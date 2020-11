OTTAWA, ON, le 25 nov. 2020 /CNW/ - La nouvelle selon laquelle des vaccins efficaces contre la COVID-19 sont en préparation nous fait tous espérer qu'il y aura un certain retour à la normale en 2021. C'est notre lumière au bout du tunnel.

Cependant, nous devons être réalistes et savoir ce qu'il faut faire pour y arriver. Il y a d'immenses obstacles à surmonter. Nous devons nous concentrer sur la tâche à accomplir -- maîtriser la situation, soutenir les personnes les plus vulnérables et unir nos forces comme jamais auparavant.

Alors que j'écris ces lignes au Canada atlantique où la bulle régionale qui était si efficace a éclaté, les cas de COVID-19 augmentent partout au pays. C'est une crise nationale. Et partout au Canada, les médecins et les travailleurs de la santé œuvrent sans relâche pour soigner les patients et faire fonctionner notre système de santé.

Il est évident que tous les ordres de gouvernement doivent faire preuve d'une plus grande collaboration et d'un plus grand leadership par tous les paliers gouvernementaux.

J'ai rencontré aujourd'hui la ministre fédérale de la Santé, lPatty Hajdu, afin de discuter de la façon dont le Canada traite l'augmentation du nombre de cas, soulignant la nécessité de mesures de confinement plus énergiques pour protéger notre système de santé -- et sauver d'innombrables vies.

En tant que pays, nous payons déjà un prix trop élevé pendant cette pandémie. Nous devons toutefois nous fier à ce qui est efficace pour atteindre le fil d'arrivée. Nous recommandons trois domaines d'intérêt :

Maîtriser la situation : Il est temps de prendre des mesures plus sévères et plus soutenues pour mettre fin à la transmission de COVID-19 et cibler les communautés où les cas augmentent. Quand le nombre de cas sera maîtrisé, nous pourrons assouplir les restrictions, en concomitance avec les tests de dépistage, la recherche et l'isolement. De nombreuses personnes souffrent de la « fatigue de la pandémie », mais nous devons trouver des façons de convaincre les gens et les gouvernements de rester vigilants et de respecter les recommandations de santé publique.



Soutenir les personnes vulnérables : Au printemps dernier, nous avons durement appris comment la COVID-19 peut dévaster nos populations les plus vulnérables. Il faut que toute la population canadienne ait accès à des systèmes de soutien social essentiels pour respecter les consignes de distanciation sanitaire et d'isolement, particulièrement maintenant, alors que l'hiver est à nos portes. De plus, nous avons besoin de mesures de soutien d'urgence immédiates pour les personnes résidant dans des établissements de soins de longue durée.



Assurer une collaboration nationale : Nous savons que les entreprises et les familles subissent les répercussions économiques de la COVID-19, mais nous n'avons pas d'autre choix que de tirer parti des outils à notre disposition pour prendre le pas sur le virus et assurer notre relance économique. Au printemps dernier, nous avons uni nos forces pour aplatir la courbe, prouvant qu'une stratégie d'unité est efficace contre la COVID-19.

Nous devons agir ensemble en tant que pays. Et nous nous tournons vers le gouvernement fédéral pour mener cette collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Il est temps de s'allier pour surmonter cette crise; ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous concentrer sur la relance. Et c'est ce que nous allons faire, ensemble.

Ann Collins, M.D., présidente de l'AMC

