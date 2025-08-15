Levée de l'avis d'interdiction d'arrosage pour les villes de Longueuil et de Boucherville

Avis d'ébullition toujours en vigueur dans la portion touchée de l'arrondissement du Vieux-Longueuil et sur l'ensemble du territoire de Boucherville

LONGUEUIL, QC , le 15 août 2025 /CNW/ - La Ville de Longueuil lève l'avis d'interdiction d'arrosage pour l'ensemble des villes de Longueuil et de Boucherville.

Il n'est plus nécessaire pour la population de réduire au minimum la consommation d'eau potable. La Ville remercie la population pour sa contribution à l'effort collectif des dernières 24 heures. Cette mobilisation a été essentielle dans cette situation exceptionnelle. Les équipes, qui surveillent le réseau de façon continue, confirment que la consommation d'eau a été significativement réduite.

Avis d'ébullition en cours

L'avis d'ébullition est toujours en cours, dans la portion touchée de l'arrondissement du Vieux-Longueuil et sur l'ensemble du territoire de Boucherville. Il est recommandé de faire bouillir l'eau pendant au moins une minute avant de la consommer, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Pour connaître les secteurs visés, consultez la carte interactive.

Que devez-vous faire lors d'un avis d'ébullition?

Vous devez utiliser de l'eau du robinet qui a préalablement bouilli à gros bouillons pendant une minute, ou de l'eau embouteillée, pour tous les usages suivants, et ce, jusqu'à la diffusion d'un avis contraire :

Boire et préparer des breuvages;

Préparer les biberons et les aliments pour bébés;

Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);

Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);

Fabriquer des glaçons;

Se brosser les dents et se rincer la bouche;

Abreuver les animaux de compagnie.

Écoles, entreprises, commerces et institutions desservis

Avisez votre clientèle que l'eau est impropre à la consommation.

Fermez les fontaines d'eau et affichez des avis près des autres robinets où de l'eau reste disponible.

La Ville fera des mises à jour régulières de la situation sur la page web dédiée ainsi que sa page Facebook.

Inscrivez-vous aux alertes du système automatisé de la Ville

La Ville de Longueuil rappelle à ses citoyennes et citoyens qu'ils peuvent s'inscrire aux messages d'alerte automatisés dès maintenant au https://longueuil.quebec/fr/alerte. Il est recommandé de s'inscrire à plus d'un moyen de diffusion afin d'être rejoint le plus rapidement possible.

