QUÉBEC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Levio est une firme d'experts-conseils en affaires et technologie, née à Québec il y a 10 ans. Elle est aujourd'hui un leader en transformation numérique ayant près de 2000 conseillères et conseillers, dans 12 bureaux, sur quatre continents.

Entrepreneur et visionnaire, François Dion crée Levio, en s'entourant d'une poignée d'experts, afin de contrer la lourdeur et le cadre rigide qui freinent trop souvent le développement des organisations. Levio, tiré du latin, signifie « rendre plus léger », une philosophie qui est demeurée au cœur de l'entreprise.

En seulement dix ans, Levio a connu une croissance fulgurante, se développant de manière organique mais aussi par l'intermédiaire de 11 acquisitions stratégiques. C'est ainsi que Levio s'est hissée aux palmarès Canada's Top Growing Companies 2022 et 2023, et America's Fastest-Growing Companies 2021. Cette croissance soutenue est alimentée par une stratégie de diversification, de fusion et acquisition, et de partenariats solides. L'arrivée en 2024 de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) à titre de partenaire financier renforce la position de Levio sur le marché et soutient sa stratégie de croissance par l'acquisition.

Avec plus de 300 clients à travers le monde, Levio s'appuie sur son expertise en intelligence artificielle, science des données, analytique d'affaires, infonuagique et cybersécurité pour aider ses clients à naviguer dans le paysage numérique complexe d'aujourd'hui. Le manque de main-d'œuvre et les processus administratifs laborieux entravent le niveau de service et la profitabilité des organisations. Notre offre en intelligence artificielle devient donc un élément fondamental pour aider les organisations à tirer pleinement parti de leurs investissements, principalement dans la transition vers l'infonuagique. En s'impliquant dès le début des projets, sur le plan stratégique, l'objectif des équipes de Levio est de maximiser la croissance et la rentabilité de ses clients grâce à son expertise et son savoir-faire.

La réputation enviable de Levio sur le marché découle de son engagement à fournir des solutions innovantes et efficaces, allant de la transformation numérique des organisations aux robots autonomes dans l'espace, illustrant ainsi son soutien inébranlable pour accompagner ses clients de la stratégie à l'exécution, de la vision à la création de valeur.

C'est avec une culture forte basée sur l'humain et la performance que les experts chez Levio s'enracinent et se développent au quotidien. « Depuis nos débuts, nous avons toujours favorisé une culture d'intrapreneuriat pour attirer les meilleurs conseillères et conseillers, leur permettre de progresser grâce à notre plateforme de développement de carrière. Notre modèle de fonctionnement mise sur l'autonomie et la responsabilisation au sein d'une structure hiérarchique aplanie, pour faciliter la collaboration. » indique François Dion, président et fondateur.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons accompli au cours des dix dernières années », a ajouté M. Dion. « Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons de grands projets pour l'avenir, notamment avec l'arrivée de la CDPQ comme partenaire financier, et nous sommes impatients de voir ce que la prochaine décennie nous réserve ».

En célébrant son dixième anniversaire, Levio regarde vers l'avenir avec enthousiasme et détermination, prête à continuer à alléger la charge des organisations et à conduire l'innovation dans le monde numérique.

A propos de Levio

Levio est une firme de services-conseils couvrant tous les aspects de la transformation numérique, des stratégies d'affaires aux technologies de l'information (TI), en passant par la gestion organisationnelle. Depuis sa création en 2014, Levio démontre une croissance fulgurante, et elle a figuré en 2021 au palmarès America's Fastest-Growing Companies en raison de sa croissance durable. Qui plus est, pour une deuxième année consécutive, Glassdoor a classé Levio parmi les 25 meilleurs employeurs au Canada en 2023.

L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement de ses clients institutionnels et commerciaux lors de la mise en œuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d'envergure. Depuis près de 10 ans, Levio a bâti sa réputation sur une équipe de conseiller.ères hors pair qui fournit des solutions d'envergure tirant avantage des nouvelles technologies pour aider ses clients à gagner en efficacité et en rentabilité. Levio compte maintenant près de 2 000 conseiller.ères dans 12 bureaux situés au Canada, aux États-Unis, au Maroc, en Inde et en France.

Pour en savoir plus sur Levio : https://levio.ca/levio-10-ans/

