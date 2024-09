MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - À l'occasion du mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant, Leucan , la Fondation Charles-Bruneau et la Fondation québécoise du cancer annoncent un partenariat pour la création d'un nouveau programme d'aide financière dédié à soutenir les jeunes vivants avec les séquelles causées par le cancer et ses traitements. Financée par les trois organismes, cette addition permettra de prolonger la conservation de cellules reproductrices de cinq années supplémentaires, en payant les frais annuels d'entreposage. Il est à savoir que les traitements contre le cancer pédiatrique occasionnent chez 2/3 des patients, des séquelles importantes, l'une d'entre elles pouvant être l'infertilité.

Depuis le 15 novembre 2021, le programme québécois de procréation assistée (PQPA) assure les services d'entreposage des tissus ovariens, des ovules, du sperme ou des embryons, dans le cadre de la préservation de la fertilité pour des raisons chirurgicales ou gonadotoxiques pendant 5 ans ou jusqu'à l'âge de 25 ans. Par la suite, des frais annuels d'entreposage seront exigibles.

Dorénavant, les frais supplémentaires pour la conservation des échantillons seront assumés grâce à ce nouveau partenariat, permettant l'entreposage jusqu'à l'âge de 30 ans au lieu de 25 ans. L'objectif est d'offrir plus de temps à ces jeunes atteints de cancer pour prendre des décisions majeures qui impactent leur futur et ainsi leur permettre de reprendre le contrôle de leur vie adulte sans leur imposer un choix trop hâtif. Tout ceci en les dégageant d'une charge financière à cette étape de leur vie.

S'ajuster aux nouvelles réalités pour mieux soutenir

En moyenne au Québec, une femme aura son premier enfant à l'âge de 31 ans et à l'âge de 34 ans chez l'homme. Leucan, la Fondation Charles-Bruneau et la Fondation québécoise du cancer jugeaient important de s'ajuster aux besoins actuels de ces jeunes et d'ainsi prolonger la durée d'entreposage des cellules reproductrices.

Ces jeunes vivent déjà dans un tourbillon constant d'inquiétudes et le cancer en ajoute davantage avec des questionnements sur leur fertilité à un âge inhabituel pour ce type de réflexion. Sachant aussi que ces mesures de prélèvement doivent être faites avec leur équipe de soins avant même que les traitements du cancer débutent, le programme payé par les 3 organismes devient d'une grande importance dans leur parcours et permettra de diminuer un peu leur charge mentale.

« Les mots « prélèvement d'ovules » semblaient si simples au départ, mais l'épreuve était bien plus grande que ce que je pouvais imaginer. Les injections et les hormones, un mélange très douloureux. Malgré la douleur, je me disais que ça valait la peine. Si un jour je veux des enfants, au moins, j'ai l'option. Et avec ce programme, j'ai maintenant le temps. », mentionne Florence, 17 ans, atteinte d'un Lymphome de Hodgkin.

Un partenariat naturel entre trois organismes québécois

Étant trois joueurs importants en oncologie pédiatrique, ce partenariat démontre l'importance du leadership québécois dans la lutte contre les séquelles du cancer chez l'enfant. Soutenir les survivants du cancer vivants avec des séquelles occasionnées par le cancer, améliorer leur qualité de vie, adoucir leur quotidien et les réconforter sont au cœur des missions respectives des trois organismes de ce projet.

« Ce projet est essentiel pour mieux répondre aux besoins des familles dont l'enfant est atteint de cancer. Pour nos trois organismes, se regrouper était évident afin de mieux répondre et s'adapter à la réalité évolutive de ces jeunes. Ce nouveau programme s'inscrit dans nos missions respectives et démontre d'autant plus, qu'ensemble, nous sommes beaucoup plus forts, nous agissons plus rapidement et nous pouvons offrir plus. »

Juli Meilleur , Directrice générale, Leucan

, Directrice générale, Leucan Rébecca Dumont, Directrice générale, Fondation Charles-Bruneau

Marco Décelles, Directeur général, Fondation québécoise du cancer

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan . Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

Depuis ses débuts en 1990, la Fondation Charles-Bruneau a pour mission de procurer à tous les enfants atteints de cancer de meilleures chances de guérison. À la suite d'investissements de plus de 44 M$, des Unités Charles-Bruneau spécialisées ont pu être mises sur pied au sein des quatre centres hospitaliers universitaires qui accueillent les enfants atteints de cancer au Québec, soit au CHU Sainte-Justine, à l'Hôpital de Montréal pour enfants, au CIUSSS de l'Estrie-CHUS et au CHU de Québec-Université Laval. Avec les engagements annoncés en 2021, les sommes octroyées en recherche totaliseront 55 M$ depuis sa création, faisant de la Fondation Charles-Bruneau le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 45 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. La Fondation offre ainsi des thérapies complémentaires -- bien-être physique et soutien psychologique -- à travers ses Centres régionaux de Montréal , Québec , Sherbrooke , Gatineau , Trois-Rivières et Lévis , en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. De plus, elle offre des programmes d'aide financière et juridique aux personnes atteintes en situation de précarité. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par un cancer via son Programme à Félix . Enfin, par ses Services Info-cancer , la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

