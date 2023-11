Ce mouvement de solidarité envers la petite enfance au Québec vient lancer en grande pompe les festivités de la Grande semaine des tout-petits

MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - En cette Journée mondiale de l'enfance, plus de 400 villes et municipalités à travers le Québec participent simultanément à une levée de drapeaux symbolique, affichant fièrement le drapeau de la Grande semaine des tout-petits (GSTP) au mât de leur hôtel de ville dans la foulée de ce grand mouvement provincial. Pour marquer cet événement qui est appelé à devenir une tradition, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, a participé à cette levée de drapeau à Varennes en compagnie, notamment, du maire de la ville de Varennes et président de l'Union des municipalités, Martin Damphousse, de la mairesse de Brossard et présidente d'Espace MUNI, Doreen Assaad, de représentants d'organismes dédiés à la petite enfance, sans oublier les tout-petits et leurs éducatrices du Centre de la Petite Enfance Matin Soleil.

Levée de drapeaux dans plus de 400 villes du Québec pour la Journée mondiale de l’enfance et première journée de la Grande semaine des tout-petits.Lancement officiel à Varennes avec : (de gauche à droite) Martin Damphousse, maire de la Ville de Varennes et président de l’Union des municipalités du Québec, Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance, Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères, Doreen Assaad, présidente d’Espace MUNI et mairesse de la Ville de Brossard, Katrin Nakashima, représentante d’UNICEF Canada, Tout-petits du Centre de la petite enfance Matin Soleil (Groupe CNW/Collectif petite enfance)

« On ne pouvait espérer un moment plus propice pour instaurer cette levée de drapeau symbolique alors que la première journée de notre Grande semaine des tout-petits coïncide avec la Journée mondiale de l'enfance! Cette nouvelle initiative a suscité un très fort engouement aux quatre coins de la province et nous sommes ravis de voir cet immense élan de solidarité à l'égard de nos tout-petits. C'est d'ailleurs là l'objectif de la GSTP : ouvrir le dialogue sur les enjeux qui touchent directement les tout-petits, sensibiliser, amorcer des réflexions et identifier des pistes de solutions, collectivement, pour renforcer l'importance des droits des enfants comme moyen de prévention et de réduction des inégalités sociales. »

Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance

« Le Québec se mobilise aujourd'hui pour célébrer nos tout-petits. C'est essentiel de prendre le temps de réfléchir, ensemble, comment nous pouvons en faire plus pour ce que nous avons de plus précieux, nos enfants. La Journée mondiale de l'enfance nous rappelle également que le Québec est un précurseur dans le monde de la petite-enfance. Merci au Collectif pour votre initiative et Bonne Grande semaine des tout-petits à tous! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères

« Le développement des tout-petits dans notre communauté est un engagement que nous prenons à cœur. Je salue chaleureusement les éducatrices des services de garde et les bénévoles qui contribuent de façon inestimable au bien-être de nos enfants. Je suis également très fier que Varennes se distingue par ses infrastructures de qualité et ses programmes d'activités conçus pour aider et accompagner les familles dans l'épanouissement de leurs tout-petits. »

Martin Damphousse, maire de la ville de Varennes et président de l'Union des municipalités du Québec

« Chez Espace MUNI, nous sommes fiers de gérer et de faire évoluer le programme de reconnaissance Municipalité amie des enfants de l'UNICEF sur l'ensemble du territoire québécois depuis maintenant presque quinze ans! Une MAE, c'est une collectivité qui rend son milieu de vie toujours plus accueillant et accessible aux enfants, qui encourage leur participation au sein de la communauté et qui s'assure qu'ils sont informés, consultés, écoutés et respectés dans les décisions et les projets qui les concernent. »

Doreen Assaad, présidente d'Espace MUNI et mairesse de Brossard

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 24 partenaires et alliés experts qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Le Collectif se positionne comme porte-voix des tout-petits du Québec pour faciliter la mise en place de conditions de succès afin d'assurer leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

Au Québec, les inégalités sociales ont des impacts tangibles et multiples sur la société et la petite enfance ne fait pas exception. Selon les dernières données disponibles, on estime qu'un peu plus d'un enfant sur quatre, parfois même un enfant sur trois, commence la maternelle avec des vulnérabilités dans au moins un domaine de son développement. Ces chiffres sont encore plus préoccupants dans certains contextes et confirment qu'il est urgent d'agir. Parce qu'ils sont les adultes de demain, il importe d'offrir à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie et des chances égales de s'épanouir, en considérant l'unicité de chacun et la diversité des réalités vécues.

