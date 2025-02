Levée temporaire des tarifs douaniers : l'industrie minière accueille favorablement la mesure, mais reste prudente

QUÉBEC, le 4 févr. 2025 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) accueille favorablement la suspension temporaire des tarifs douaniers de 25 % pour un mois, mais appelle à une vigilance continue. En effet, la menace de l'application de ce tarif de 25 % sur les produits canadiens, y compris ceux issus du secteur minier (à l'exception des minéraux critiques soumis à un tarif réduit de 10 %), demeure présente et bien réelle.

« L'industrie minière du Québec accueille favorablement cette suspension et est satisfaite de voir qu'il y a une ouverture à la discussion autour des tarifs douaniers. Toutefois, la prudence reste de mise puisque cette levée est, rappelons-le, temporaire. Notre industrie continuera de collaborer avec les gouvernements et les acteurs socioéconomiques pour anticiper toute éventualité et être prête, dans 30 jours, à réagir rapidement si ces tarifs sont réinstaurés », déclare Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'AMQ.

Ainsi, malgré la levée temporaire des tarifs douaniers, l'AMQ poursuivra ses échanges avec ses membres et continuera d'analyser les effets directs et indirects de ces mesures tarifaires sur le secteur minier. Cela permettra de dégager des pistes de solutions et des stratégies pour maintenir la compétitivité de nos entreprises dans le cas où l'administration Trump déciderait de rétablir ces tarifs. Nous continuerons également nos discussions avec les gouvernements afin d'être le porte-voix de l'industrie minière quant aux enjeux reliés aux tarifs américains, mais également afin de minimiser les impacts de contre-mesures qui pourraient être imposées par le Canada.

« Le décret signé par le président américain le 1er février dernier confirme l'importance que jouent les minéraux critiques et stratégiques pour l'économie nord-américaine. En effet, les minéraux critiques sont considérés par le décret comme une ressource énergétique et à ce titre, sont assujettis à un tarif réduit à 10 %, tout comme l'énergie. Par ailleurs, bien que les États-Unis et le Canada partagent une relation commerciale historique, nous devons reconnaître que cette relation n'est pas un acquis. Si cet épisode conflictuel nous enseigne quelque chose, c'est l'importance de soutenir nos sociétés minières et d'être agiles afin de faire face à des changements économiques et commerciaux importants », ajoute Mme Toussaint.

Rappelons aussi qu'au-delà de l'extraction minérale, l'industrie soutient également un vaste écosystème d'affaires avec 3 847 fournisseurs implantés au Québec, dont une majorité de PME. L'ensemble du secteur minier génère plus de 15 500 emplois directs et contribue, de manière directe, indirecte et induite, à plus de 51 000 emplois à travers le Québec. En 2022, l'industrie a contribué à plus de 12 milliards de dollars au produit intérieur brut.

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de l'industrie minière qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

