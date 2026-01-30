Grève des employés cols bleus le 4 février - La Ville de Montréal annonce le maintien des services essentiels à la population

MONTRÉAL, le 30 janv. 2026 /CNW/ - En prévision de la grève des employés cols bleus de la Ville de Montréal qui aura lieu le 4 février 2026, l'administration municipale annonce le maintien des activités et des services essentiels à la population lors de cette journée.

Ainsi, en lien avec la santé et la sécurité de la population, les activités et services suivants, considérés comme essentiels, seront maintenus par la Ville et le personnel cols bleus attitrés aux services essentiels le 4 février prochain, notamment:

Opérations liées au déneigement (déblaiement et de chargement de la neige, épandage d'abrasifs et de fondants)

Nettoyage des rues

Réparation de la chaussée (trous et affaissements majeurs)

Tournée préventive des arénas municipaux

Nettoyage des places publiques afin d'assurer une cohabitation sécuritaire

Réparation de la signalisation et des feux de circulation endommagés à la suite d'un accident notamment

Opérations liées aux aqueducs et aux égouts

Opérations liées à la production d'eau potable et traitement des eaux usées

Entretien des collections vivantes (animales, végétales et entomologiques).

Compte tenu des impacts que la grève des cols bleus pourrait avoir sur certaines opérations de la Ville, Montréal demande la compréhension de la population, qui pourrait voir une modification dans ses services offerts pour la journée du 4 février.

Renouvellement de la convention collective

La Ville de Montréal ne ménage aucun effort pour parvenir à une entente négociée le plus rapidement possible avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), visant le renouvellement de la convention collective des quelques 5500 employés cols bleus. La Ville collabore pleinement afin d'arriver à une entente dans le meilleur intérêt des parties et qui respecte également la capacité financière de la Ville et des contribuables montréalais.

Les négociations entre la Ville et le syndicat ont débuté le 13 février 2025. À ce jour, les parties ont tenu 30 séances de négociations, dont 11 séances de médiation. La Ville a confiance au processus de médiation et est résolument engagé dans celui-ci.

Malgré la grève du 4 février, l'administration réitère son intention de trouver un terrain d'entente commun avec le syndicat et lance un appel à celui-ci afin que les parties puissent travailler ensemble et collaborer pour trouver une solution au renouvellement de la convention collective.

Par ailleurs, avant de se déplacer vers une installation municipale le 4 février prochain, la Ville invite les citoyennes et citoyens à vérifier si l'installation municipale est ouverte. Pour toute question, il est possible vérifier les informations disponibles sur le site web de la Ville de Montréal à l'adresse montreal.ca, ou encore de communiquer avec le 311.

Rappelons que la Ville de Montréal est en négociations avec six groupes d'employés pour le renouvellement de leur convention collective.

Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]