours croissante dans ce domaine est à l'origine de la création de plus de 400 nouveaux postes de conseillers, lesquels devront être pourvus dans les prochains mois, pour répondre aux besoins du marché. Ceux-ci s'ajoutent aux 900 conseillers actuellement chez Levio.

Plus que jamais, Levio s'impose en tant que leader dans un marché extrêmement concurrentiel. En plus des régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l'Estrie, elle se développe également dans la région de Montréal où elle emploie déjà plus de 300 personnes. Un bureau a également été ouvert en 2017 à Toronto, et l'an dernier, à Phoenix en Arizona et à Rabat au Maroc.

L'entreprise qui ne cesse d'agrandir ses équipes a d'ailleurs lancé au début de 2020 une vaste campagne de recrutement et offre à ses employés des conditions de travail adaptées au marché et un environnement professionnel enrichissant, taillé sur mesure à leurs besoins.

Levio en nomination aux Mercuriades

Signe que Levio est reconnu comme un employeur de premier choix la firme de TI figure parmi les entreprises en nomination des Mercuriades dans la catégorie « Employeur de l'année Manuvie ». Levio, qui a bâti ses fondations et construit son identité sur des valeurs humaines est d'ailleurs très fière de cette nomination.

Cette firme québécoise dont la force repose sur son modèle d'affaires atypique, sa culture axée sur l'apport humain et son souci d'innovation figure parmi les entreprises en TI les plus prometteuses actuellement au Québec.

Citations

« L'arrivée de Logimethods et d'ERP Connex dans la grande famille Levio nous permet de consolider nos acquis en transformation numérique au Québec. L'ajout de ces nouvelles compétences au sein de Levio, jumelée à l'arrivée l'été dernier de M. Jean Royer et de M. Benoit Boivin comme associés-dirigeants, permettra de nous propulser vers de nouveaux marchés.

Ces deux organisations constituent un potentiel unique de développement, avec des conseillers dans des domaines nichés d'expertise, qui viennent bonifier l'offre de services déjà considérable de Levio. De nouveaux clients prestigieux s'ajoutent maintenant aux nôtres, et cette diversification permet une meilleure adéquation entre les besoins des clients et l'épanouissement de nos conseillers dans leur carrière. »

-François Dion, directeur général, Levio

« Nous voyons dans cette décision l'opportunité de nous joindre à une entreprise connaissant une croissance exceptionnelle et de donner à nos gens la possibilité de mettre encore davantage en valeur leur expertise de pointe tout en s'ouvrant à de nouvelles opportunités de carrière. Depuis plusieurs années, Logimethods fait une différence pour ses clients, accompagnant les organisations dans leur transformation numérique. En tant que joueur de premier plan dans notre créneau d'expertise, nous avons su créer une équipe exceptionnelle et une clientèle fidèle. C'est pourquoi, dans une perspective de croissance et de diversification, nous avons décidé de saisir une opportunité unique, en nous joignant à une organisation dynamique et au diapason avec nos valeurs. »

-Yvon Bérubé, président, Logimethods

« Nous sommes très heureux de faire partie de Levio. Nous avons identifié, dès nos premières discussions, un grand potentiel de synergie. Nos clients auront accès à l'offre de solutions globales de Levio tant du côté Affaires que Technologie, pour leurs projets de transformation numérique, tout en pouvant continuer de compter sur les services spécialisés de ERP Connex. De notre côté, nous apportons une offre de services additionnelle à Levio entourant l'implantation, le support et l'évolution de progiciels de gestion intégrés (ERP). Cette offre permettra à Levio d'accentuer son offre globale en transformation numérique. »

-Vincent Bonneau, vice-président exécutif, ERP Connex

À propos de Levio

Levio est une firme de services-conseils dans le domaine des technologies de l'information et de la gestion des organisations. L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement de ses clients lors de la mise en œuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d'envergure. Depuis maintenant 6 ans, Levio a bâti sa réputation sur une équipe de conseillers hors pair qui livre des solutions d'envergure tirant avantage des nouvelles technologies pour aider ses clients à gagner en efficacité et en rentabilité. Levio compte maintenant plus de 900 conseillers, dans ses bureaux de Québec, Montréal, Sherbrooke, Toronto, Chicago, Phoenix et Rabat. Pour en savoir plus, visitez le site Internet levio.ca.

Facebook @levioconseils; Instagram @Levio_conseils; LinkedIn @levio

SOURCE Levio

Renseignements: Mélissa Bradette, TACT, Cellulaire : 418-540-0324, [email protected]; Source : Jacinthe Bellerive, Responsable des communications, Levio, Bureau : 418-914-3623, Cellulaire : 418-951-3039, [email protected]

Liens connexes

www.levio.ca